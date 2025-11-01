भजनलाल सरकार की बड़ी उपलब्धि, 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में हासिल किया देश में पहला स्थान

भजनलाल सरकार की बड़ी उपलब्धि, 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में हासिल किया देश में पहला स्थान
राजस्थान सरकार ने कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है.
Published : November 1, 2025 at 8:46 PM IST
जयपुर: राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में भजनलाल सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है. सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जनकल्याणकारी नीतियों और योजनाओं के धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान ने 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि 5 में द्वितीय, 9 में तृतीय स्थान के साथ देश के शीर्ष राज्यों में शामिल रहा. मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार लॉजिस्टिक इकोसिस्टम एवं जनजाति कल्याण में राजस्थान बेस्ट परफॉर्मर स्टेट रहा हैं.
देशभर में राजस्थान बन रहा सिरमौर: मुख्यमंत्री कार्यालय से दी गई जानकारी में बताया कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आयोजन में राजस्थान पूरे देश में शीर्ष स्थान पर रहा. केन्द्र सरकार के आयुष मंत्रालय के ‘योगा संगम पोर्टल’ के अनुसार राज्य ने 62 हजार 915 स्थलों पर 85 लाख 31 हजार 185 प्रतिभागियों के साथ पूरे भारत में प्रथम स्थान पर रहा. वहीं, अंगदान को बढ़ावा देने और अंग व प्रत्यारोपण में उभरते हुए राज्य के रूप में राजस्थान को वर्ष 2025 के लिए प्रथम स्थान के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है.
सितम्बर 2025 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जारी रैंकिंग में पहले स्थान के साथ ही पोषण पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आयोजित गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश शीर्ष पर रहा है. इसी तरह, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ 2025) के तहत 2.18 करोड़ पॉलिसियां जारी कर राजस्थान देश में प्रथम है. कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की संवाहक बन रही फार्मर रजिस्ट्री योजना में पीएम किसान लाभार्थियों की आईडी बनाने में प्रतिशत के आधार पर राजस्थान ने वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रैंक प्राप्त की. स्वच्छ भारत मिशन (ग्राम्य) के ‘स्वच्छता ही सेवा अभियान-2025’ के अंतर्गत स्वच्छता लक्षित इकाइयों को रूपांतरित करने में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान ने प्रथम स्थान पर है. साथ ही, अक्षय एवं सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना में राजस्थान पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट-ए में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा है.
वर्ष 2024 के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान देशभर में प्रथम स्थान पर रहा. फिट इंडिया फ्रीडम रन में देश में आयोजित 10 हजार 443 कार्यक्रमों में से 6 हजार 202 कार्यक्रम आयोजित कर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा. वहीं, विकसित भारत संकल्प यात्रा में राज्य ने 11 हजार 209 कैंपों के आयोजन एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत 5.94 लाख गैस कनेक्शन जारी करके देश में प्रथम स्थान हासिल किया.
पीएम विश्वकर्मा योजना में द्वितीय स्थान: राजस्थान हर घर तिरंगा कार्यक्रम 2025 में पंजीकृत वालंटियर एवं मीडिया अपलोड श्रेणी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 1.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की स्थापना, पोषण माह 2025 के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों एवं पीएम विश्वकर्मा योजना में ऋण स्वीकृति एवं वितरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान द्वितीय स्थान पर है. वहीं, कृषि विभाग में सरकारी प्रक्रियाओं में डिजिटल परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स रजत पुरस्कार (द्वितीय स्थान) भी हासिल किया है.
एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम में ब्रॉन्ज अवॉर्ड: प्रदेश ने पीएम-कुसुम योजना के कंपोनेंट-बी एवं कंपोनेंट-सी एफएलएस के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान पर है. वहीं, वर्ष 2024 के लिए टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत टीबी मुक्त पंचायतें घोषित करने एवं अभियान के दौरान 100 दिवसीय कैम्पेन में एसीएसएम गतिविधियों के लिए देश में तृतीय स्थान पर रहा. इसके अलावा तंबाकू फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के अंतर्गत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट एवं नेशनल प्रोग्राम फोर पेलिएटिव केयर में उत्कृष्ट योगदान के लिए तृतीय स्थान पर है. साथ ही आयुष्मान भारत (पीएम-जेएवाई) क्लेम सेटलमेंट एवं हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट में वर्ष 2024-25 में भी देशभर में तीसरे स्थान पर रहा. इसी तरह, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम के क्रियान्वयन की राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को ब्रॉन्ज अवॉर्ड (तृतीय स्थान) मिला है. पंचायती राज विभाग के जल संचय जनभागीदारी 1.0 अभियान में कुल कार्यों के क्रियान्वयन के आधार पर वर्ष 2025 के लिए तृतीय स्थान पर है.
लॉजिस्टिक इकोसिस्टम में अग्रणी बन रहा प्रदेश: केन्द्र सरकार द्वारा लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करने एवं लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार के लिए जारी किए जाने वाली लीड्स रिपोर्ट में राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मर 2024 के अवार्ड से नवाजा गया. वहीं, जनजाति कल्याण, सशक्तिकरण एवं समावेशी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में सम्मानित किया गया.
