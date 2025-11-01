ETV Bharat / state

भजनलाल सरकार की बड़ी उपलब्धि, 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में हासिल किया देश में पहला स्थान

जयपुर: राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में भजनलाल सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है. सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जनकल्याणकारी नीतियों और योजनाओं के धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान ने 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि 5 में द्वितीय, 9 में तृतीय स्थान के साथ देश के शीर्ष राज्यों में शामिल रहा. मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार लॉजिस्टिक इकोसिस्टम एवं जनजाति कल्याण में राजस्थान बेस्ट परफॉर्मर स्टेट रहा हैं.

देशभर में राजस्थान बन रहा सिरमौर: मुख्यमंत्री कार्यालय से दी गई जानकारी में बताया कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आयोजन में राजस्थान पूरे देश में शीर्ष स्थान पर रहा. केन्द्र सरकार के आयुष मंत्रालय के ‘योगा संगम पोर्टल’ के अनुसार राज्य ने 62 हजार 915 स्थलों पर 85 लाख 31 हजार 185 प्रतिभागियों के साथ पूरे भारत में प्रथम स्थान पर रहा. वहीं, अंगदान को बढ़ावा देने और अंग व प्रत्यारोपण में उभरते हुए राज्य के रूप में राजस्थान को वर्ष 2025 के लिए प्रथम स्थान के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है.

सितम्बर 2025 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जारी रैंकिंग में पहले स्थान के साथ ही पोषण पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आयोजित गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश शीर्ष पर रहा है. इसी तरह, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ 2025) के तहत 2.18 करोड़ पॉलिसियां जारी कर राजस्थान देश में प्रथम है. कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की संवाहक बन रही फार्मर रजिस्ट्री योजना में पीएम किसान लाभार्थियों की आईडी बनाने में प्रतिशत के आधार पर राजस्थान ने वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रैंक प्राप्त की. स्वच्छ भारत मिशन (ग्राम्य) के ‘स्वच्छता ही सेवा अभियान-2025’ के अंतर्गत स्वच्छता लक्षित इकाइयों को रूपांतरित करने में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान ने प्रथम स्थान पर है. साथ ही, अक्षय एवं सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना में राजस्थान पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट-ए में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा है.

वर्ष 2024 के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान देशभर में प्रथम स्थान पर रहा. फिट इंडिया फ्रीडम रन में देश में आयोजित 10 हजार 443 कार्यक्रमों में से 6 हजार 202 कार्यक्रम आयोजित कर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा. वहीं, विकसित भारत संकल्प यात्रा में राज्य ने 11 हजार 209 कैंपों के आयोजन एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत 5.94 लाख गैस कनेक्शन जारी करके देश में प्रथम स्थान हासिल किया.