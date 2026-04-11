सीएम का ऐलान: हर जिले में खुलेंगे ज्योतिबा फूले आदर्श स्कूल, हर ब्लॉक में सावित्री बाई ई-लाइब्रेरी
मुख्यमंत्री ने अपने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत पर तंज कसा कि वे अब सिर्फ ट्विटर मास्टर बन गए हैं.
Published : April 11, 2026 at 6:21 PM IST
दौसा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन और सामाजिक योगदान को याद किया. मुख्यमंत्री ने ज्योतिबा फुले जयंती पर हर जिले में ज्योतिबा फुले आदर्श स्कूल खोलने का ऐलान किया. सीएम ने हर ब्लॉक में सावित्री बाई ई-लाइब्रेरी की भी घोषणा की. मुख्यमंत्री शर्मा ने शनिवार दोपहर बांदीकुई में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. क्षेत्र को कई बड़ी सौगात दी.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ज्योतिबा फुले ने शिक्षा को समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार बनाया. खासकर महिला शिक्षा को लेकर उनका दृष्टिकोण क्रांतिकारी था. किस तरह ज्योतिबा ने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को शिक्षित कर समाज में नई चेतना पैदा की. सावित्री बाई ने बस्तियों में जाकर शिक्षा की अलख जगाई. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ज्योतिबा की 200वीं जयंती पर राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में सावित्रीबाई फुले ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है. इसके अलावा हर जिले में महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय स्थापित करने का भी ऐलान किया.
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2027 तक हर किसान को दिन में बिजली: बांदीकुई में सभा में मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि वर्ष 2027 तक राजस्थान के हर किसान को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. अभी 24 जिलों में यह सुविधा शुरू हो चुकी है. इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू करेंगे.
360 पेपर कराए, लीक एक नहीं: मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं आम थीं. इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ, लेकिन हमारी सरकार ने दो वर्षों में 360 से अधिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक कराई. एक का भी पेपर लीक नहीं हुआ. अब राजस्थान में पेपर लीक और अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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गहलोत को बताया ट्विटर मास्टर: मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने पांच साल तक सिर्फ सत्ता बचाने का काम किया, जबकि विकास का कोई ठोस कार्य नहीं हुआ. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना उचित योजना के जयपुर मेट्रो परियोजना शुरू की, जिसका आज नुकसान उठाना पड़ रहा है. उन्होंने गहलोत पर तंज कसा कि वे अब सिर्फ ट्विटर मास्टर बन गए हैं.
बांदीकुई को सौगात: मुख्यमंत्री ने बांदीकुई में पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर रखने की घोषणा की. बांदीकुई-दौसा रेलवे फाटक निर्माण और बसवा नगर पालिका में सीवरेज एवं ड्रेनेज कार्यों को स्वीकृति दी. बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा ने सीएम का आभार जताया.
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