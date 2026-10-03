पंचायत चुनाव की घोषणा से पहले प्रशासनिक फेरबदल, 15 RAS अधिकारियों के तबादले, 10 एपीओ
राजस्थान में पंचायत चुनावों से पहले राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया है.
Published : October 3, 2026 at 2:57 PM IST
जयपुर: प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा से पहले राज्य सरकार ने 15 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, वहीं 10 अधिकारियों को एपीओ किया गया है. इस फेरबदल में एक एडीएम और छह एसडीएम बदले गए हैं. इसके साथ ही गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के रजिस्ट्रार भी बदले गए हैं. कार्मिक विभाग ने इस संबंध में तबादला सूची जारी कर दी है.
तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश: सूची में शामिल सभी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से नए पदस्थापन वाले स्थान पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं. आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. तबादला सूची के अनुसार, नरेंद्र पाल सिंह को एडीएम जैसलमेर लगाया गया है. अनिल कुमार पूनिया को रजिस्ट्रार, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा, सुरेश चौधरी को उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, अवी गर्ग को रजिस्ट्रार, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, सुरेंद्र प्रसाद को एसडीएम नारायणपुर और सुनील शर्मा को उपसचिव, सहायता विभाग, जयपुर के पद पर नियुक्त किया गया है.
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इसके अलावा दिनेश शर्मा को एसडीएम शाहाबाद, रवि कुमार को सहायक निदेशक, प्रशासनिक सुधार विभाग, कपिल कुमार को उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास, राजसमंद, राजेश मीणा को एसडीएम मंडावर और ऋतुराज शर्मा को एसडीएम किशनगंज, बारां बनाया गया है. वहीं, बनवारी लाल बैरवा को एसडीएम फूलिया कलां, धारा सिंह को प्रोटोकॉल अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर और श्याम सुंदर बेनीवाल को एसडीएम हनुमानगढ़ के पद पर तैनात किया गया है.
ये अधिकारी किए गए एपीओ: जिन आरएएस अधिकारियों को एपीओ किया गया है, उनमें अजय कुमार शर्मा, परसाराम, हनुमान सिंह राठौड़, लक्ष्मीकांत कटारा, भंवरलाल जनागल, मांगीलाल, सुनील कुमार जिंगोनिया, प्रियंका बडगूजर, अरुण कुमार जैन और हेमंत कुमार घनघोर शामिल हैं.
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