Jaisalmer Bus Fire: भजनलाल सरकार का एक्शन, दो परिवहन अधिकारी निलंबित

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( Photo Courtesy- DIPR Rajasthan )

जयपुर: जैसलमेर बस हादसे के बाद राजस्थान सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे प्रदेश में बस बोर्ड नियमावली के अनुसार बसों की सघन जांच के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जैसलमेर बस हादसा अत्यंत हृदयविदारक है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए. सरकार ने परिवहन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर बस की जांच नियमावली के अनुसार की जाए और किसी भी कमी को तत्काल सुधारा जाए. दो अधिकारियों पर गाज गिरी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ के DTO सुरेंद्र सिंह गहलोत और बस निरीक्षण में लगे सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नीलाल को निलंबित कर दिया गया है. बताया गया कि जिस बस में आग लगी थी, वह बस चित्तौड़गढ़ जिले में रजिस्टर्ड थी. इस बस की जांच की जिम्मेदारी इन अधिकारियों के पास थी. इसे भी पढ़ें- Jaisalmer Bus Fire : राजेंद्र सिंह ने ड्राइवर को फोन कर रुकवाई बस, थोड़ी देर बाद हो गया हादसा