Jaisalmer Bus Fire: भजनलाल सरकार का एक्शन, दो परिवहन अधिकारी निलंबित

जैसलमेर बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो परिवहन विभाग के अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश जारी किए.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Photo Courtesy- DIPR Rajasthan)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 5:19 PM IST

2 Min Read
जयपुर: जैसलमेर बस हादसे के बाद राजस्थान सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे प्रदेश में बस बोर्ड नियमावली के अनुसार बसों की सघन जांच के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जैसलमेर बस हादसा अत्यंत हृदयविदारक है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए. सरकार ने परिवहन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर बस की जांच नियमावली के अनुसार की जाए और किसी भी कमी को तत्काल सुधारा जाए.

दो अधिकारियों पर गाज गिरी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ के DTO सुरेंद्र सिंह गहलोत और बस निरीक्षण में लगे सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नीलाल को निलंबित कर दिया गया है. बताया गया कि जिस बस में आग लगी थी, वह बस चित्तौड़गढ़ जिले में रजिस्टर्ड थी. इस बस की जांच की जिम्मेदारी इन अधिकारियों के पास थी.

प्रदेश में शुरू होगा सुरक्षा अभियान: डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि एसी बसों में सुरक्षा उपायों की जांच के लिए अभियान चलाया जाएगा और खामी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी. यह अभियान पूरे प्रदेश में सख्ती के साथ शुरू किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में किसी भी लापरवाही या खामी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा.

परिवहन मंत्री और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि जिस बस में आग लगी थी, उसमें न तो इमरजेंसी गेट था और न ही फायर फाइटिंग का उचित इंतजाम. प्रारंभिक जांच में परिवहन अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है. राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि अब से किसी भी बस में नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पूरे प्रदेश में सघन जांच अभियान लगातार जारी रहेगा.

