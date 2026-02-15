ETV Bharat / state

RGHS में अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई, 8 और कार्मिकों को किया निलंबित

जयपुर: राजस्थान सरकार की राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में अनियमितताओं के मामलों में एक बार फिर सख्त कार्रवाई की गई है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर गड़बड़ियों को देखते हुए 8 कार्मिकों को निलंबित कर दिया है. आरजीएचएस योजना के तहत उपलब्ध सुविधाओं, कार्ड और राजकीय धनराशि के दुरुपयोग के मामलों की प्राथमिक जांच में अनियमितता सामने आने पर यह कार्रवाई की गई है.

आरजीएचएस योजना के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार नियम और प्रक्रियाओं में जरूरी बदलाव के साथ ही अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है. अब तक अनियमितताओं के प्रकरणों में करीब 19 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. अस्पतालों, फार्मेसी और अन्य हितधारकों से करीब 39 करोड़ रुपये की रिकवरी की गई है. इस कड़ी में अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर गड़बड़ियों को देखते हुए 8 कार्मिकों को निलंबित कर दिया है. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के अनुसार संबंधित कार्मिकों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रहेगी.

इन कार्मिकों पर गिरी गाज