RGHS में अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई, 8 और कार्मिकों को किया निलंबित
राजस्थान सरकार ने आरजीएचएस योजना में गंभीर अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए 8 कार्मिकों को निलंबित कर दिया है.
Published : February 15, 2026 at 8:33 PM IST
जयपुर: राजस्थान सरकार की राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में अनियमितताओं के मामलों में एक बार फिर सख्त कार्रवाई की गई है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर गड़बड़ियों को देखते हुए 8 कार्मिकों को निलंबित कर दिया है. आरजीएचएस योजना के तहत उपलब्ध सुविधाओं, कार्ड और राजकीय धनराशि के दुरुपयोग के मामलों की प्राथमिक जांच में अनियमितता सामने आने पर यह कार्रवाई की गई है.
आरजीएचएस योजना के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार नियम और प्रक्रियाओं में जरूरी बदलाव के साथ ही अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है. अब तक अनियमितताओं के प्रकरणों में करीब 19 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. अस्पतालों, फार्मेसी और अन्य हितधारकों से करीब 39 करोड़ रुपये की रिकवरी की गई है. इस कड़ी में अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर गड़बड़ियों को देखते हुए 8 कार्मिकों को निलंबित कर दिया है. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के अनुसार संबंधित कार्मिकों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रहेगी.
इन कार्मिकों पर गिरी गाज
- सौरभ कुमार रावत, नर्सिंग ऑफिसर, आरबीएम चिकित्सालय, भरतपुर
- मीना कुमारी चौधरी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र खुडासा, भरतपुर
- किशन देई, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र कुचावटी, जिला डीग
- सत्यप्रकाश छावड़ी, नर्सिंग ऑफिसर, जिला चिकित्सालय बयाना, भरतपुर
- मंजू कुमारी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, उप स्वास्थ्य केन्द्र नगला माय, भरतपुर
- तुलसी देवी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र हनुमानपुरा, जिला फलौदी
- अनुपमा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उच्चैन, भरतपुर
- सुरेश चंद गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर, आरबीएम चिकित्सालय, भरतपुर
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई: इससे पहले आरजीएचएस योजना में अनियमितताओं को लेकर 7 चिकित्सकों को निलंबित किया जा चुका है. साथ ही एक अस्पताल और एक डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आगे भी सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे.
पारदर्शिता पर सरकार का जोर: वहीं, मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि आरजीएचएस योजना के सुचारू संचालन के लिए नियमों और प्रक्रियाओं में आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं. अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग ने संकेत दिए हैं कि जांच के दायरे में आने वाले अन्य मामलों में भी कार्रवाई की जा सकती है.