सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर राजस्थान सरकार सख्त, स्ट्रीट डॉग को उठाने से पहले देखनी होंगी ये व्यवस्थाएं
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार स्ट्रीट डॉग्स उठाने से पहले शेल्टर, स्टाफ, भोजन, चिकित्सा व स्वच्छता सुनिश्चित करना अनिवार्य है.
Published : November 15, 2025 at 8:13 PM IST
जयपुर: सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रीट डॉग प्रबंधन पर जारी निर्देशों के बाद राजस्थान में अब किसी भी आवारा डॉग को उठाने से पहले शेल्टर, स्टाफ, भोजन, चिकित्सा और स्वच्छता की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी. प्रदेश के नगरीय निकाय इन सुविधाओं के पूर्ण होने से पहले कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे. कोर्ट ने 7 नवंबर को जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया है कि एबीसी (एनिमल बर्थ कंट्रोल) केंद्रों को शेल्टर नहीं माना जाएगा.
राजस्थान सरकार ने कोर्ट के आदेश पर त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है. स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) ने सभी नगरीय निकायों को 8 सप्ताह के अंदर संस्थानों की पहचान और एबीसी नियमों के अनुपालन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं. विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि कोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन सर्वोच्च प्राथमिकता है. सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ और एनिमल वेलफेयर का संतुलित मॉडल अपनाते हुए काम होगा.
इसे भी पढ़ें- WORLD KINDNESS DAY : जहां भी संभव हो, दयालु बनें, आहत पशु प्रेमियों ने कहा- मूक जानवर परेशानी नहीं
संवेदनशील स्थानों की मैपिंग अनिवार्य: राज्य के सभी नगरीय निकायों में उन परिसरों की सूची तैयार की जाएगी जहां स्ट्रीट डॉग्स की आवाजाही प्रतिबंधित होगी. इनमें स्कूल, कॉलेज, खेल परिसर, अस्पताल, चिकित्सा संस्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक मार्ग शामिल हैं. इन स्थानों की मैपिंग, बाउंड्री वॉल की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और कचरा प्रबंधन की अलग-अलग रिपोर्ट बनाई जाएगी.
मजबूत बाउंड्री और वेस्ट मैनेजमेंट जरूरी: सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, चिह्नित संस्थानों में मजबूत बाउंड्री वॉल, फेंसिंग, साफ-सफाई और उचित वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य है. इनकी कमी होने पर डॉग्स को नहीं उठाया जाएगा. सरकार शहरी निकायों को तकनीकी सहायता और बजट मुहैया करा रही है.
शेल्टरों में पूरी सुविधाएं जरूरी: कोर्ट ने साफ किया कि डॉग्स को केवल उन शेल्टरों में भेजा जाएगा जहां पर्याप्त स्थान, साफ-सुथरा परिसर, भोजन-पानी, प्रशिक्षित स्टाफ, पशु चिकित्सक, स्वच्छता और अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था हो. निकायों को शेल्टरों की संख्या, क्षमता और संसाधनों की रिपोर्ट भेजनी होगी. हर संस्था में नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे, जिनके हस्ताक्षर के बिना नसबंदी या टीकाकरण के लिए डॉग्स नहीं उठाए जाएंगे. रजिस्ट्रेशन, लोकेशन, मेडिकल स्थिति और फोटो की एंट्री अनिवार्य होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी.
इसे भी पढ़ें- विश्व पशु दिवस : बेजुबानों के पालनहार बने प्रदीप, हर दिन 350 स्ट्रीट डॉग्स को खिलाते हैं खाना
नसबंदी या टीकाकरण के बाद डॉग्स को उसी जगह छोड़ा जाएगा, सिवाय रेबीज़ संक्रमित, अत्यधिक आक्रामक कुत्तों या चिह्नित संस्थानों के मामलों के. विभाग ने जोर दिया कि कोर्ट के निर्देशों से पशु कल्याण और जन स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखा जाएगा.