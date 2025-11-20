ETV Bharat / state

बड़ी कार्रवाई : राजस्थान में 7 कंपनियों और 40 दवाओं पर रोक, अब कोई दवा नहीं खरीदी जाएगी

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. 7 फर्मों और 40 उत्पादों को किया अयोग्य घोषित.

CMs Free Medicine Scheme
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन
ETV Bharat Rajasthan Team

November 20, 2025

जयपुर: राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने गुणवत्ता जांच में दवाओं के मानकों पर खरा नहीं उतरने पर 7 कंपनियों और 40 दवाइयों को डिबार (अयोग्य घोषित) करते हुए इन पर रोक ​लगा दी गई है. यह निगम के गठन से लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है. अब इन कंपनियों से कोई दवा नहीं खरीदी जाएगी.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में गुणवत्ता मानकों में खरा नहीं उतरने वाली दवाओं से संबंधित फर्मों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए हैं. इसी का परिणाम है कि इसी वर्ष 7 फर्मों और 40 उत्पादों को डिबार कर दिया गया है. प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि निगम के गठन के पश्चात वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2024-25 के दौरान कुल 26 कंपनियों को प्रतिबंधित किया गया था, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही अमानक दवा की आपूर्ति अथवा आपूर्ति नहीं करने के कारण 7 दवा कंपनियों को प्रतिबंधित किया गया है. साथ ही उनके 40 उत्पादों को डिबार किया गया है, जो किसी भी वित्तीय वर्ष में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है. इसके अलावा 6 प्रकरणों में कंपनियों पर जुर्माना आरोपित किया गया है.

पढ़ें: मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का बढ़ेगा दायरा, नई दवाएं शामिल करने पर हुआ मंथन

यह प्रक्रिया है डिबार करने की: प्रारंभिक स्तर पर अमानक पाई गई औषधि की गुणवत्ता की जांच की पुष्टि के लिए सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में सैंपल भेजे जाते हैं. निगम की गुणवत्ता नीति के अनुसार औषधि नियंत्रक को भी लिखा जाता है, जिस पर औषधि नियंत्रक द्वारा संबंधित जिला औषधि भंडार गृह से सैंपल लेकर राजकीय प्रयोगशाला में जांच कराई जाती है. निगम के स्तर पर टेस्टिंग के अतिरिक्त विभिन्न जिलों में औषधि नियंत्रक अधिकारियों द्वारा भी जांच के लिए रैंडम आधार पर सैंपल लिए जाते हैं.

औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से अमानक कोटि की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक में रखा जाता है तथा फर्म को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए अवसर दिया जाता है. निगम की अनुशासनात्मक समिति द्वारा निविदा शर्तों के उल्लंघन एवं ब्लैक लिस्टिंग या डिबारमेंट के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार फर्म अथवा उत्पाद को निश्चित अवधि के लिए डिबार अथवा जुर्माने की कार्रवाई की जाती है.

इन फर्मों पर लगाया प्रतिबंध: निगम ने अमानक श्रेणी या मिलावटी दवाओं की आपूर्ति करने पर इस वर्ष 5 फर्मों को 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया है. मेसर्स एरियन हेल्थकेयर को सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डेक्सामेथासोन आई एवं ईयर ड्रॉप, मेसर्स एग्रॉन रेमेडीज प्रा. लि. को सेफ्युरोक्सिम एक्जेटिल टैबलेट तथा टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप, मेसर्स एफी पेरेंटेरल्स को कैल्शियम व विटामिन डी3 टैबलेट्स, जेपीईई ड्रग्स को कैल्शियम व विटामिन डी3 सस्पेंशन और मैसर्स साई पेरेंटेरल्स लि. को हेपरिन सोडियम इंजेक्शन अमानक श्रेणी का पाया जाने पर डिबार किया है. इसी प्रकार 2 फर्मों को सेवा शर्तों की पालना नहीं करने पर 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया है. मैसर्स बायोजेनेटिक ड्रग्स प्रा. लि. एवं मैसर्स स्माइलैक्स हेल्थकेयर ड्रग कंपनी को सेवा शर्तों में उल्लंघन पर डिबार किया गया है.

पढ़ें : तबीयत बिगड़ने पर महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बेटे का आरोप- कफ सिरप पिया था

इन उत्पादों पर लगाया प्रतिबंध: जांच में दवाओं के नमूने अमानक पाए जाने पर कुल 40 दवाइयों की बिक्री व आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है. इनमें मैक्सवेल लाइफ साइंसेज प्रा. लि. की प्राइमाक्वीन टैबलेट, स्कॉट एडिल फार्मेशिया लि. के हेपरिन सोडियम इंजेक्शन व यक्का फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि. की कैल्शियम और विटामिन डी3 सस्पेंशन पर 3 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है. इसी प्रकार सेंटलाइफ फार्मास्युटिकल्स लि. की फेक्सोफेनाडाइन टैबलेट, लाइफ मैक्स कैंसर लैबोरेट्रीज की लेवेटिरासिटम टैबलेट, टाइटेनियम टेक्नोलॉजीज (इंडिया) प्रा. लि. के कैल्सिट्रायॉल कैप्सूल, स्टेरिमेड मेडिकल डिवाइसेस प्रा. लि. के सक्शन कैथेटर स्टेराइल साइज एफजी-14 व सक्शन कैथेटर स्टेराइल साइज एफजी-12, लाइफ मैक्स कैंसर लैबोरेट्रीज के क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन टैबलेट्स, एफी पेरेंटेरल्स की मेटफॉर्मिन एचसीएल (सस्टेन्ड रिलीज) और ग्लिमेपिराइड टैबलेट, सेंटलाइफ फार्मास्युटिकल्स लि. के कैल्शियम और विटामिन डी3 सस्पेंशन एवं अस्तम हेल्थकेयर प्रा. लि. की सेफिक्सिम टैबलेट को डिबार कर दिया है.

वहीं, डिस्पर्सिबल टैबलेट को 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया गया है. साई पेरेंटेरल्स लिमिटेड की सेफ्पोडॉक्सिम प्रॉक्सिटिल टैबलेट, मैसर्स कैप्टैब बायोटेक यूनिट-दो के ब्यूडेसोनाइड रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन, मैसर्स जी लैबोरेट्रीज लि. के इट्राकोनाजोल कैप्सूल एवं मैसर्स विटाल हेल्थकेयर प्रा. लि. के ब्यूपिवाकेन हाइड्रोक्लोराइड इन डेक्सट्रोज इंजेक्शन पर 18 माह का प्रतिबंध लगाया गया है. रिलीफ बायोटेक प्रा. लि., रुड़की के ग्लिमेपिराइड 2 मिग्रा. पियोग्लिटाजोन 15 मिग्रा. मेटफॉर्मिन एचसीएल एसआर टैबलेट, एमेक्सफार्मा, तेलंगाना के लोसार्टन पोटैशियम हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड टैबलेट, मेसर्स एग्रॉन रेमेडीज प्रा. लि., काशीपुर की मेटफॉर्मिन एचसीएल एसआर ग्लिमेपिराइड टैबलेट एवं सेंचुरियन रेमेडीज प्रा. लि., वडोदरा की पिरफेनीडोन टैबलेट अमानक पाए जाने पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है.

दवा की कमी नहीं होगी : राजस्थान मेडिकल सर्विसेज काॅरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पुखराज सेन ने बताया कि अस्पतालों में आपूर्ति से पहले दवाओं की जांच का निगम ने फुल प्रूफ सिस्टम विकसित किया हुआ है, ताकि कोई भी अमानक दवा रोगी तक नहीं पहुंचे. 7 फर्मों और 40 उत्पादों को डिबार कर दिया गया है, लेकिन मरीजों को दवा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के लिए अन्य फार्मों से खरीद की जा रही है.

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन
FIRM AND MEDICINE DEBAR
MINISTER GAJENDRA SINGH KHINVASAR
RAJASTHAN HEALTH DEPARTMENT
CMS FREE MEDICINE SCHEME

