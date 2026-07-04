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जनता के दरबार में यूसीसी: राज्य सरकार ने मांगे आमजन से UCC कानून को लेकर सुझाव, ये 19 सवाल हैं शामिल

जयपुर: प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में आमजन से सुझाव मांगे हैं. यही नहीं कमेटी प्रदेशभर का दौरा करके आम जनसुनवाई के जरिए भी UCC पर सुझाव लेगी.

ऐसे दे सकते हैं सुझाव: गृह विभाग की ओर से जारी देश में कहा गया है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर गठित की गई उच्च अधिकार प्राप्त उच्च स्तरीय समिति ने प्रदेश के आमजन से सुझाव आमंत्रित किए हैं. UCC के लिए गठित समिति ने प्रदेशवासियों को उनके मोबाइल पर SMS भेजा है, जिसमें कहा गया है कि राजस्थान सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) कानून लागू करने का विचार रखती है. ऐसे में आप क्या इस पर अपना विचार रखते हो ? समिति ने वेबसाइट https://ucc.rajasthan.gov.in पर साझा करने का आग्रह किया है.

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समिति की ओर से मांगे गए सुझाव आगामी 25 जुलाई तक देने होंगे, जिसमें सबसे पहले अपने 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा या फिर जन आधार नंबर. इन नंबरों को दर्ज करने के बाद सुरक्षा कैप्चा से सत्यापन करवाने के बाद व्यक्तिगत सुझाव या फिर संगठन और संस्था के रूप में सुझाव देना चाहेंगे, यह अंकित करना होगा.