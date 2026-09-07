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प्रदेश के 16 हजार से ज्यादा स्कूलों में निर्माण और मरम्मत कार्य जारी, अधिकारी करेंगे निरीक्षण, कोताही पर होगी सख्त कार्रवाई

अधिकारियों को निर्देश देते एसीएस ( Photo Source- Department of Education )