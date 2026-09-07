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प्रदेश के 16 हजार से ज्यादा स्कूलों में निर्माण और मरम्मत कार्य जारी, अधिकारी करेंगे निरीक्षण, कोताही पर होगी सख्त कार्रवाई

ACS राजेश यादव ने सरकारी स्कूलों में घटिया निर्माण पर नागौर के जेईएन को निलंबित किया. कार्यों की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए.

अधिकारियों को निर्देश देते एसीएस
अधिकारियों को निर्देश देते एसीएस (Photo Source- Department of Education)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2026 at 8:10 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में 1,293 नए स्कूल भवनों सहित 16,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में चल रहे निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जांच के दौरान गुणवत्ता में कमी या तकनीकी मानकों की अनदेखी मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

3,037 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत: वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2,021.25 करोड़ रुपये के प्रस्तावित कार्यों के मुकाबले विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 3,037.21 करोड़ रुपये के निर्माण और विकास कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं. इनमें 1,293 नए स्कूल भवन, 5,348 बड़े मरम्मत कार्य और 9,334 नए अतिरिक्त कक्षा-कक्ष शामिल हैं. वर्तमान में प्रदेश में करीब 290 नए विद्यालय भवनों, 599 बड़े मरम्मत कार्यों और 2,099 कक्षा-कक्षों का निर्माण चल रहा है. एसीएस ने सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के साथ-साथ निर्माण के प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

जयपुर के जर्जर स्कूल भवन
जयपुर के जर्जर स्कूल भवन (Photo Source- Department of Education)

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स्कूल के नियमों के अनुसार शौचालय निर्माण पर जोर: राजेश यादव ने कहा कि सभी निर्माण कार्य स्वीकृत तकनीकी मानकों के अनुरूप ही करवाए जाएं. उन्होंने स्कूल के नियमों के अनुसार सभी विद्यालयों में पर्याप्त और सुलभ शौचालय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. जहां शौचालय निर्माण की आवश्यकता है, वहां काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा गया है. इसके साथ ही विद्यालय भवनों की मरम्मत, नए भवनों के निर्माण, अनुपयोगी और जर्जर भवनों को ध्वस्त करने तथा भूमि आवंटन से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.

लापरवाही पर जेईएन को निलंबित करने के निर्देश: नागौर के कोनी में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे निर्माण कार्य के मामले पर संज्ञान लेते हुए एसीएस ने प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कनिष्ठ अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं. एसीएस ने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी.

स्कूल की खस्ताहाल छत
स्कूल की खस्ताहाल छत (Photo Source- Department of Education)

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स्कूलों में जाकर करें भौतिक सत्यापन: एसीएस ने जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों का स्वयं सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए. अधिकारियों को स्कूलों में चल रहे मरम्मत और नए भवन निर्माण कार्यों का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करना होगा और इसकी विस्तृत रिपोर्ट राज्य स्तर पर पेश करनी होगी. उन्होंने कहा कि केवल पत्राचार करने से काम नहीं चलेगा. स्कूलों से जुड़े आवश्यक निर्माण और मरम्मत कार्यों को संबंधित अधिकारी समय पर पूरा करवाएं. किसी भी स्तर पर गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.

बारिश के दौरान बच्चों की सुरक्षा का रखें विशेष ध्यान: राजेश यादव ने अधिकारियों को टीम भावना के साथ काम करने और निर्माण कार्यों से जुड़ी किसी भी समस्या की जानकारी तत्काल राज्य स्तर पर देने को कहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी कार्य अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए. प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को देखते हुए उन्होंने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए. इस दौरान उन्होंने जिला स्तर के निर्माण प्रकोष्ठों के सामने आ रही व्यावहारिक समस्याओं पर भी चर्चा की. बैठक में एसीएस ने कार्यालयों में एमआईएस सपोर्ट, साइट निरीक्षण, भूमि विवाद, नामांतरण, टेंडर प्रक्रिया और ठेकेदारों के बिल भुगतान में देरी जैसे मुद्दों पर भी अपने सुझाव दिए.

जर्जर स्कूल भवन
जर्जर स्कूल भवन (Photo Source- Department of Education)

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