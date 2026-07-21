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GRPF Ranking: सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत निस्तारण में महिला एवं बाल विकास विभाग सबसे आगे, जिलों में प्रतापगढ़ नंबर-1

GRPF रैंकिंग सम्पर्क पोर्टल पर शिकायतों के आधार पर तैयार की जाती है. इसमें विभागों और जिलों का मूल्यांकन कई मानकों पर किया जाता है.

PRATAPGARH RANKS FIRST IN REDRESSAL, GRIEVANCE REDRESSAL SAMPRAK PORTAL
संपर्क पोर्टल का निरीक्षण करते जन अभियोग निराकरण विभाग के निदेशक हर्ष सावनसुखा. (फोटो - सूचना एवं जनसंपर्क विभाग)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 21, 2026 at 5:16 PM IST

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जयपुर: राज्य सरकार के सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण के आधार पर तैयार की गई Grievance Redressal Performance Framework (GRPF) की मई 2026 की रैंकिंग जारी की गई है. इस रैंकिंग में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 91.30 अंक हासिल किए हैं. वहीं, जिलों की सूची में प्रतापगढ़ 89.55 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा.

GRPF रैंकिंग सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर तैयार की जाती है. इसमें विभागों और जिलों का मूल्यांकन कई मानकों पर किया जाता है. इनमें शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, लंबित मामलों की संख्या, समाधान की प्रभावशीलता, प्रशासनिक संवेदनशीलता, अधिकारियों की नियमित समीक्षा और जिला स्तर पर कलेक्टर की मॉनिटरिंग शामिल हैं. इन सभी मानकों के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक विभाग और जिले को कॉम्पोजिट स्कोर दिया जाता है और उसी के अनुसार उनकी रैंकिंग तय की जाती है.

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जन अभियोग निराकरण विभाग के निदेशक हर्ष सावनसुखा ने बताया कि इस रैंकिंग का उद्देश्य शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण और जवाबदेही बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल आमजन की शिकायतों के पारदर्शी और प्रभावी समाधान का माध्यम बन चुका है. इस कड़ी में मंगलवार को पोर्टल का निरीक्षण भी किया गया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों के साथ लंबित मामलों और तकनीकी समस्याओं पर चर्चा की गई. निदेशक ने पोर्टल को ज्यादा सरल और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए. साथ ही सीपीग्राम पोर्टल पर लंबित राज्य स्तरीय शिकायतों की समीक्षा कर तकनीकी बाधाओं को जल्द दूर करने को कहा.

विभागों और जिलों की स्थिति: मई माह के आंकड़ों में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी विभागों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया. इसके बाद पंचायती राज विभाग (86.28 अंक), श्रम विभाग (85.67), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (85.27) और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (84.38) शीर्ष पांच में शामिल रहे. जिलों की रैंकिंग में प्रतापगढ़ पहले स्थान पर रहा. इसके बाद टोंक (89.37 अंक), दौसा (87.92), अलवर (87.56) और सलूंबर (87.48) ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए टॉप-5 में जगह बनाई. यह रैंकिंग विभागों और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली का आकलन करती है. इसका उद्देश्य शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण और जवाबदेही बढ़ाना है ताकि आम लोगों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध हो सकें.

केंद्रीय विभागों से समन्वय बढ़ाने के निर्देश : हर्ष सावनसुखा ने कहा कि भारत सरकार के विभागों से जुड़ी शिकायतों का संबंधित केंद्रीय विभागों से समन्वय कर जल्द निस्तारण किया जाएगा, ताकि परिवादियों को समय पर राहत मिल सके. इस दौरान हर्ष सावनसुखा ने हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की व्यक्तिगत समीक्षा करते हुए सीकर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर के परिवादियों से फोन पर बात की. स्ट्रीट लाइट, विवाह प्रमाण-पत्र और बिजली मीटर से जुड़ी शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए.

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