राजस्थान बजट 2026: किसानों के लिए 11,300 करोड़, पेयजल के लिए 6800 करोड़, जानिए 20 बड़ी घोषणाएं
दीया कुमारी "संकल्प से सिद्धि" थीम पर बजट पेश किया, जिसमें पेयजल, सोलर पार्क, युवा रोजगार, किसान कल्याण और महिला सशक्तिकरण पर बड़े प्रावधान.
Published : February 11, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : February 11, 2026 at 2:43 PM IST
जोधपुर/जयपुर: राजस्थान सरकार ने आज राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने यह बजट सदन में प्रस्तुत किया, जो भजनलाल शर्मा सरकार का तीसरा पूर्ण बजट है और दीया कुमारी का लगातार तीसरा बजट भाषण. बजट की मुख्य थीम "विकसित राजस्थान @2047" है, जिसे "संकल्प से सिद्धि" के नारे के साथ तैयार किया गया है. यह बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण और डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित है. सरकार का लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, रोजगार बढ़ाना और आम जनता की जीवन स्तर सुधारना है.
बजट में कई क्षेत्रों के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश घोषणाएं तत्काल राहत और लंबे समय के विकास पर फोकस करती हैं. बजट को विभिन्न स्तंभों में विभाजित किया गया है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, औद्योगिक निवेश, मानव सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन एवं सांस्कृतिक धरोहर, सुशासन एवं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कृषि विकास तथा हरित विकास. इन सभी क्षेत्रों में ठोस कदम उठाए गए हैं, ताकि राजस्थान 2047 तक विकसित राज्य बन सके.
युवाओं और रोजगार के क्षेत्र में प्रमुख घोषणाएं: युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी के अवसर देने पर विशेष जोर दिया गया है. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 30 हजार युवाओं को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 100% सब्सिडी मिलेगी. इसके अलावा, 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक के कर्ज पर शत-प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है. प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी, जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तर्ज पर काम करेगी. शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 नए स्कूलों में यह शुरू होगी और 150 महाविद्यालयों में स्किल सेंटर खोले जाएंगे. छात्रों को ई-वाउचर और डिजिटल मेंटरिंग प्रोग्राम से लाभ मिलेगा.
महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता: बजट में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है. 'मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना' में ऋण सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में जिला स्तर पर वूमेन बीपीओ स्थापित होंगे, जिस पर 100 करोड़ का प्रावधान है. 'बैंकिंग सखी' बनाई जाएंगी और संभाग मुख्यालयों पर 'राजसखी स्टोर' खोले जाएंगे. 7500 आंगनबाड़ी केंद्रों को 'नंदघर' के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को मिलेट्स और मसालों से जुड़े 50 नए इंटरप्राइजेज स्थापित होंगे. मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 1 करोड़ तक का लोन मिलेगा.
किसानों के लिए राहत और विकास: किसानों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला बजट है. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 11,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 25,000 करोड़ के ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण का लक्ष्य है, जिसमें सरकार 800 करोड़ का ब्याज वहन करेगी. 50 हजार नए सोलर पंप, 3 लाख किसानों को ड्रिप-स्प्रिंकलर सब्सिडी, तारबंदी के लिए 20,000 किमी पर 228 करोड़ और 36,000 फॉर्म पॉन्ड के लिए 585 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा. 'मिशन राज गिफ्ट' के तहत फ्री बीज और कृषि यंत्र अनुदान किसानों को मिलेगा. झींगा किसानों को सस्ती बिजली और मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा.
स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा: बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं. 'राजममता योजना' से मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस, जयपुर के एसएमएस कॉलेज में मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा. 'मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना' और 'निरोगी योजना' के तहत सभी को निशुल्क उपचार. दुर्घटना में मृतकों के शव घर पहुंचाने के लिए 'मोक्ष वाहिनी' योजना. अस्पतालों में विश्रामगृह के लिए 500 करोड़. गंभीर मरीजों के लिए 'राज सुरक्षा योजना' की घोषणा की गई है.
इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण: बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1800-2000 करोड़ से नई सड़कें और ब्रिज बनाने का प्रवाधान किया गया है. सड़क सुरक्षा के लिए 2000 कैमरे लगेंगे. 'अटल पथ' पर 500 करोड़. पेयजल के लिए 6800 करोड़, 3 लाख नए कनेक्शन, 6500 गांवों को हर घर नल योजना से जोड़ा जाएगा. 'नमो वन' विकास, अरावली संरक्षण की घोषणा की गई है. 200 ईवी और 60 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. स्टांप ड्यूटी 1% से घटाकर 0.5% (अधिकतम 1 लाख) की गई है. अन्य राज्यों से आने वाले गैर-वाणिज्यिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 50% छूट की घोषणा की गई है.
पर्यटन, संस्कृति और अन्य क्षेत्र: 'थार सर्किट' बनेगा, जैसलमेर में 5000 करोड़ से अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म हब विकसित किया जाएगा. शेखावाटी हवेलियों के संरक्षण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. नए एयरपोर्ट के लिए सर्वे एआई नीति और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. डिजिटल सेवाओं में विस्तार, नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन रिफॉर्म. सरकार का कहना है कि यह बजट राजस्थान को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के साथ विकसित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. सरकार ने कहा है कि यह बजट लोगों की जरूरतों पर आधारित है और राज्य की प्रगति को नई गति देगा.
राजस्थान बजट 2026-27 की 20 बड़ी घोषणाएं इस प्रकार हैं
- पेयजल आपूर्ति के लिए 6800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टैप वाटर कनेक्शन बढ़ाए जाएंगे. 3 लाख नए कनेक्शन और 6245 गांवों को शामिल किया जाएगा.
- बीकानेर और जैसलमेर में नए सोलर पार्क्स के लिए 3000 करोड़ रुपये का निवेश होगा. नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है.
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 11300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. किसानों को मजबूत बनाने पर विशेष फोकस है.
- 25000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण का लक्ष्य रखा गया है. सरकार 800 करोड़ रुपये का ब्याज वहन करेगी.
- 50 हजार नए सोलर पंप लगाए जाएंगे. इससे किसानों को सस्ती और पर्यावरण अनुकूल सिंचाई मिलेगी.
- 3 लाख किसानों को ड्रिप-स्प्रिंकलर सब्सिडी दी जाएगी. इसके लिए करीब 1340 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
- मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में ऋण की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गई है. महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा.
- 30 हजार युवाओं को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा. स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा.
- राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी. यह राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तर्ज पर काम करेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी.
- सभी नागरिकों के लिए निशुल्क इलाज की व्यवस्था होगी. आयुष्मान योजना और मुख्यमंत्री निरोगी योजना के तहत विस्तार किया जाएगा.
- राजममता योजना शुरू की जाएगी. मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा. एसएमएस कॉलेज में मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा.
- मोक्ष वाहिनी योजना लागू होगी. दुर्घटना या अस्पताल में मृतकों के शव को निशुल्क घर तक पहुंचाया जाएगा.
- अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए विश्रामगृह बनाए जाएंगे. इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
- ऋण पर स्टांप ड्यूटी 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दी गई है. अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये होगी.
- अन्य राज्यों से लाए गए गैर-वाणिज्यिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी.
- थार सर्किट का विकास होगा. जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म हब बनेगा. इसके लिए 5000 करोड़ से अधिक निवेश होगा.
- शेखावाटी हवेलियों का संरक्षण किया जाएगा. इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
- नमो वन विकास और अरावली संरक्षण के लिए 130 करोड़ रुपये रखे गए हैं. पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है.
- 200 ईवी चार्जिंग स्टेशन और 60 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा.
- 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी गठित की जाएगी. सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन की दिशा में कदम उठाया जाएगा.