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राजस्थान में 11 साल बाद भी ठेके पर व्यावसायिक शिक्षा, 2499 स्कूलों में एक भी प्रशिक्षक नहीं, मंत्री ने दिया ये जवाब

राजस्थान में 4019 स्कूलों में से 2499 में नहीं एक भी प्रशिक्षक. एजेंसियों पर वेतन रोकने के आरोप. अब आगे क्या ? यहां जानिए...

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राजस्थान में 11 साल बाद भी ठेके पर व्यावसायिक शिक्षा... (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 23, 2026 at 2:12 PM IST

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Updated : March 23, 2026 at 3:46 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में वर्ष 2014 से शुरू की गई व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य युवाओं को स्किल्ड कर उन्हें उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना था, लेकिन 11 साल बाद भी ये व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर नहीं आ सकी है. प्रदेश में आज भी व्यावसायिक शिक्षा ठेके के भरोसे संचालित हो रही हैं. आज हालात ये हैं कि 4019 स्कूलों में से 2499 में एक भी प्रशिक्षक नहीं हैं. एजेंसियों पर वेतन रोकने के आरोप लग रहे हैं. वहीं, जिन एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट करने का सरकार ने मन बना लिया था, उन पर लिया गया यू-टर्न भी अब विवाद का विषय बन गया है.

ठेके पर टिका पूरा सिस्टम : प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा के लिए सरकार प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षकों की भर्ती कर रही है. इन एजेंसियों को सरकार की ओर से बजट उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन आरोप है कि कंपनियां प्रशिक्षकों का वेतन महीनों नहीं देतीं. कई मामलों में ये देरी एक साल तक पहुंच जाती है. व्यवसायिक प्रशिक्षक मुरलीधर शर्मा ने बताया कि वो नियमित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलने से जीवनयापन संकट में है.

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ऐसे में वे मांग कर रहे हैं कि उनका भुगतान सीधे सरकार के माध्यम से किया जाए, न कि निजी एजेंसियों के जरिए. वहीं, प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा के मौजूदा हालात यह स्पष्ट करते हैं कि आधे से अधिक स्कूलों में ये योजना केवल कागजों में ही सिमटी हुई है.

वोकेशनल ट्रेनर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से जारी आंकड़ों में स्थिति चिंताजनक :

  • प्रदेश में कुल 4019 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित
  • 16 ट्रेड में दिया जा रहा प्रशिक्षण
  • 2499 स्कूलों में एक भी व्यावसायिक प्रशिक्षक नहीं
  • 1520 स्कूलों में करीब 2200 प्रशिक्षक कार्यरत
  • हाल ही में 500 नए स्कूलों में योजना विस्तार की घोषणा

हरियाणा मॉडल की मांग : व्यावसायिक शिक्षकों ने पड़ोसी राज्य के मॉडल का हवाला देते हुए कहा कि अन्य राज्यों में प्रशिक्षक सीधे सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं, जिससे उन्हें समय पर वेतन और नौकरी की सुरक्षा मिलती है. उनकी मांग है कि राजस्थान में भी इसी तरह स्थायी नियुक्ति दी जाए और प्लेसमेंट एजेंसियों की भूमिका खत्म की जाए.

भ्रष्टाचार के आरोप और सरकार का यू-टर्न : उधर, बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया कि शिक्षा विभाग ने 13 जून 2025 को कुछ कंपनियों के साथ हुए अनुबंध को भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद निरस्त कर दिया था. सरकार ने उस समय इस पूरे प्रकरण को घोटाला माना था और कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही थी.

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अनुबंध निरस्त होने के बाद लंबे समय तक नए प्रशिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई, जिससे पिछला शैक्षणिक सत्र कई स्कूलों में बिना व्यावसायिक शिक्षकों के ही गुजर गया. इसका सीधा असर छात्रों के स्किल डेवलपमेंट पर पड़ा, लेकिन अब करीब 9 महीने बाद, 18 मार्च 2026 को विभाग ने अपने ही आदेश को वापस लेते हुए उन्हीं कंपनियों को फिर से मान्यता दे दी. इस फैसले को लेकर प्रशिक्षकों और बेरोजगार यूनियन में भारी नाराजगी है.

सवालों के घेरे में पारदर्शिता : उन्होंने आरोप लगाया कि जिन कंपनियों पर घोटाले के आरोप लगे, उन्हें ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया. निरस्तीकरण के आदेश को अचानक वापस लेना भी संदिग्ध है. उन्होंने पूरे मामले में करोड़ों रुपए के घोटाले की आशंका जताते हुए मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप कर जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

मंत्री बोले- तकनीकी खामी की वजह से आदेश लिए गए वापस : उधर, शिक्षा मंत्री दिलावर ने बताया कि जिन प्लेसमेंट एजेंसीज के कार्यादेश को निरस्त किया गया था, उन्हें बहाल किया गया है. इस संबंध में शिक्षा सचिव की ओर से जांच की गई थी, जिसमें तकनीकी खामी की वजह से आदेश वापस लेने पड़े हैं. क्योंकि यदि प्लेसमेंट एजेंसी सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाती, तो नुकसान हो सकता था. हालांकि, प्लेसमेंट एजेंसियों को सचेत किया गया है कि यदि पिछली गलतियों को दोहराया जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं.

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शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब प्लेसमेंट एजेंसी की मॉनिटरिंग होगी और वो समय पर सभी शिक्षकों को वेतन उपलब्ध कराएं ये भी प्रयास रहेगा. साथ ही जो 500 नए व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूलों की घोषणा की गई है, उन्हें भी जल्द शुरू किया जाएगा. साथ ही प्लेसमेंट एजेंसीज को ताकीद किया जाएगा कि सभी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक लगाए जाएं.

ठेका मॉडल क्यों बना समस्या ?

  • प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षकों की भर्ती सीधे सरकार नहीं करती, बल्कि प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए की जाती है.
  • एजेंसियों को बजट सरकार देती है, लेकिन आरोप है कि प्रशिक्षकों का वेतन महीनों तक रोका जाता है.
  • कई मामलों में भुगतान में एक साल तक की देरी.
  • प्रशिक्षकों की मांग है कि उनका वेतन सीधे सरकार द्वारा दिया जाए, ताकि अनियमितता खत्म हो सके.

जब योजना शुरू हुई तब कौन सी सरकार थी ? राजस्थान में 2014 में इस मॉडल को विस्तार देने का काम वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में हुआ. उस समय शिक्षा मंत्री कालीचरण साराफ थे. इस दौर में स्किल डेवलपमेंट और रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह मॉडल लागू किया गया.

व्यवसायिक शिक्षकों और बेरोजगारों की मांगें :

  • व्यावसायिक शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति दी जाए.
  • वेतन का भुगतान सीधे सरकार करे.
  • समय पर वेतन और जॉब सिक्योरिटी सुनिश्चित हो.
  • विवादित कंपनियों की निष्पक्ष जांच हो.
  • निरस्तीकरण आदेश वापस लेने के फैसले की समीक्षा.

बहरहाल, राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा का मकसद युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाना था, लेकिन ठेका व्यवस्था, प्रशिक्षकों की कमी और प्रशासनिक अस्थिरता ने इस महत्वाकांक्षी योजना को कमजोर कर दिया है. यदि समय रहते ठोस नीति और पारदर्शी व्यवस्था लागू नहीं की गई, तो रोजगार परक शिक्षा देने वाले प्रशिक्षक खुद अपने रोजगार के लिए भटकते हुए नजर आएंगे. वहीं, राजस्थान में फिलहाल व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के कोई नीति नहीं बनी हुई. केंद्र की ओर से जो पैसा प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में कुछ कंपनियां काम कर रही हैं.

Last Updated : March 23, 2026 at 3:46 PM IST

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