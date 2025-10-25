ETV Bharat / state

Pannadhyay Bal Yojana : सरकारी स्कूलों में स्वाद बिगाड़ रहा पाउडर का दूध, तलाश रहे दूसरे विकल्प

पन्नाधाय योजना में दूध की जगह अन्य पौष्टिक पेय देने पर मंथन. बच्चों को दूध का पावडर पसंद नहीं आ रहा है.

Children drinking milk in a government school
सरकारी स्कूल में दूध पीते बच्चे (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 25, 2025 at 4:22 PM IST

3 Min Read
जयपुर: दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है. ये ताकत, ऊर्जा और पोषण का प्रतीक है. इसी सोच से सरकार ने भी तय किया कि हर सरकारी स्कूल का बच्चा रोजाना दूध पीएगा, ताकि कोई कुपोषित ना रहे. हालांकि, जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है. स्कूलों में जब बच्चों के गिलास में पाउडर से बना दूध आता है तो चेहरों पर पोषण से ज्यादा बेस्वादी का भाव नजर आता है. बच्चे दूध के फायदों से नहीं, बल्कि शिक्षक के आदेश से इसे पीने को मजबूर हैं.

स्कूलों में पिलाया जा रहा दूध : राज्य सरकार की 'पन्नाधाय बाल गोपाल योजना' के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध पिलाने की व्यवस्था की गई है. मंशा छात्रों को पोषण दिलाना और कुपोषण से बचाना है. कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को यह दूध उपलब्ध कराया जाता है. कक्षा 1 से 5 तक 15 ग्राम पाउडर से 150 एमएल दूध और कक्षा 6 से 8 तक 20 ग्राम पाउडर से 200 एमएल दूध छात्रों को वितरित किया जाता है.

पावडर के दूध पर किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हनुमान सिंह भाटी ने बताया कि छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते दूध पिलाने के दिए पन्नाधाय बल गोपाल योजना के तहत पाउडर का दूध पिलाया जाता है. हालांकि, छात्रों को पाउडर वाला दूध रास नहीं आता. कुछ छात्र दूध पीते नहीं और कुछ मन मार कर पीते हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि दूध के स्थान पर सुबह अल्पाहार में पौष्टिक मिलेट्स छात्रों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं. इसके अलावा फ्लेवर्ड मिल्क भी ऑप्शन है.

छात्रों का रेस्पॉन्स :

  • स्वाद अजीब लगता है
  • गंध अच्छी नहीं
  • जबरन पीना पड़ता है
  • घर से गाय का दूध पीकर आते हैं
  • दूध ही अच्छा नहीं लगता

मिड डे मील में पौष्टिक आहार :प्रिंसिपल भाटी ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय रसोई में ही मिड डे मील बनता है. शहरों में अक्षय पात्र जैसी सामाजिक संस्थाओं से भोजन आता है. ये भोजन रुचिकर और स्वादिष्ट होता है. बच्चों के लिए तेज मसालेदार और ज्यादा तेल में बना खाना हानिकारक होता है. इसलिए यहां पौष्टिक खाना आता है. प्रत्येक दिन का अलग मेन्यू तय है. भोजन साफ सुथरा पात्रों में उपलब्ध कराया जाता है.

मिड डे मील मेन्यू :

  • दलिया
  • छोले/मटर की सब्जी
  • दाल-चावल
  • हरी सब्जी
  • केला
  • रोटी
  • सप्ताह में एक दिन मिठाई

सरकार कर रही समीक्षा : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि ये अध्ययन किया जा रहा है कि दूध से ज्यादा पोषण देने वाले विकल्प क्या हो सकते हैं. यदि कोई अन्य पौष्टिक विकल्प उपलब्ध है तो उसी राशि में उसे लागू किया जा सकता है या नहीं. इन सभी पहलुओं पर मंथन चल रहा है. जल्द बच्चों के हित में उचित निर्णय लिया जाएगा.

असर फीका: सरकार की नीयत भले छात्रों को बेहतर पोषण देने की हो, लेकिन स्वाद, सुगंध और बच्चों की पसंद शामिल न हो तो योजना का असर फीका पड़ जाता है. अब शिक्षा विभाग खुद दूध का विकल्प तलाश रहा है. उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में बच्चों को स्वाद और सेहत का बेहतर संतुलन मिलेगा.

