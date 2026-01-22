ETV Bharat / state

Explainer : मोबाइल स्कूल से बदलेगी तकदीर, घुमंतू समाज में जगेगी शिक्षा की अलख

स्कूल शिक्षा विभाग ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए सेवा भारती समिति राजस्थान और रमेश शिक्षा फाउंडेशन के साथ समझौता किया है.

शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ने की ओर घुमंतू समाज
शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ने की ओर घुमंतू समाज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 22, 2026 at 2:34 PM IST

6 Min Read
जयपुर : राजस्थान में शिक्षा की तस्वीर बदलने की एक और कोशिश शुरू होने जा रही है. वो समाज, जिसकी पहचान सदियों से घूमते रहने, अस्थायी ठिकानों और रोजमर्रा के संघर्ष से रही है, अब शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ने की ओर बढ़ रहा है. 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र के साथ भजनलाल सरकार घुमंतू, गड़िया लुहार, सांसी और स्लम बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा का एक नया मॉडल लागू करने जा रही है. ऐसा मॉडल, जिसमें स्कूल खुद बच्चों के पास पहुंचेगा.

घुमंतू समाज और शिक्षा की दूरी : राजस्थान में करीब 32 ऐसी घुमंतू-अर्द्धघुमन्तू जातियां हैं, जो आज भी स्थायी आवास की बजाय घूमते हुए जीवन यापन करती हैं. रोजगार की तलाश, पारंपरिक पेशे और सामाजिक उपेक्षा के चलते ये परिवार एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रुक पाते. नतीजन इनके बच्चे स्कूल में दाखिला लेने या नियमित पढ़ाई कर पाने से वंचित रह जाते हैं. कई बार तो बच्चे बाल श्रम, पारिवारिक कार्यों या खानाबदोश जीवनशैली का हिस्सा बन जाते हैं. शिक्षा विभाग की रिपोर्टें बताती हैं कि घुमंतू और प्रवासी समुदायों में ड्रॉपआउट दर सामान्य आबादी की तुलना में कहीं ज्यादा हैं. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने ये तय किया है कि बच्चों को शिक्षा तक लाने की शर्त के बजाय, अब शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाया जाएगा.

मोबाइल स्कूल से बदलेगी तकदीर (ETV Bharat Jaipur)

हर झोपड़ी तक शिक्षा पहुंचाने का रोडमैप : स्कूल शिक्षा विभाग ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए सेवा भारती समिति राजस्थान और रमेश शिक्षा फाउंडेशन के साथ समझौता किया है. ये संस्थान उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश करेगी, जो आज तक स्थायी स्कूल व्यवस्था से नहीं जुड़ सके. शिक्षा विभाग के रोडमैप के तहत घुमंतू समाज के बच्चों को उनके आसपास ही शिक्षा से जोड़ा जाएगा, जिन इलाकों में स्थायी स्कूल संभव नहीं हैं, वहां मोबाइल बसों, रात्रि शिक्षण केंद्रों और अस्थायी शिक्षण व्यवस्थाओं के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी. इसके साथ ही स्कूल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निशुल्क बस सुविधा भी दी जाएगी.

मोबाइल बस और रात्रि केंद्र : सेवा भारती समिति घुमंतू जाति, गड़िया लुहार समाज, स्लम और सांसी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए मोबाइल शिक्षण बसें चलाएगी. ये बसें न सिर्फ कक्षा का काम करेंगी, बल्कि बच्चों के लिए सुरक्षित और चाइल्ड-फ्रेंडली सीखने का माहौल भी उपलब्ध कराएंगी. इसके अलावा कामकाजी बच्चों के लिए रात्रि शिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, ताकि दिन में मेहनत करने के बावजूद उनकी पढ़ाई जारी रह सकें.

घुमंतू जातियों के बच्चों को मिलेगी शिक्षा
घुमंतू जातियों के बच्चों को मिलेगी शिक्षा (ETV Bharat GFX)

विद्यालयों को बनाया जाएगा आकर्षक : घुमंतू छात्रों की शिक्षा को व्यवहारिक बनाने के लिए मिट्टी की प्रयोगशाला, डिजिटल और स्मार्ट कक्षाएं विकसित की जाएंगी. वेस्ट मैनेजमेंट से तैयार शिक्षण सामग्री के जरिए बच्चों को पर्यावरण और रचनात्मकता से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा, बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और काउंसलिंग सत्र भी आयोजित किए जाएंगे. राज्य के रिक्त या अनुपयोगी सरकारी भवनों में स्किलिंग और एजुकेशन सपोर्ट सेंटर स्थापित कर शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा. साथ ही ड्रॉपआउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए 6 महीने के विशेष कैंप और एजुकेशन रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम भी संचालित होंगे.

ये मिलेगा बेनिफिट
ये मिलेगा बेनिफिट (ETV Bharat GFX)

बुनियादी शिक्षा से करियर तक : वहीं, रमेश शिक्षा फाउंडेशन का फोकस केवल नामांकन तक सीमित नहीं रहेगा. इसके तहत वंचित वर्ग के छात्रों को शैक्षणिक, कौशल और आवासीय सहयोग प्रदान किया जाएगा. फाउंडेशन पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मजबूत आधार देने का काम करेगा. जो बच्चे किसी कारण से स्कूल छोड़ चुके हैं, उनके लिए एजुकेशन रीऑर्गेनाइजेशन और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे. कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए 'सक्षम भारत कार्यक्रम' के तहत एकेडमिक मार्गदर्शन और करियर सपोर्ट दिया जाएगा, जबकि मेधावी छात्रों को आवासीय एकेडमिक सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा शिक्षाशाला कार्यक्रम के माध्यम से कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चों को बुनियादी शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों, योग और स्वास्थ्य जागरूकता से जोड़ा जाएगा. स्टेम लैब, एआर/वीआर लैब और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण बच्चों के लिए नए शैक्षणिक और करियर के अवसर खोलेंगे.

एनजीओ और भामाशाहों की भागीदारी
एनजीओ और भामाशाहों की भागीदारी (ETV Bharat)

एनजीओ और भामाशाहों की भागीदारी : इस अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग एनजीओ और भामाशाहों का सहयोग भी ले रहा है. इस संबंध में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि सामुदायिक भागीदारी के बिना इस तरह की योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं हो सकती. संसाधनों की कमी न हो, इसके लिए प्राइवेट और सोशल संस्थाओं की सहभागिता को अहम माना गया है. उन्होंने कहा कि घुमंतू समाज का कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा. चाहे परिवार कहीं भी जाए, बच्चों की पढ़ाई लगातार चलती रहनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है, जिससे इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल बनाया जा सकता है.

घुमंतू, गड़िया लुहार, सांसी और स्लम बस्तियों में रहने वाले बच्चों को मिलेगी शिक्षा
घुमंतू, गड़िया लुहार, सांसी और स्लम बस्तियों में रहने वाले बच्चों को मिलेगी शिक्षा (ETV Bharat)

नई शुरुआत की उम्मीद : बहरहाल, वर्षों से शिक्षा से दूर रहे घुमंतू समाज के बच्चों के लिए ये अभियान नई उम्मीद, नई पहचान और नए भविष्य की राह खोल सकता है. अगर ये मॉडल सफल होता है तो ये न केवल राजस्थान बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण बन सकता है. जहां शिक्षा किसी पते या स्थायित्व की मोहताज नहीं होगी, बल्कि हर बच्चे का अधिकार बनेगी.

1 अप्रैल से शुरू होगा नया मॉडल
1 अप्रैल से शुरू होगा नया मॉडल (ETV Bharat)

