RGHS में फर्जीवाड़े पर AI से नजर: डॉक्टर के फर्जी हस्ताक्षर और ओवर-बिलिंग पर सरकार सख्त
सरकार ने RGHS में करोड़ों का मेडिकल फर्जीवाड़ा पकड़ते हुए 19 एफआईआर दर्ज की हैं.
Published : August 29, 2026 at 3:45 PM IST
जयपुर: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से फर्जीवाड़े पकड़े जा रहे हैं. कुछ मामलों पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार ने नए निर्देश भी जारी किए हैं. प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि जांच के दौरान यह तथ्य सामने आए हैं कि कुछ मामलों में लाभार्थियों की पर्चियां जूनियर रेजिडेंट अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित की जा रही हैं तथा संबंधित आरजीएचएस से संबद्ध पंजीकृत चिकित्सक द्वारा उनका सत्यापन एवं प्रमाणीकरण नहीं किया जा रहा है. नए निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक आरजीएचएस प्रिस्क्रिप्शन को संबंधित एम्पैनल्ड चिकित्सक द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांचना, सत्यापित करना तथा अपने हस्ताक्षर एवं मुहर से प्रमाणित करना अनिवार्य होगा.
राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पिछले कुछ महीनों की ऑडिट और जांच में अस्पताल, फार्मेसी, डॉक्टर, कर्मचारी और कार्डधारी कई स्तरों पर अनियमितताओं का नेटवर्क सामने आया है. कहीं मरीज के कार्ड से बिना इलाज के क्लेम उठाया गया, तो कहीं डॉक्टर के फर्जी हस्ताक्षर से पर्चियां बनाकर दवाएं और जांचें दर्शाई गईं. दवा की वास्तविक कीमत से कई गुना अधिक बिलिंग, एक ही सर्जरी का दोहरा क्लेम और प्री-ऑथराइजेशन से बचने के लिए जांचों को अलग-अलग कराने जैसे मामले भी सामने आए हैं. सरकार ने इन मामलों में अब तक 19 एफआईआर दर्ज, 64 कार्मिक निलंबित, करीब 500 कार्ड ब्लॉक और लगभग 39 करोड़ रुपए की रिकवरी की है. अस्पतालों और फार्मेसियों पर डी-एम्पेनलमेंट, टीएमएस ब्लॉक और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई है.
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एआई पकड़ रहा कहां गड़बड़ी: अब आरजीएचएस में फर्जीवाड़े पर निगरानी का नया हथियार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. आरजीएचएस परियोजना अधिकारी डॉ. निधि पटेल का कहना है कि योजना में एआई के माध्यम से गड़बड़ियों को पकड़ा जा रहा है, इससे दावों की जांच तथा दस्तावेजों के सत्यापन के माध्यम से असामान्य और संदिग्ध पैटर्न की पहचान की जा रही है. ऐसे मामलों में संबंधित रिकॉर्ड का परीक्षण कर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाती है. इसके साथ ही प्रतिदिन आने वाले दवा और उपचार के क्लेम का डेटा एनालिसिस किया जा रहा है. सिस्टम असामान्य एमआरपी, खरीद मूल्य से कई गुना अधिक क्लेम, गलत उत्पाद मैपिंग, संदिग्ध बिलिंग और बार-बार होने वाले असामान्य क्लेम पैटर्न को चिन्हित कर रहा है.
जांच में सामने आए फर्जीवाड़े के तरीके:
- डॉक्टर के नाम और सील से फर्जी पर्चियां तैयार की गईं.
- फार्मेसी से दवा के स्थान पर गैर-पेयबल सामान लेकर भी आरजीएचएस में क्लेम किया गया.
- दवा खरीदी ही नहीं, फिर भी बिल बनाए गए. कुछ स्टोरों ने ऐसी दवाओं की बिक्री दिखा दी, जिन्हें उन्होंने खरीदा तक नहीं था.
- दवा की कीमत खरीद मूल्य से दो से पांच गुना तक अधिक क्लेम प्रस्तुत किए गए.
- अस्पतालों ने एक ही उपचार या सर्जरी के लिए अलग-अलग क्लेम उठाए.
- अनावश्यक जांचें लिखी गईं, यानी मरीजों को आवश्यकता से अधिक जांचें लिखी गईं.
- 2 हजार रुपए से अधिक की जांचों के लिए अनिवार्य अनुमति से बचने के लिए मरीजों को तीन-चार बार बुलाकर जांचों को अलग-अलग दिखाने के मामले सामने आए.
- कार्ड का दुरुपयोग किया गया. लाभार्थी की जगह रिश्तेदारों या अन्य व्यक्तियों का उपचार कार्ड पर कराने के मामले सामने आए.
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एक कार्ड से 26.70 लाख का इलाज: अलवर में एक मामला सामने आया जिसकी जांच करने पर पता चला कि एक ही कार्ड से एक वर्ष में करीब 26.70 लाख रुपए का ओपीडी उपचार और दवाओं का लाभ लिया गया. इसी तरह एक अन्य मामले में लाभार्थी के कार्ड का इस्तेमाल कर फर्जी बिल बनाए गए और पोर्टल पर जांच व दवाओं को एडजस्ट कर भुगतान लेने की कोशिश की गई. आरजीएचएस में दवा की कीमतों को लेकर भी बड़ा खेल सामने आया है. Denosumab 60 mg Injection की बाजार कीमत करीब 6,500 रुपए होने के बावजूद कुछ मामलों में इसका क्लेम 18 हजार रुपए तक प्रस्तुत किया गया.
31 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस खत्म: दवा दावों में गंभीर गड़बड़ी सामने आने के बाद 31 मेडिकल स्टोरों के औषधि लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त किए जा चुके हैं. इनमें अकेले जयपुर के 11 और भरतपुर के 9 स्टोर शामिल हैं. जांच में फर्जी हस्ताक्षर, गलत उत्पाद मैपिंग, गैर-पेयबल वस्तुओं पर क्लेम और ऐसी दवाओं की बिक्री दिखाने जैसे मामले सामने आए जिन्हें स्टोर ने खरीदा ही नहीं था.
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215 फार्मेसियों पर ताला: लाभार्थियों को दवा नहीं देने वाली फार्मेसियों पर भी सरकार ने कार्रवाई की. करीब दो माह तक दवा वितरण नहीं करने वाली 215 निजी आरजीएचएस फार्मेसियों का टीएमएस अस्थायी रूप से बंद किया गया. इनमें जयपुर की 39, अलवर और सीकर की 20-20 फार्मेसियां शामिल हैं. सरकार अब ऐसी फार्मेसियों की गतिविधियों की लगातार निगरानी कर रही है.
अस्पताल भी रडार पर: आरजीएचएस से जुड़े अस्पतालों की जांच में भी गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं. पिछले चरण में 51 अस्पतालों को योजना से निलंबित किया गया. 24 अस्पतालों पर एक माह में करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया. एक ही सर्जरी का दोहरा क्लेम, जरूरत से अधिक जांच, दस्तावेजों की डुप्लीकेसी, गलत पैकेज में सेवाएं दिखाना और ओपीडी को आईपीडी में बदलना प्रमुख अनियमितताएं रहीं. प्री-ऑथराइजेशन व्यवस्था से बचने के लिए मरीजों को बार-बार बुलाकर जांचें कराने के मामलों में 238 लाभार्थियों से जुड़े 479 प्रकरण सामने आए हैं. करीब 50 अस्पताल और 60 चिकित्सक जांच के दायरे में हैं. जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर में ऐसे मामले ज्यादा सामने आए हैं. जांच में दोष साबित होने पर संबंधित अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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