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गर्मी की तपिश ने बदला सरकार का फैसला, शिक्षा मंत्री के साथ बैठक में बनी सहमति, जानें अब कब खुलेंगे स्कूल

पिछले कई दिनों से ग्रीष्मकालीन अवकाश काम करने के विरोध में आंदोलन कर रहे शिक्षकों के लिए राहत की खबर है.

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर (फोटो ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2026 at 2:01 PM IST

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Updated : May 23, 2026 at 2:26 PM IST

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बीकानेर/जयपुर : प्रदेश में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और शिक्षकों के विरोध के बाद आखिरकार शिक्षा विभाग को अपना फैसला बदलना पड़ा. राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है. अब प्रदेशभर के स्कूल 29 जून को खुलेंगे. पहले स्कूलों को निर्धारित समय से पहले खोलने की तैयारी थी, जिसको लेकर शिक्षक संगठनों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही थी. प्रदेश के स्कूल 22 जून से खुलने वाले थे. प्रदेश में इस समय तापमान लगातार 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. कई जिलों में लू जैसे हालात हैं. ऐसे में शिक्षकों और अभिभावकों का कहना था कि इतनी भीषण गर्मी में स्कूल खोलना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा साबित हो सकता है. इसी मुद्दे को लेकर शिक्षक संगठनों ने आंदोलन शुरू किया और शिक्षा विभाग से छुट्टियां बढ़ाने की मांग की.

प्रदेश में अब स्कूल 22 जून की बजाए 29 जून को खुलेंगे. शिक्षक संगठनों की ओर से ग्रीष्म अवकाश कटौती और प्रधानाचार्य अधिकृत अवकाश खत्म करने के विरोध में शिक्षक संगठन लगातार आंदोलनरत थे. आगामी दिनों में कई और प्रदर्शन प्रस्तावित थे. इस पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से वार्ता कर ग्रीष्मावकाश 28 जून तक किए जाने का फैसला लिया है. साथ ही संस्था प्रधानों के अधिकृत अवकाश को भी बहाल करने पर भी सहमति बनी.

29 जून को खुलेंगे स्कूल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (ABRSM) विद्यालय शिक्षा के प्रांतव्यापी आंदोलन और 29 मई को प्रस्तावित जिला स्तरीय धरना-प्रदर्शन से पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संगठन के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए अपने निवास पर बुलाया. लंबी बातचीत के बाद सरकार ने शिक्षकों की कई प्रमुख मांगों पर सैद्धांतिक सहमति जताई, जिसके बाद संगठन ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी.

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश पुष्करणा ने बताया कि वार्ता के बाद सबसे बड़ा फैसला ग्रीष्मावकाश को 28 जून तक बढ़ाने का लिया गया. इसके साथ ही छात्र और शिक्षक हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से बात हुई. थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों के संबंध में मंत्री ने मुख्यमंत्री से विशेष आग्रह करने का आश्वासन दिया. वहीं शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़े मामलों में न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्री ने वार्ता के दौरान ही विभागीय अधिकारियों और अतिरिक्त महाधिवक्ता को फोन पर निर्देश दिए.

शिक्षा मंत्री के साथ बैठक में सहमति
शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों से वार्ता करते शिक्षा मंत्री (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

शिक्षा मंत्री से वार्ता के बाद सहमति : लगातार बढ़ते दबाव और विरोध प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की मांगों को स्वीकार करते हुए स्कूल खुलने की तारीख आगे बढ़ा दी. विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब सरकारी विद्यालय 29 जून से नियमित रूप से संचालित होंगे. शनिवार को इस बारे में शिक्षक संगठन और शिक्षा मंत्री के प्रतिनिधि की ओर से लिखित सहमति पत्र जारी हुआ. दरअसल एक दिन पहले शुक्रवार रात को शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी और शिक्षा मंत्री के बीच इस मुद्दे को लेकर वार्ता हुई और स्कूलों में प्रिंसिपल पावर की छुट्टी एक दिन काम करने को लेकर भी चर्चा हुई जिसे यथावत करने पर भी सहमति बनी.

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लिखित सहमति पत्र जारी हुआ
लिखित सहमति पत्र जारी हुआ (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)

छात्रों और अभिभावकों को मिली राहत : सरकार के इस फैसले के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों ने राहत महसूस की है. अभिभावकों का कहना है कि दोपहर के समय तेज गर्मी और लू के कारण बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो रहा था. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट और बिजली कटौती जैसी समस्याएं भी परेशानी बढ़ा रही थी.

शिक्षक संगठनों ने फैसले का किया स्वागत : शिक्षक संगठनों ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों और शिक्षकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. संगठनों का कहना है कि गर्मी के हालात सामान्य होने तक स्कूल बंद रखना जरूरी था.

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प्रदेश में हीटवेव का असर जारी : मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में आगामी दिनों में भी भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है. बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर और फलोदी सहित पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों में तापमान लगातार ऊंचा बना हुआ है. मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर नहीं निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है.

शिक्षा विभाग जल्द जारी करेगा नई गाइडलाइन : हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में शिक्षा विभाग ने लिखित में आदेश जारी नहीं की है लेकिन शिक्षा मंत्री की विशिष्ट सहायक की ओर से शिक्षक चुनाव से हुई वार्ता के बाद सहमति पर हस्ताक्षर होने के बाद अब केवल आधिकारिक आदेश जारी होने बाकी है. सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग स्कूल खुलने से पहले नई गाइडलाइन भी जारी कर सकता है, जिसमें विद्यालयों के समय, पेयजल व्यवस्था और गर्मी से बचाव को लेकर निर्देश शामिल हो सकते हैं.

Last Updated : May 23, 2026 at 2:26 PM IST

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