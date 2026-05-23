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गर्मी की तपिश ने बदला सरकार का फैसला, शिक्षा मंत्री के साथ बैठक में बनी सहमति, जानें अब कब खुलेंगे स्कूल

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ( फोटो ईटीवी भारत )