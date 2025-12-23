जैविक-प्राकृतिक खेती से बदलेगी राजस्थान के किसानों की तकदीर, 5 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि का लक्ष्य

ETV Bharat / state

योजना की खास बात यह है कि किसानों को केवल उत्पादन तक सीमित सहायता नहीं मिलती, बल्कि बुवाई, मेड़ निर्माण, बीज उपलब्धता, फसल उत्पादन और विपणन तक हर स्तर पर सरकारी अनुदान दिया जाता है. इससे किसान जैविक खेती की ओर बिना किसी अतिरिक्त बोझ के आगे बढ़ पाते हैं.

परंपरागत खेती विकास योजना : अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित परंपरागत खेती विकास योजना जैविक खेती को बढ़ावा देने की प्रमुख योजना है. इस योजना के अंतर्गत खेती में यूरिया, डीएपी और अन्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है. जो किसान लगातार तीन वर्षों तक परंपरागत तरीके से खेती करता है, उसकी भूमि जैविक खेती की श्रेणी में आ जाती है.

कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को अनुदान, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसान बिना आर्थिक जोखिम के नई खेती पद्धतियों को अपना सकें.

भरतपुर: संभाग स्तर पर 5 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि को विभिन्न योजनाओं के तहत जैविक व प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, मिट्टी की सेहत सुधारने और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से किसानों को अनुदान, तकनीकी सहयोग और बाजार तक पहुंच देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में खेती की तस्वीर बदलने की उम्मीद है.

गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना : देशराज सिंह ने बताया कि संभाग में जैविक खेती को गति देने के लिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है. इस योजना के तहत किसानों को वर्मी-कम्पोस्ट तैयार करने के लिए वर्मी-बैड निर्माण पर 10 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है. अतिरिक्त निदेशक ने बताया कि इसका उद्देश्य किसानों को खेत पर ही केंचुए की खाद तैयार करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे यूरिया और डीएपी जैसे महंगे रासायनिक उर्वरकों की जरूरत समाप्त हो सके. इससे किसानों की लागत में कमी और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार दोनों संभव है.

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन : देशराज सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन' के अंतर्गत संभाग में प्राकृतिक खेती को नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है. इस योजना में गौ-आधारित उत्पादों जैसे पंचगव्य, बीजामृत, घनामृत और जीवामृत का उपयोग कर खेती की जाती है. इन प्राकृतिक उत्पादों से फसलों को पोषक तत्व मिलते हैं और रोगों से सुरक्षा भी होती है. योजना के अंतर्गत किसानों को अलग-अलग चरणों में अनुदान दिया जाता है, जिससे प्राकृतिक खेती अपनाना आसान हो जाता है.

क्लस्टर मॉडल से मिलेगा योजनाओं का लाभ : अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि इन तीनों योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किसानों के समूह या क्लस्टर बनाए गए हैं. संभाग के विभिन्न जिलों में 1100 से 1300 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ कुल करीब 5000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के क्लस्टर के लक्ष्य तय किए गए हैं और उसी अनुरूप किसानों का चयन किया जा रहा है. चयनित किसानों को योजनाओं का लाभ देना शुरू कर दिया गया है. किसान अपने ग्राम पंचायत के कृषि पर्यवेक्षक या नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क कर इन योजनाओं की जानकारी और पंजीकरण करा सकते हैं.

देशराज सिंह ने बताया कि जैविक और प्राकृतिक खेती से खेती की लागत घटेगी, फसल की गुणवत्ता बेहतर होगी और किसानों को उचित बाजार मूल्य मिल सकेगा. साथ ही इससे मिट्टी, जल और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी. किसान दिवस के मौके पर उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि वे सरकारी योजनाओं से जुड़कर टिकाऊ और लाभकारी खेती की दिशा में कदम बढ़ाएं.