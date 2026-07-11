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पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, जानिए निकाय चुनाव, ओबीसी आरक्षण और शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहा

​अलवर में मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकारी स्कूलों के सुधार व ग्रामीण स्वच्छता पर सरकार का विशेष ध्यान है.

मदन दिलावर का अलवर दौरा
मदन दिलावर का अलवर दौरा (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 11, 2026 at 8:20 AM IST

7 Min Read
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अलवर : पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अलवर प्रवास के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश की राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं. उन्होंने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी, सरकारी स्कूलों की बदलती सूरत, मंत्रिमंडल विस्तार और ग्रामीण स्वच्छता जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट किया. मंत्री दिलावर ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि भजनलाल सरकार नियम-कायदों और अदालती दिशा-निर्देशों के तहत पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है.

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश में पंचायत व निकायों के चुनाव कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है, लेकिन पंचायत व निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसका पालन करना भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद मंत्रिमंडल में विचार कर इसे लागू किया जाएगा. इसके बाद सरकार प्रदेश में पंचायत व निकायों के चुनाव जल्द कराएगी. उन्होंने विपक्ष के चुनाव नहीं कराने के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वाला विपक्ष सरकार पर झूठे आरोप लगा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में भजनलाल सरकार बनने के बाद सरकारी स्कूलों की हालत सुधरी है और अब सरकारी स्कूलों के बच्चे मेरिट में आने लगे हैं.

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​ओबीसी आरक्षण की कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही होंगे पंचायत चुनाव : ​पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश में पंचायत और नगर निकायों के चुनाव समय पर न कराने के विपक्ष के आरोपों का कड़ा जवाब दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय चुनाव कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, लेकिन इसमें हो रही देरी का मुख्य कारण कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं. उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग को आवश्यक आंकड़ों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है. रिपोर्ट मिलने के बाद मंत्रिमंडल उस पर विचार करेगा और फिर चुनाव की तारीखों को लेकर निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रक्रिया पूरी किए बिना पंचायत व निकाय चुनाव कराए जाते तो यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत होता. उन्होंने कहा कि सरकार न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए आगे बढ़ रही है.

​पंचायत और निकाय चुनावों में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण को लागू करने के संबंध में देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) की स्पष्ट गाइडलाइन है. सरकार इस गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है. ओबीसी आयोग फिलहाल आवश्यक आंकड़ों का गहन अध्ययन कर रहा है और जल्द ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा. - मदन दिलावर, पंचायती राज मंत्री

शिक्षकों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने' वाले बयान पर दी सफाई : ​शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर पूर्व में दिए गए अपने एक बयान पर मचे सियासी और सामाजिक घमासान पर स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि उनके बयान को पूरी तरह से संदर्भ से हटकर (आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट) पेश किया गया, जिससे गलतफहमी पैदा हुई. ​उन्होंने वास्तविक घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि वे हाल ही में आयोजित खटीक समाज के एक सामाजिक सम्मेलन में शामिल हुए थे. उस सम्मेलन में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर विस्तृत चर्चा चल रही थी, जहां बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षक और सेवानिवृत्त शिक्षाविद भी मौजूद थे.

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इसी दौरान उन्होंने कहा कि आज राजस्थान के सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राएं बोर्ड परीक्षाओं में 99.4%, 99.6% और 99.8% जैसे ऐतिहासिक अंक हासिल कर रहे हैं. यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता और योग्यता बेहद उच्च स्तर की है. मंत्री दिलावर ने कहा कि कहा कि उनका आशय केवल इतना था कि यदि शिक्षक स्वयं मानते हैं कि वे सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, तो उन्हें अपने बच्चों को भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ाना चाहिए. इससे सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर आम लोगों का विश्वास और मजबूत होगा.

मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार : मंत्री मदन दिलावर ने राज्य मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार और फेरबदल की चर्चाओं के संबंध में कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है. उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं, कब होगा और उसमें कौन शामिल होगा, इसका निर्णय मुख्यमंत्री ही करेंगे. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का उद्देश्य देशहित और राष्ट्र निर्माण है. उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, सम्मान, सर्वांगीण विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना ही सरकार और संघ दोनों का विचार है. मंत्री दिलावर ने कहा कि संघ का अलग से कोई विचार नहीं होता, बल्कि देश की जनता का विचार ही संघ का विचार होता है.

प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हुआ सुधार : बतौर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दावा किया कि राजस्थान में बीते कुछ समय में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व और क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने निजी स्कूलों को पछाड़ते हुए बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट सूची में शीर्ष स्थान हासिल किए हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए गए कई नवाचारों की भारत सरकार ने भी सराहना की है.

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सरकार स्वच्छता के लिए हर पंचायत को दे रही राशि : गांवों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के विजन पर बात करते हुए पंचायती राज मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरी तरह गंभीर है. सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत को उसकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए हर महीने पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है.

हर पंचायत को मिल रहा है भरपूर बजट : छोटी ग्राम पंचायतों को भी लगभग एक लाख रुपये प्रतिमाह तक की राशि सफाई कार्यों के लिए दी जाती है. उन्होंने कहा कि वित्त आयोग से मिलने वाली राशि का 40 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छता कार्यों पर खर्च करने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि पहले कई स्थानों पर स्वच्छता मद की राशि का सही उपयोग नहीं होने की शिकायतें मिलती थीं. अब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि यह धनराशि निर्धारित उद्देश्य के अनुसार सफाई व्यवस्था पर ही खर्च हो और गांवों में इसका प्रभाव दिखाई दे. उन्होंने कहा कि जहां भी सफाई व्यवस्था में लापरवाही की शिकायत मिलती है, वहां पहले संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए जाते हैं. इसके बाद भी यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाती है.

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