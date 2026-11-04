ETV Bharat / state

Fireworks Guidelines : दिवाली पर पटाखे चलाने के लिए सरकार ने तय की समय सीमा, सिर्फ 3 घंटे मिलेगी छूट

दिवाली पर पटाखे चलाने के लिए सिर्फ 3 घंटे मिलेगी छूट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: दीपावली पर आतिशबाजी के कारण बढ़ने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राजस्थान सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल प्रदेश के छह जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इन जिलों में इस बार पारंपरिक पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे, केवल CSIR-NEERI से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी.

विभाग की शासन सचिव शैलजा के मुताबिक राजस्थान के NCR क्षेत्र में शामिल अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में पटाखे चलाने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है. इन जिलों में 7 और 8 नवंबर 2026 को ही आतिशबाजी की छूट मिलेगी. इसके अलावा 6 नवंबर तक तथा 9 नवंबर से पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

सुबह एक घंटा और रात दो घंटे ही कर सकेंगे आतिशबाजी : सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तक तथा रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे. इस तरह दोनों दिनों में प्रतिदिन कुल तीन घंटे की अनुमति रहेगी. निर्धारित समय के अलावा पटाखे चलाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. सरकार का उद्देश्य त्योहार की खुशियों के साथ पर्यावरण और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. पढ़ें : पटाखा जलाते समय यदि जल जाएं तो क्या न करें, जरूर जान लें डॉक्टरों की यह सलाह पारंपरिक पटाखों और ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक : प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने पारंपरिक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई है. केवल निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले CSIR-NEERI प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बाजार में बेचे और इस्तेमाल किए जा सकेंगे. इसके साथ ही पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.

सरकार ने श्रृंखलाबद्ध पटाखों यानी पटाखों की लड़ियों की बिक्री और इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है.