Fireworks Guidelines : दिवाली पर पटाखे चलाने के लिए सरकार ने तय की समय सीमा, सिर्फ 3 घंटे मिलेगी छूट
राजस्थान के NCR क्षेत्र के 6 जिलों में पारंपरिक पटाखों पर पूरी तरह रोक. केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बेचने और चलाने की अनुमति.
Published : November 4, 2026 at 1:15 PM IST
जयपुर: दीपावली पर आतिशबाजी के कारण बढ़ने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राजस्थान सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल प्रदेश के छह जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इन जिलों में इस बार पारंपरिक पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे, केवल CSIR-NEERI से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी.
विभाग की शासन सचिव शैलजा के मुताबिक राजस्थान के NCR क्षेत्र में शामिल अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में पटाखे चलाने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है. इन जिलों में 7 और 8 नवंबर 2026 को ही आतिशबाजी की छूट मिलेगी. इसके अलावा 6 नवंबर तक तथा 9 नवंबर से पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
सुबह एक घंटा और रात दो घंटे ही कर सकेंगे आतिशबाजी : सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तक तथा रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे. इस तरह दोनों दिनों में प्रतिदिन कुल तीन घंटे की अनुमति रहेगी. निर्धारित समय के अलावा पटाखे चलाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. सरकार का उद्देश्य त्योहार की खुशियों के साथ पर्यावरण और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
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पारंपरिक पटाखों और ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक : प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने पारंपरिक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई है. केवल निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले CSIR-NEERI प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बाजार में बेचे और इस्तेमाल किए जा सकेंगे. इसके साथ ही पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
सरकार ने श्रृंखलाबद्ध पटाखों यानी पटाखों की लड़ियों की बिक्री और इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है.
गाइडलाइन के अनुसार, पटाखों के पैकेट पर QR कोड होना अनिवार्य होगा. इसके माध्यम से पटाखों की प्रमाणिकता और निर्धारित मानकों की जांच की जा सकेगी. बिना आवश्यक पहचान और QR कोड वाले पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी.
अस्पताल, स्कूल और वृद्धाश्रम के 300 मीटर तक साइलेंस जोन : सरकार ने केवल वायु प्रदूषण ही नहीं, बल्कि ध्वनि प्रदूषण को भी गंभीरता से लिया है. अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों और वृद्धाश्रमों के आसपास 300 मीटर के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया है. इस दायरे में किसी भी तरह के पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य अस्पतालों में भर्ती मरीजों, छोटे बच्चों, बुजुर्गों और अन्य संवेदनशील लोगों को पटाखों के तेज शोर से होने वाली परेशानी से बचाना है.
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पुलिस और प्रशासन की विशेष टीमें रखेंगी निगरानी : गाइडलाइन की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन की विशेष टीमें तैनात रहेंगी. ये टीमें बाजारों में पटाखों की बिक्री, QR कोड, ग्रीन पटाखों के प्रमाणन और निर्धारित समय में आतिशबाजी पर नजर रखेंगी. प्रतिबंधित पटाखे बेचने, ऑनलाइन बिक्री करने अथवा निर्धारित समय और स्थान के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.