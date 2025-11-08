तस्कर एक साल के लिए निरुद्ध, एनडीपीएस एक्ट के तहत जिले में पहली कार्रवाई
राज्य सरकार ने एनडीपीएस एक्ट के तहत तस्कर की निरुद्धता अवधि एक साल तक बढ़ा दी है.
Published : November 8, 2025 at 2:44 PM IST
झालावाड़: जिले में PIT-NDPS एक्ट के तहत तस्कर श्यामलाल बंजारा की निरुद्धता को हाईकोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड ने सही ठहराया है. बोर्ड ने जिला पुलिस की ओर से तस्कर के खिलाफ सौंपे गए साक्ष्यों को निरुद्धता के लिए पर्याप्त आधार बताया है. एडवाइजरी बोर्ड द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद प्रदेश सरकार के गृह शासन सचिव (विधि) रवि शर्मा ने आरोपी तस्कर की निरुद्धता की अवधि को एक साल तक बढ़ा दिया है.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के लुहारिया देह निवासी श्यामलाल बंजारा को पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत निरुद्ध किया था. आरोपी के लगातार नशा कारोबार में संलिप्त रहने के बाद यह कार्रवाई की गई. बाद में तस्कर श्यामलाल बंजारा को झालावाड़ से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल शिफ्ट किया गया था.
एसपी ने बताया कि हाईकोर्ट की ओर से गठित एडवाइजरी बोर्ड ने तस्कर श्यामलाल बंजारा की निरुद्धता को सही ठहराया है. सुनवाई के दौरान जिला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए थे. इसके बाद एडवाइजरी बोर्ड ने जिला पुलिस की कार्रवाई को जायज ठहराया. इसके बाद प्रदेश सरकार के गृह शासन सचिव रवि शर्मा ने तस्कर श्यामलाल बंजारा की निरुद्धता को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. ऐसे में अब तस्कर बंजारा को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है. गौरतलब है कि जिला पुलिस लगातार नशा तस्करी के अवैध धंधे में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने नशे के सौदागरों द्वारा काली कमाई से अर्जित अवैध संपत्ति को बुलडोजर चलाकर जमीदोज किया था.