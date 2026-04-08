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सलूम्बर में बच्चों की मौत का मामला : 3690 टीमों ने किया घर-घर सर्वेक्षण, 275 लक्षण वाले मरीज चिह्नित, 25 रेफर

उदयपुर संभाग में 651 मरीजों का मौके पर ही उपचार किया गया.

स्वास्थ्य विभाग
स्वास्थ्य विभाग (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 8, 2026 at 9:53 AM IST

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जयपुर : सलूम्बर जिले में बच्चों की अज्ञात बीमारी से मौत के प्रकरण के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सलूम्बर सहित उदयपुर संभाग के सातों जिलों में व्यापक स्तर पर आउटब्रेक नियंत्रण गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. विभाग की टीमें लगातार सर्विलांस कार्य कर रही हैं. बच्चों की मौत का प्रकरण सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तत्काल विशेषज्ञों की टीम गठित कर मामले की जांच करवाने एवं रोग नियंत्रण के लिए व्यापक स्तर पर गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए थे.

मेडिकल कॉलेज की टीम ने आउटब्रेक की जांच की : चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर भी लगातार प्रभावित क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. आरएनटी मेडिकल कॉलेज की टीम की ओर से मंगलवार को प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर आउटब्रेक की जांच की गई. साथ ही प्राथमिक उपचार एवं जांच प्रोटोकॉल के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए. राज्य स्तरीय टीम ने भी प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर विस्तृत जांच की.

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52 हजार से अधिक घरों का सर्वेक्षण : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि उदयपुर संभाग में करीब 3690 टीमों ने 52 हजार से अधिक घरों का सर्वेक्षण किया, जिसमें 275 मरीज लक्षण वाले चिह्नित किए गए. इनमें से 25 मरीजों को उच्च चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर किया गया. इस दौरान 13 हजार से अधिक स्थानों पर सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियां संचालित की गईं.

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि आउटब्रेक नियंत्रण गतिविधियों के तहत मंगलवार को उदयपुर संभाग में 651 मरीजों का मौके पर ही उपचार किया गया. मच्छरजनित बीमारियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए 2,557 स्थानों पर एंटी-लार्वल गतिविधियां की गईं. क्षेत्र में 1,796 ब्लड स्लाइड्स ली गईं और 94 सैंपल जांच के लिए एकत्रित किए गए. आमजन से अपील है कि किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें एवं विभाग की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें.

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