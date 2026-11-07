ETV Bharat / state

गोवर्धन पूजा पर वर्किंग डे से कर्मचारियों में नाराजगी, सरकार से सार्वजनिक अवकाश की मांग, मुख्य सचिव को दिया ज्ञापन

शासन सचिवालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur File photo )

जयपुर. प्रदेश में एक तरफ जहां दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं राज्य सरकार की ओर से 10 नवंबर को गोवर्धन पर्व के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं करने और वर्किंग डे रखने के फैसले ने राज्य कर्मचारियों की परेशानी बढ़ा दी है. कर्मचारी सरकार के इस फैसले से नाराज हैं और मुख्य सचिव वी श्री निवास से 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है. कर्मचारियों का कहना है कि राज्य कर्मचारियों के हित में सरकार को अपना फैसला बदलना चाहिए.

गोवर्धन पर छुट्टी नहीं, भाई दूज पर अवकाश: कर्मचारी संगठनों से जुड़े नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने 8 और 9 नवंबर को अवकाश दिया है, जबकि गोवर्धन पर्व 10 नवंबर को है और उसी दिन तमाम सरकारी कार्यालय खोलने और कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि 11 नवंबर को भाई दूज का पर्व है और सरकार ने इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. ऐसे में सरकार के इस फैसले के चलते कर्मचारी 10 नवंबर को अपने परिवार के साथ गोवर्धन पर्व नहीं मना पाएंगे.