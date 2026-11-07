गोवर्धन पूजा पर वर्किंग डे से कर्मचारियों में नाराजगी, सरकार से सार्वजनिक अवकाश की मांग, मुख्य सचिव को दिया ज्ञापन
राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा-कर्मचारी अपने परिवार के साथ खुशियां सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे.
Published : November 7, 2026 at 4:01 PM IST
जयपुर. प्रदेश में एक तरफ जहां दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं राज्य सरकार की ओर से 10 नवंबर को गोवर्धन पर्व के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं करने और वर्किंग डे रखने के फैसले ने राज्य कर्मचारियों की परेशानी बढ़ा दी है. कर्मचारी सरकार के इस फैसले से नाराज हैं और मुख्य सचिव वी श्री निवास से 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है. कर्मचारियों का कहना है कि राज्य कर्मचारियों के हित में सरकार को अपना फैसला बदलना चाहिए.
गोवर्धन पर छुट्टी नहीं, भाई दूज पर अवकाश: कर्मचारी संगठनों से जुड़े नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने 8 और 9 नवंबर को अवकाश दिया है, जबकि गोवर्धन पर्व 10 नवंबर को है और उसी दिन तमाम सरकारी कार्यालय खोलने और कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि 11 नवंबर को भाई दूज का पर्व है और सरकार ने इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. ऐसे में सरकार के इस फैसले के चलते कर्मचारी 10 नवंबर को अपने परिवार के साथ गोवर्धन पर्व नहीं मना पाएंगे.
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दूर दराज के कर्मचारियों को होगी परेशानी: राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो सीमावर्ती जिलों और दूर दराज के जिलों के रहने वाले हैं और दीपावली का पर्व मनाने अपने परिवार के पास गए हैं.ऐसे में उन कर्मचारियों को एक दिन दफ्तर आने के लिए दूर-दराज जिलों से सफर करके जयपुर आना पड़ेगा और फिर वापस भाई दूज का पर्व मनाने के लिए अपने गृह जिले में जाना होगा. ऐसे में कर्मचारियों के सामने परेशानी खड़ी हो जाएगी.इसलिए कर्मचारी अपने परिवार के साथ खुशियां सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, दूसरी तरफ उन्हें मानसिक तनाव भी झेलना पड़ेगा, इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास से भी हमने मांग की है कि राज्य सरकार को 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करना चाहिए, जिससे कि राज्य कर्मचारी बिना तनाव के अपने परिवार के साथ पांच दिवसीय दीपोत्सव का पर्व मना सकें.
मुख्य सचिव को दिया ज्ञापन: इससे पहले सचिवालय अधिकारी संघ, सचिवालय कर्मचारी संघ और सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव वी. श्री निवास को ज्ञापन देकर भी 10 नवंबर को गोवर्धन पर्व के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है.सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरपत सिंह का कहना है कि राज्य सरकार को कर्मचारियों की परेशानी समझनी चाहिए और 10 नवंबर को अवकाश घोषित करना चाहिए. हमने इस संबंध में मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर भी गुहार लगाई है.
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