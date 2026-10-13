प्रेमी ने मोहब्बत की दी ऐसी सजा, गला घोंटकर रेलवे ट्रैक पर फेंका, राजस्थान की युवती की रतलाम में मिली थी लाश
राजस्थान की बांसवाड़ा पुलिस आरोपी विकास यादव को गिरफ्तार कर हत्या के मामले की जांच के लिए रतलाम लेकर आई है. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 9:11 PM IST
रतलाम: राजस्थान के बांसवाड़ा से प्रेमी के साथ भागकर रतलाम आई कॉलेज की छात्रा को प्रेमी ने गला दबाकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद आरोपी शव को रेलवे ट्रैक के समीप नाले में फेंक कर उत्तर प्रदेश भाग गया था. बांसवाड़ा पुलिस आरोपी विकास यादव को गिरफ्तार कर हत्या के मामले की जांच के लिए रतलाम लेकर आई है.
रतलाम की जीआरपी थाना पुलिस को 2 दिन पूर्व एक युवती का शव रेलवे ट्रैक के समीप मिला था. लाश के पास पड़े मिले बैग में किताबें और कॉपियां थी. मृतका की पहचान बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र से गुमशुदा युवती के रूप में हुई. आरोपी प्रेमी उसे भागकर रतलाम लेकर आया था जहां एक होटल में कुछ घंटे के लिए दोनों ठहरे थे. इसके बाद रेलवे स्टेशन के समीप दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और आरोपी ने युवती की गला दबाकर हत्या कर दी.
रेलवे ट्रैक के पास नाले में मिली युवती की लाश
दरअसल रतलाम की जीआरपी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक के पास घटना ब्रिज की तरफ नाले में एक युवती की लाश पड़ी हुई है. जीआरपी थाना पुलिस द्वारा आसपास के थाना क्षेत्र एवं जिलों में अज्ञात लाश मिलने की जानकारी जुटाई गई. राजस्थान की बांसवाड़ा पुलिस ने रतलाम पुलिस को सूचना दी कि यह अज्ञात लाश घाटोल थाना क्षेत्र से गुमशुदा हुई युवती की है. जिसकी पहचान उसके परिजनों ने की है.
यूपी के प्रयागराज के पास का रहने वाला है आरोपी
बांसवाड़ा थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी विकास यादव को गिरफ्तार किया है. राजस्थान पुलिस के डीएसपी देवेंद्र सिंह ने बताया कि घाटोल थाना क्षेत्र में 9 अक्टूबर को एक युवती गुमशुदगी दर्ज की गई थी जो फर्स्ट ईयर की छात्रा थी. परिजनों ने गांव में रहने वाले विकास यादव पर युवती को भगाकर ले जाने का शक जताया था. विकास मूल रूप से यूपी के प्रयागराज के पास का रहने वाला है.
आरोपी मृतका के गांव में एक मिठाई की दुकान पर काम करता था. विकास को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वे दोनों 9 अक्टूबर को भाग कर रतलाम आए थे जहां उन्होंने रतलाम के एक होटल में चार घंटे के लिए कमरा लिया था. आरोपी ने यह कबूल किया कि उसने हत्या से पहले मृतका के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे. इसके बाद वह उसे प्रयागराज ले जाने के लिए होटल से साथ ले गया था लेकिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया.
आरोपी ने युवती को सुनसान जगह पर ले जाकर गला दबाकर कर दी हत्या
आरोपी ने युति को सुनसान जगह पर ले जाकर उसका गला दबाकर और हत्या कर दी. युवती की लाश को रेलवे ट्रैक के पास नाले में फेंक कर वह उत्तर प्रदेश भाग गया था. बहरहाल बांसवाड़ा थाना पुलिस हत्या केस मामले की जांच के लिए रतलाम पहुंची है. जहां रतलाम पुलिस और एफएसएल की मदद से होटल और घटनास्थल पर जांच कर फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए गए हैं. राजस्थान पुलिस इस दौरान आरोपी को भी अपने साथ लेकर पहुंची थी.