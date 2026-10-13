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प्रेमी ने मोहब्बत की दी ऐसी सजा, गला घोंटकर रेलवे ट्रैक पर फेंका, राजस्थान की युवती की रतलाम में मिली थी लाश

राजस्थान की युवती की हत्यारोपी प्रेमी गिरफ्तार ( Etv Bharat )

रतलाम: राजस्थान के बांसवाड़ा से प्रेमी के साथ भागकर रतलाम आई कॉलेज की छात्रा को प्रेमी ने गला दबाकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद आरोपी शव को रेलवे ट्रैक के समीप नाले में फेंक कर उत्तर प्रदेश भाग गया था. बांसवाड़ा पुलिस आरोपी विकास यादव को गिरफ्तार कर हत्या के मामले की जांच के लिए रतलाम लेकर आई है.

रतलाम की जीआरपी थाना पुलिस को 2 दिन पूर्व एक युवती का शव रेलवे ट्रैक के समीप मिला था. लाश के पास पड़े मिले बैग में किताबें और कॉपियां थी. मृतका की पहचान बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र से गुमशुदा युवती के रूप में हुई. आरोपी प्रेमी उसे भागकर रतलाम लेकर आया था जहां एक होटल में कुछ घंटे के लिए दोनों ठहरे थे. इसके बाद रेलवे स्टेशन के समीप दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और आरोपी ने युवती की गला दबाकर हत्या कर दी.

राजस्थान की युवती की रतलाम में हत्या (Etv Bharat) रेलवे ट्रैक के पास नाले में मिली युवती की लाश दरअसल रतलाम की जीआरपी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक के पास घटना ब्रिज की तरफ नाले में एक युवती की लाश पड़ी हुई है. जीआरपी थाना पुलिस द्वारा आसपास के थाना क्षेत्र एवं जिलों में अज्ञात लाश मिलने की जानकारी जुटाई गई. राजस्थान की बांसवाड़ा पुलिस ने रतलाम पुलिस को सूचना दी कि यह अज्ञात लाश घाटोल थाना क्षेत्र से गुमशुदा हुई युवती की है. जिसकी पहचान उसके परिजनों ने की है. राजस्थान की युवती की गला घोंटकर हत्या (ETV Bharat) यूपी के प्रयागराज के पास का रहने वाला है आरोपी