Special : कागजों में दौड़ती बालिका शिक्षा योजनाएं, 4.29 लाख पात्र छात्राएं, 1.23 लाख को नहीं मिला लाभ

बजट का झुकाव भी मेरिट की ओर : राशि वितरण के आंकड़े भी यही तस्वीर दिखाते हैं. कुल 178.65 करोड़ रुपए में से लगभग 83 प्रतिशत बजट सिर्फ परिणाम आधारित योजनाओं पर खर्च हो रहा है. गार्गी पुरस्कार योजना (दोनों किस्तें) में लगभग 64.5 करोड़ रुपए और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में 84.39 करोड़ रुपए वितरित किए जाने थे. दूसरी ओर, जिन योजनाओं का उद्देश्य गरीबी, पारिवारिक संकट या सामाजिक जोखिम में रह रही छात्राओं को सहारा देना है, उनके लिए बजट और कवरेज दोनों अपेक्षाकृत सीमित नजर आते हैं.

परिणाम आधारित योजनाओं में सिमट रही पहुंच : बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजनाओं के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा कवरेज उन योजनाओं में है, जिनका आधार परीक्षा परिणाम और मेरिट है. गार्गी पुरस्कार योजना (पहली और दूसरी किस्त) में 2 लाख 15 हजार 279 छात्राएं पात्र थी. बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में 1 लाख 68 हजार 796 छात्राएं पात्र थी. कुल मिलाकर देखें तो करीब 89 प्रतिशत पात्र छात्राएं सिर्फ इन्हीं दो योजनाओं के दायरे में आती हैं. ये संकेत देता है कि बालिका शिक्षा से जुड़ा सहायता तंत्र अब भी बड़े पैमाने पर परीक्षा परिणामों को ही मुख्य मानदंड मानकर काम कर रहा है.

जयपुर : राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से लगातार योजनाओं और बजट की घोषणाएं होती रही हैं, लेकिन मौजूदा शैक्षणिक सत्र के आंकड़े इन दावों की ज़मीनी हकीकत पर सवाल खड़े करते हैं. बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत संचालित सात प्रमुख योजनाओं में इस सत्र में 4 लाख 29 हजार 869 छात्राएं पात्र पाई गई हैं. इन छात्राओं को साल भर में 178.65 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए वितरित होनी थी. इसे लेकर सरकार की ओर से आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाते हुए पात्र छात्राओं का डेटा शाला दर्पण पोर्टल पर स्कूल स्तर पर उपलब्ध कराया गया. इसमें भी आवेदन स्कूल स्टाफ की मदद से भरे जाने थे. इसके बावजूद भी 1 लाख 23 हजार 167 छात्राएं इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह गईं.

बालिकाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने पर फोकस : इसी क्रम में शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार विभागीय स्तर पर समन्वय के साथ काम कर रही है. शिक्षा विभाग के तहत संचालित बालिका शिक्षा फाउंडेशन के माध्यम से विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनके तहत साल भर में करोड़ों रुपए का DBT बालिकाओं के खातों में ट्रांसफर किया जाता है, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से प्रबल और शैक्षणिक रूप से सबल बनाया जा सके. उन्होंने बताया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के जरिए बालिकाओं को शिक्षा के साथ-साथ निशुल्क सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें स्वच्छता, सैनिटेशन और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शामिल है. उद्देश्य यही है कि छात्राएं केवल परीक्षा परिणामों में ही बेहतर प्रदर्शन न करें, बल्कि वे नैतिक और सामाजिक मूल्यों से युक्त भविष्य की पीढ़ी के रूप में तैयार होकर आगे बढ़ें।

पात्रता और लाभ के बीच बड़ा अंतर : हालांकि आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि कई योजनाओं में पात्र छात्राओं की संख्या और वास्तविक लाभार्थियों के बीच बड़ा अंतर है. कुल 4.29 लाख पात्र छात्राओं में से सिर्फ 3.06 लाख को ही लाभ मिल पाया.

पात्र होने के बावजूद हर तीसरी छात्रा को नहीं मिला लाभ : बालिका शिक्षा फाउंडेशन की सचिव डॉ अरुणा शर्मा के अनुसार सभी योजनाओं में राशि का वितरण DBT के जरिए किया गया, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है. आवेदन प्रक्रिया को ई-मित्र से हटाकर स्कूल आधारित सिस्टम में लाया गया है और शाला दर्पण पोर्टल के जरिए डेटा स्कूल स्तर पर उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके बावजूद 1.23 लाख छात्राओं का लाभ से वंचित रही. इसे लेकर उन्होंने कहा कि तकनीकी खामी या फिर कागजों की कमी की वजह से उनका आवेदन नहीं हो पाया.

जोखिम और संरक्षण श्रेणी की छात्राएं सिस्टम में कम : आंकड़े ये भी दर्शाते है कि संरक्षण, सामाजिक जोखिम या विशेष परिस्थितियों में आने वाली छात्राओं की संख्या सिस्टम में अपेक्षाकृत कम दर्ज हो पा रही है. इसका सीधा असर इस श्रेणी की योजनाओं की पहुंच पर पड़ रहा है. दिव्यांग छात्राओं के लिए चलाई जा रही क्रांतिकारी चारु चंद्र बोस आर्थिक सहायता पुरस्कार योजना एक अलग पैटर्न दिखाती है. इस योजना के तहत पात्र छात्राओं को कक्षा 1 से 12 तक लगातार वार्षिक सहायता दी जाती है. ये मॉडल केवल परीक्षा परिणाम नहीं, बल्कि शिक्षा में निरंतरता को आधार मानता है.

विदेश में पढ़ाई योजना : इसके साथ ही राज्य सरकार की एक योजना ऐसी भी है, जो हाई-स्टेक लेकिन लो-रीच मॉडल पर काम कर रही है. विदेश में स्नातक शिक्षा योजना के तहत हर साल सिर्फ तीन छात्राएं चयनित की जाती हैं, लेकिन प्रति छात्रा खर्च चार साल में एक करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है. ये योजना संख्या से ज्यादा सांकेतिक और पायलट मॉडल के तौर पर देखी जा रही है. आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि राज्य में बालिका शिक्षा के लिए न तो बजट की कमी है और न ही योजनाओं की. चुनौती इस बात की है कि पात्र छात्राओं तक इन योजनाओं का लाभ पूरी तरह कैसे पहुंचे. जब आवेदन स्कूल से भरे जा रहे हैं और भुगतान सीधे खातों में हो रहा है, तब भी अगर हर तीसरी पात्र छात्रा बाहर रह जा रही है, तो ये सवाल नीतियों से ज्यादा उनके ज़मीनी क्रियान्वयन पर उठता है.