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राजस्थान में निःशुल्क डायलिसिस सेवाओं का विस्तार: 182 अस्पतालों में हीमोडायलिसिस सुविधा होगी, गुर्दे के रोगियों को मिलेगी राहत

जयपुर: प्रदेश में किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सेवाओं का विस्तार होगा. अब 182 अस्पताल में हीमोडायलिसिस की सुविधा शुरू की जाएगी. फिलहाल 102 अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध है, शेष में 30 सितंबर तक शुरू करने का लक्ष्य है. चिकित्सा विभाग के अनुसार अब तक 16,003 मरीजों को कुल 1,17,258 डायलिसिस सेशन निःशुल्क दिए गए हैं. इसका अनुमानित मूल्य 21.11 करोड़ रुपए है. प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस कार्यक्रम के तहत 35 जिला चिकित्सालयों में 149 मशीनें संचालित हैं.

प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि 2026-27 में अप्रैल से अगस्त तक 4,265 मरीजों को 31,675 सेशन दिए गए. इनमें पीएम कार्यक्रम के 35 केंद्रों पर 3,489 मरीजों के 25,860 और बजट घोषणा के तहत 776 मरीजों के 5,815 सेशन हैं. 2025-26 में 11,738 मरीजों को 85,583 सेशन दिए गए. सीएसआर से नदबई और सिवाना में भी डायलिसिस सुविधा शुरू है. इनमें प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस कार्यक्रम के 35 केंद्रों पर 8,507 मरीजों के 65,148 सेशन तथा बजट घोषणा के तहत चिह्नित चिकित्सा संस्थानों में 3,198 मरीजों के 19,187 सेशन शामिल हैं. सरकार का प्रयास सीएचसी स्तर तक डायलिसिस सुविधा पहुंचाना है.

अस्पतालों में शुरू होगी हीमोडायलिसिस सुविधा: राठौड़ ने कहा कि राज्य बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की अनुपालना में प्रदेश के 182 सरकारी अस्पतालों में हीमोडायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है. इनमें से 102 अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध है. शेष में चिकित्सकों एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा 30 सितंबर तक सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि सरकारी व्यवस्था के साथ सीएसआर के माध्यम से भी निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. जिला चिकित्सालय नदबई (भरतपुर) एवं उपजिला चिकित्सालय सिवाना (बालोतरा) में हंस फाउंडेशन, गुरुग्राम के सहयोग से यह सुविधा संचालित है. सिवाना में 3 मशीनों के माध्यम से 12 मरीजों के 575 सेशन तथा नदबई में 3 मशीनों के माध्यम से 21 मरीजों के 673 सेशन आयोजित किए गए हैं.