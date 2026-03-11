ETV Bharat / state

गहलोत बोले- देश में अघोषित आपातकाल, सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लगा रही है मोदी सरकार

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार किसी न किसी मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने अब केंद्र की मोदी सरकार के शासन में देश में घोषित आपातकाल लागू करने के आरोप लगाए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल के हालत चिंताजनक है. गहलोत ने बुधवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार की असहिष्णुता और तानाशाही प्रवृत्ति अब चरम पर पहुंच गई है. मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि केन्द्र सरकार ने एक्स और इंस्टाग्राम को प्रधानमंत्री पर बने व्यंग्य और आलोचनात्मक पोस्ट हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं. एक मजबूत लोकतंत्र में आलोचना और व्यंग्य का स्वागत होना चाहिए, लेकिन सच और सवालों से इतना डरना यह दर्शाता है कि यह सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों में अपना विश्वास खो चुकी है. पढ़ें : डिस्टर्ब एरिया बिल पारित होने पर गहलोत का पलटवार, बोले- विभाजनकारी कानून निंदनीय