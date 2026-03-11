ETV Bharat / state

गहलोत बोले- देश में अघोषित आपातकाल, सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लगा रही है मोदी सरकार

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- लोकतंत्र में व्यंग्य और आलोचना का स्वागत होना चाहिए.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 11, 2026 at 9:37 PM IST

जयपुर: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार किसी न किसी मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने अब केंद्र की मोदी सरकार के शासन में देश में घोषित आपातकाल लागू करने के आरोप लगाए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल के हालत चिंताजनक है.

गहलोत ने बुधवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार की असहिष्णुता और तानाशाही प्रवृत्ति अब चरम पर पहुंच गई है. मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि केन्द्र सरकार ने एक्स और इंस्टाग्राम को प्रधानमंत्री पर बने व्यंग्य और आलोचनात्मक पोस्ट हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं. एक मजबूत लोकतंत्र में आलोचना और व्यंग्य का स्वागत होना चाहिए, लेकिन सच और सवालों से इतना डरना यह दर्शाता है कि यह सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों में अपना विश्वास खो चुकी है.

सेंसरशिप से दक्षिणपंथी समर्थक भी नहीं बच पाए : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सेंसरशिप की इस कुल्हाड़ी से वो दक्षिणपंथी (Right-Wing) समर्थक भी नहीं बच पाए, जो अक्सर सरकार का अंधा बचाव करते हैं. UGC के नए नियमों पर सवाल उठाने मात्र से उनके अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए गए. यहां तक कि कई दक्षिणपंथी इन्फ्ल्यूएंसरों के घर पर पुलिस ने जाकर उन्हें धमकाया.

यह स्पष्ट करता है कि मोदी सरकार को न तो किसी विचारधारा और न ही उनके समर्थकों से भी कोई लगाव नहीं है. इन्हें सिर्फ सवाल न पूछने वाली 'अंधी चापलूसी' चाहिए. भाजपा के समर्थकों की भी यह सोचना चाहिए कि ये देश में हो क्या रहा है. देश में यह अघोषित आपातकाल बेहद चिंताजनक है.

