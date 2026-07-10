Cyber Fraud : वन मंत्री संजय शर्मा का सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर ठगी का प्रयास
साइबर ठगों ने सोशल मीडिया पर मंत्री संजय शर्मा का एक फेक अकाउंट बनाकर लिंक भेज कर लोगों को जुड़ने के मैसेज भेज दिए.
Published : July 10, 2026 at 6:04 PM IST
अलवर: साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देने वाले साइबर ठग अब नए-नए पैंतरे अपनाकर लोगों को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. शुक्रवार को साइबर ठगों ने सोशल मीडिया पर प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा का एक फेक अकाउंट बनाकर लिंक भेज कर लोगों को जुड़ने के मैसेज भेज दिए. इस घटना की सूचना वन मंत्री संजय शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को दी और साइबर ठगी से बचाव के लिए जागरूक रहने की अपील की.
वन मंत्री संजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि मेरे संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया पर मेरे नाम और फोटो का दुरुपयोग कर एक फर्जी अकाउंट संचालित किया जा रहा है. यह अकाउंट लोगों को मैसेज भेजकर विभिन्न ग्रुप, निवेश योजनाओं एवं अन्य गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने आगे लिखा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस अकाउंट का मुझसे कोई संबंध नहीं है. कृपया ऐसे किसी भी संदेश, लिंक या निवेश संबंधी प्रस्ताव पर विश्वास न करें और न ही अपनी कोई व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा करें.
वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि सभी से अनुरोध है कि इस फर्जी अकाउंट को तुरंत रिपोर्ट करें, जिससे इस प्रकार की धोखाधड़ी पर रोक लगाई जा सके. उन्होंने कहा कि लोगों का सहयोग ही साइबर अपराधों के विरुद्ध सबसे बड़ी शक्ति है.
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पूर्व में भी ऐसे मामले आ चुके सामने : पूर्व में भी राजनीति से जुड़े लोगों के फोटो लगाकर साइबर ठगों ने निवेश के नाम पर कई लोगों से रुपए ऐंठे. पूर्व में अलवर नगर परिषद के सभापति रहे घनश्याम गुर्जर का फोटो का दुरुपयोग कर साइबर ठगों ने लोगों से पैसे ऐंठे थे. प्रकरण की सूचना लगने पर पूर्व सभापति ने थाने में शिकायत देकर लोगों से किसी को भी पैसे ट्रांसफर नहीं करने की अपील की थी.