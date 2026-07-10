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Cyber Fraud : वन मंत्री संजय शर्मा का सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर ठगी का प्रयास

अलवर: साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देने वाले साइबर ठग अब नए-नए पैंतरे अपनाकर लोगों को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. शुक्रवार को साइबर ठगों ने सोशल मीडिया पर प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा का एक फेक अकाउंट बनाकर लिंक भेज कर लोगों को जुड़ने के मैसेज भेज दिए. इस घटना की सूचना वन मंत्री संजय शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को दी और साइबर ठगी से बचाव के लिए जागरूक रहने की अपील की.

वन मंत्री संजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि मेरे संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया पर मेरे नाम और फोटो का दुरुपयोग कर एक फर्जी अकाउंट संचालित किया जा रहा है. यह अकाउंट लोगों को मैसेज भेजकर विभिन्न ग्रुप, निवेश योजनाओं एवं अन्य गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने आगे लिखा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस अकाउंट का मुझसे कोई संबंध नहीं है. कृपया ऐसे किसी भी संदेश, लिंक या निवेश संबंधी प्रस्ताव पर विश्वास न करें और न ही अपनी कोई व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा करें.