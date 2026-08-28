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Special: 'धीमे जहर' के सौदागरों पर बड़ा प्रहार, इस साल 8.36 लाख किलो मिलावटी सामान जब्त, हजारों सैंपल फेल

खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलाटखोरों और बड़े अवैध कारखानों पर सीधी कार्रवाई शुरू कर दी है. पढ़िए आदित्य आत्रेय की रिपोर्ट.

ACTION AGAINST ADULTERATION, FOOD SAFETY OFFICERS RECRUITMENT
धीमे जहर' के सौदागरों पर सबसे बड़ा प्रहार. (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2026 at 3:22 PM IST

6 Min Read
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जयपुर. राजस्थान में अब मिलावटखोरों की खैर नहीं! खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने साफ कर दिया है कि वह अब मिलावट पर शिकंजा कसने के लिए होली या दीपावली जैसे त्योहारों का इंतजार नहीं करेगा. अब प्रदेश में साल के 365 दिन 'शुद्ध के लिए युद्ध' चलेगा. विभाग न सिर्फ छोटी दुकानों पर, बल्कि बिना लाइसेंस अवैध रूप से चल रहे बड़े कारखानों और मिलावट के बड़े मगरमच्छों पर भी सीधी कार्रवाई शुरू कर दी है. बीते कुछ सालों में आयुक्तालय की टीमों ने न केवल सख्त कार्रवाई की है, बल्कि मिलावटखोरों पर लाखों-करोड़ों रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

टीमों ने प्रदेशभर में दूध, मिठाई, खाद्य तेल, मसाले और अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं के नमूने लिए हैं. इसके साथ ही घटिया और अमानक पाए गए खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कराया है. आयुक्तालय ने अब आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाली छोटी मछलियों पर ही नहीं, बल्कि बड़े मगरमच्छों पर भी सीधी कार्रवाई की है. विभाग ने पहली बार बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस चल रहे अवैध कारखानों और प्रतिष्ठानों को पकड़ा है. टीमों ने उत्पादन और भंडारण से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर, नियमों का उल्लंघन मिलने पर सैंपलिंग के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की है.

खाद्य सुरक्षा विभाग और चिकित्सक का बयान (ETV Bharat Jaipur)

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छोटे के साथ बड़े कारोबारियों पर भी शिकंजा: अब तक दीपावली, होली और अन्य त्योहारों पर दूध, मावा, मिठाई और खाद्य तेल की सैंपलिंग बढ़ाने की परंपरा रही है. लेकिन इस बार विभाग ने कार्रवाई को त्योहारों तक सीमित रखने के बजाय इसे नियमित रखने की रणनीति अपनाई है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय के संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा का कहना है कि अब मिलावट पर कार्रवाई सिर्फ विशेष मौकों पर नहीं होगी. संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे जा रहे हैं. स्पष्ट रूप से खराब या दूषित पाए गए सामान को मौके पर नष्ट कराया जा रहा है. विभाग का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री पहुंचाना है.

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कार्रवाई आंकड़ों में. (ETV Bharat gfx)

कम जुर्माने वाले मामलों में अपील की नई व्यवस्था: डॉ. विजय प्रकाश ने बताया कि विभाग ने एक नई व्यवस्था शुरू की है. इसके तहत ऐसे मामलों की अलग से सूची तैयार की जाती है, जिनमें मिलावट की गंभीरता को देखते हुए जुर्माना अधिक होना चाहिए था, लेकिन तकनीकी कारणों से कम रह गया. विभाग अब ऐसे मामलों में ऊपरी अदालतों में अपील कर रहा है, ताकि मिलावटखोरों में कानून का डर बना रहे. विभाग अब इस मुहिम को एक नियमित अभियान के रूप में चलाएगा. अब दूध, मिठाई, खाद्य तेल और मसाले जैसी सभी जरूरी चीजें पूरे साल विभाग की सख्त निगरानी में रहेंगी.

कार्रवाई में जब्त खाद्य सामाग्री
कार्रवाई में जब्त खाद्य सामाग्री (ETV Bharat File Photo)

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इस साल रिकॉर्ड जब्ती और सैंपल फेल: मिलावट के खिलाफ चल रहे इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने वर्ष 2026 (जुलाई तक) के आंकड़े जारी किए हैं. इस अवधि में टीमों ने बड़े पैमाने पर छापेमारी कर संदिग्ध सैंपल जुटाए और भारी मात्रा में मिलावटी सामान जब्त किया है. संयुक्त आयुक्त ने जानकारी दि कि विभाग ने जुलाई 2026 तक कुल 8.36 लाख किलोग्राम मिलावटी सामान जब्त किया है, जिसमें से 2.48 लाख किलोग्राम दूषित खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया.

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कार्रवाई आंकड़ों में. (ETV Bharat gfx)

जांच के लिए सबसे ज्यादा 11 प्रयोगशालाएं: डॉ. विजय प्रकाश शर्मा के अनुसार, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा 11 जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं संचालित हैं. ये प्रयोगशालाएं जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, जालोर, अलवर, कोटा और बांसवाड़ा में काम कर रही हैं. आने वाले समय में विभाग का लक्ष्य करीब 25 नई प्रयोगशालाएं खोलने का है. डॉ. शर्मा ने बताया कि सैंपल की जांच रिपोर्ट करीब 1 से 1.5 महीने में आ जाती है. हाल ही में रिपोर्ट फेल होने पर कई बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को पूरी तरह प्रतिबंधित भी किया गया है.

खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार छापामार कारर्वाई कर रहा है.
खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार छापामार कारर्वाई कर रहा है. (ETV Bharat File Photo)

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पहली बार फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की पूर्ण भर्ती: इस अभियान को प्रशासनिक मजबूती देने के लिए सरकार ने वर्ष 2019 और 2022 में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की बंपर भर्ती की थी. करीब 8 महीने पहले इन सभी अधिकारियों को जॉइनिंग दे दी गई है. इसके चलते वर्तमान में विभाग में फूड सेफ्टी ऑफिसर का कोई भी पद खाली नहीं है. सरकार ने कुछ साल पहले इस कार्य के लिए अलग से 'खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय' की स्थापना की थी.

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नष्ट और जब्त किए गए सामाग्री का विवरण. (ETV Bharat gfx)

13,871 मामले कोर्ट पहुंचे, 73% का निस्तारण: कानूनी मोर्चे पर भी विभाग के आंकड़े सामने आए हैं. डॉ. विजय प्रकाश शर्मा के अनुसार पिछले चार वर्षों में खाद्य सुरक्षा से जुड़े 13,871 केस और चालान एडीएम और सीजेएम अदालतों में पेश किए गए. इनमें से 9,891 मामलों का फैसला हो चुका है, यानी करीब 73 फीसदी मामलों का निपटारा किया जा चुका है. हालांकि, बचे हुए मामलों के जल्द निपटारे के लिए प्रयास जारी हैं.

विभाग ने जब्त किया मिलावटी पनीर
विभाग ने जब्त किया मिलावटी पनीर (ETV Bharat File Photo)

मिलावटी खाना सेहत के लिए जानलेवा: स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. नरोत्तम शर्मा का कहना है कि मिलावटी खाद्य वस्तुओं के उपयोग से शरीर में कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, जिनमें पेट के रोग सबसे आम हैं. खाद्य पदार्थों में मिलाए जा रहे केमिकल बेहद हानिकारक हैं. दूध, मसाले, मिठाइयों और तेल में पाए जाने वाले इन केमिकल्स के लंबे समय तक सेवन से लिवर, किडनी और हार्मोन से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है.

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