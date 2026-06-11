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Udaipur MLSU हुआ प्रदेश का पहला पेपरलेस और फाइललेस विश्वविद्यालय

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ( ETV Bharat File Photo )

उदयपुर: मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने प्रशासनिक कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार के राज काज पोर्टल को अपने नियमित कार्यालयीन कार्यों में लागू कर दिया है. इसके साथ ही विश्वविद्यालय 'पेपरलेस और फाइललेस' कार्यप्रणाली की ओर अग्रसर हो गया है. इस व्यवस्था के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद विश्वविद्यालय के पत्राचार, फाइलों की आवाजाही तथा प्रशासनिक अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित की जा सकेगी. विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉ. कुंजन आचार्य ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा विकसित राजकाज पोर्टल सरकारी विभागों में पत्रावलियों एवं फाइलों की डिजिटल मूवमेंट तथा ऑनलाइन निस्तारण की व्यवस्था उपलब्ध कराता है. अब इसी प्रणाली को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में भी लागू कर दिया गया है. इस पहल के साथ विश्वविद्यालय राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय बन गया है, जहां राजकाज पोर्टल के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों का संचालन प्रारम्भ किया गया है. प्रणाली की सफल कार्यक्षमता का परीक्षण गुरुवार को किया गया. विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. बी. सी. गर्ग ने राज काज पोर्टल के माध्यम से कुलगुरु प्रो. कैलाश डागा को एक परीक्षण संदेश प्रेषित किया. कुलगुरु द्वारा तत्काल उसका उत्तर भी भेजा गया, जिससे प्रणाली की प्रभावशीलता और सुचारु कार्यप्रणाली का सफल परीक्षण हो सका. पढ़ें : मोहनलाल सुखाड़िया और बृज विश्वविद्यालय को मिले नए स्थायी कुलगुरु, आदेश जारी इसके उपरांत कुलसचिव डॉ. गर्ग ने अपने डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करते हुए विश्वविद्यालय सभागार की मरम्मत हेतु आवश्यक राशि के संबंध में जिला कलेक्टर के नाम एक आधिकारिक पत्र भी ऑनलाइन माध्यम से प्रेषित किया. इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब विश्वविद्यालय के प्रशासनिक निर्णय, पत्राचार और अनुमोदन प्रक्रियाएं डिजिटल हस्ताक्षरों के माध्यम से विधिवत संपन्न की जा सकेंगी.