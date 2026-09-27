Ground Report: महज 3 कमरों में 437 मूक-बधिर छात्रों का भविष्य, कालेज में सुविधाओं को तरस रहे 'स्पेशल स्टूडेंट'
जयपुर के एकमात्र राजकीय मूक-बधिर महाविद्यालय में तीन कमरों के अभावों के बीच 437 छात्र पढ़ रहे हैं. पढ़िए अंकुर जाकड़ की ग्राउंड रिपोर्ट.
Published : September 27, 2026 at 5:29 PM IST
जयपुर: हौसलों की उड़ान अगर ऊंची हो, तो दीवारों की बंदिशें छोटी पड़ जाती हैं. राजधानी जयपुर के पोद्दार स्कूल परिसर से आ रही यह ग्राउंड रिपोर्ट इस बात की सबसे बड़ी गवाही है. साल 2021 में शुरू हुआ राजस्थान का पहला राजकीय मूक-बधिर महाविद्यालय आज देश भर के सैकड़ों विशेष छात्रों के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा उजला सवेरा बन चुका है. यहां सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से भी मूक-बधिर छात्र अपने सुनहरे भविष्य का सपना आँखों में लिए खिंचे चले आ रहे हैं, लेकिन इस शानदार कामयाबी के पीछे एक ऐसी कड़वी हकीकत भी छिपी है, जो व्यवस्था के दावों को कटघरे में खड़ा करती है.
तीन कमरों में कॉलेज, 437 छात्रों की पढ़ाई: आपको यह जानकर हैरत होगी कि जिस कॉलेज के कंधे पर देश के अलग-अलग कोनों से आए 437 मूक-बधिर छात्रों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है, वह पूरा का पूरा महाविद्यालय महज तीन कमरों में सिमटा हुआ है, जहां एक ही छत के नीचे कॉलेज का मुख्य दफ्तर भी चलता है और वहीं ब्लैकबोर्ड के सामने बैठकर छात्र देश बदलने का हुनर भी सीख रहे हैं. सवाल सिर्फ अक्षरों को समझने का नहीं है, सवाल इन खास छात्रों को समाज में समान अवसर और मुकम्मल सुगमता देने का है, जहां सुविधाओं का अभाव इनके सपनों के आगे दीवार बनकर खड़ा है.
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एक ही कमरे में ऑफिस और क्लास: पोद्दार स्कूल परिसर में चल रहे इस कॉलेज के पास फिलहाल सिर्फ तीन कमरे हैं. इन्हीं कमरों में एडजस्ट करके अलग-अलग वर्षों की कक्षाएं चलाई जाती हैं. हालात ये हैं कि जिस कमरे में कॉलेज का मुख्य ऑफिस या कार्यालय चलता है, उसी कमरे में फर्स्ट ईयर के छात्रों की क्लास भी लगती है. कॉलेज मैनेजमेंट के अनुसार, तीनों सालों को मिलाकर यहां कुल 437 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम लागू है, फिर भी कमरों और संसाधनों की भारी कमी के कारण जैसे-तैसे टाइम-टेबल बनाकर कक्षाएं लगानी पड़ती हैं. अलग-अलग विषयों के टीचर तय समय पर इन कमरों में जाकर छात्रों को पढ़ाते हैं.
सिर्फ 3 कॉन्ट्रेक्ट इंटरप्रेटर के भरोसे कॉलेज: मूक-बधिर छात्रों को पढ़ाने का तरीका आम कॉलेजों से बिल्कुल अलग होता है. यहां टीचर सीधे बोलने के बजाय साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर (सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ) की मदद से छात्रों तक अपनी बात पहुंचाते हैं. इस कॉलेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इंग्लिश, हिंदी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री जैसे 7 मुख्य विषयों की पढ़ाई होती है. इसके साथ ही छात्रों को कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है, ताकि वे डिजिटल स्किल्स सीखकर रोजगार पा सकें, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि यहाँ इंटरप्रेटर के 7 पद मंजूर हैं, जिनमें से सिर्फ 3 इंटरप्रेटर ही काम कर रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि ये तीनों भी पक्के सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि कॉन्ट्रेक्ट पर रखे गए हैं.
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कोई SSC में चमका, तो कोई बना खिलाड़ी: तमाम दिक्कतों और सुविधाओं की कमी के बाद भी यहाँ के छात्रों ने अपनी प्रतिभा से सबको चौंका दिया है. कॉलेज की टीचर सुशीला मीणा ने बताया कि यहां से पढ़े एक छात्र ने देश की प्रतिष्ठित SSC परीक्षा पास की है. वहीं, एक और छात्र पैरालंपिक खिलाड़ी बनकर देश के लिए मेडल जीत चुका है. दो छात्र क्रिकेट टीम का हिस्सा बन चुके हैं. ड्राइंग और पेंटिंग में भी इन छात्रों ने अपना बड़ा नाम बनाया है. कई छात्र जयपुर के मशहूर आमेर किले और जवाहर कला केंद्र जैसी जगहों पर अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगा चुके हैं. इसके अलावा, यहां के कई छात्र अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं. ये सफलताएं साबित करती हैं कि अगर इन बच्चों को मौका मिले, तो ये किसी से पीछे नहीं हैं.
कंपनियां देती हैं मौका, लेकिन अवसर सीमित: कॉलेज के छात्रों को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से आयोजित रोजगार मेलों में भी कंपनियां पहुंचती हैं. इन मेलों में मूक-बधिर छात्रों को अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर मिलते हैं। लेकिन छात्रों के लिए चुनौती ये है कि उच्च शिक्षा और रोजगार के बीच अभी भी कई स्तरों पर एक्सेसिबिलिटी की कमी है. छात्रों का कहना है कि यदि प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों में उनके लिए पर्याप्त अवसर और अनुकूल व्यवस्था हो तो वे अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं.
बीए के बाद कहां जाएं? इन छात्रों के सामने सबसे बड़ा सवाल स्नातक के बाद की पढ़ाई को लेकर है. कॉलेज में बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके लिए आगे की शिक्षा के विकल्प काफी सीमित हो जाते हैं. कुछ छात्र साइन लैंग्वेज के साथ B.Ed. करते हैं, लेकिन सभी छात्रों के लिए आगे की पढ़ाई की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है. छात्रों और अभिभावकों की मांग है कि स्नातक के बाद भी इनके लिए विशेष कोर्स और उच्च शिक्षा के विकल्प विकसित किए जाएं. छात्रों ने बताया कि सामान्य कॉलेजों में प्रवेश लेने पर सबसे बड़ी चुनौती इंटरप्रेटर की होती है. छात्र सामान्य कॉलेज में दाखिला तो ले सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें पढ़ाई समझाने और संवाद के लिए जरूरी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर उपलब्ध नहीं रहता. ऐसे में उच्च शिक्षा जारी रखना मुश्किल रहता है.
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छात्राओं के सामने दोहरी चुनौती: इस कॉलेज में छात्राओं की संख्या काफी कम है और इसकी सबसे बड़ी वजह यहां हॉस्टल की सुविधा का न होना है. गांवों या दूसरे शहरों से आने वाली लड़कियों के लिए जयपुर में सुरक्षित और सस्ती रहने की जगह मिलना बहुत मुश्किल है. कई परिवार सुरक्षा कारणों से अपनी बेटियों को अकेले दूसरे शहर भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाते. छात्राओं का कहना है कि अगर कॉलेज का अपना हॉस्टल हो, तो दूर-दराज से कई लड़कियां यहां आकर पढ़ सकती हैं. हॉस्टल न होने से लड़कों को भी परेशानी होती है, उन्हें रोज दूर से अप-डाउन करना पड़ता है जिससे उनका किराया और सफर का समय दोनों बर्बाद होता है. जयपुर में किराए पर कमरा या पीजी लेना गरीब परिवारों के बस की बात नहीं है.
सरकार से स्थायी समाधान की उम्मीद: कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. चंद्र प्रकाश के अनुसार, यह पूरे राजस्थान का अपनी तरह का अकेला कॉलेज है. यही वजह है कि यहां केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार से भी छात्र पढ़ने आते हैं, फिलहाल कॉलेज स्टाफ पहले से पढ़ रहे पुराने छात्रों की मदद से नए बच्चों को रहने की जगह ढूंढने में मदद करता है, लेकिन यह कोई पक्का इलाज नहीं है, इसलिए कॉलेज प्रशासन ने सरकार से अलग जमीन और हॉस्टल की मांग की है.
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डेफ टीचर की भर्ती का इंतजार: कॉलेज के कई छात्रों का सपना शिक्षक बनने का है। इसके लिए वे संबंधित पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन छात्रों का कहना है कि डेफ छात्रों के लिए डेफ टीचर के तौर पर पर्याप्त अवसर और स्पष्ट भर्ती प्रावधान नहीं होने से उनके सामने आगे का रास्ता मुश्किल हो जाता है। छात्र चाहते हैं कि शिक्षा विभाग और भर्ती परीक्षाओं में उनके लिए ऐसी व्यवस्था हो जिसमें उनकी कम्युनिकेशन जरूरतों को ध्यान में रखा जाए और उन्हें भी अपनी योग्यता के आधार पर शिक्षक बनने का अवसर मिले.
अब अगले कदम की बारी: राज्य सरकार ने मूक-बधिर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का रास्ता खोलकर एक महत्वपूर्ण पहल जरूर की है, लेकिन मौजूदा स्थिति बताती है कि सिर्फ कॉलेज शुरू कर देना इन छात्रों की जरूरत पूरी नहीं करता. तीन कमरों में सैकड़ों छात्रों की पढ़ाई, अलग कैंपस का अभाव, हॉस्टल की कमी ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान किए बिना इन छात्रों को पूरी तरह समान अवसर देना मुश्किल होगा. बहरहाल, यहां पढ़ने वाले छात्रों ने अपनी प्रतिभा से ये साबित भी किया है, उन में हुनर कम नहीं. जरूरत अब उच्च शिक्षा के रास्ते को आसान बनाने की है, ताकि हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, इंटरप्रेटर और आगे की पढ़ाई की कमी किसी छात्र के सपने के बीच दीवार न बने.
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