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​Ayurvedic Drug Testing Lab: जोधपुर में 9 करोड़ की लागत से खुली हाईटेक लैब, अब आयुर्वेद के नाम पर मिलावट का खेल होगा बंद

देश की प्रतिष्ठित लैब बनने का लक्ष्य : ​विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. गोविंद शरण शुक्ल ने बताया कि आयुर्वेद पर जनता का अटूट विश्वास है, इसलिए उन्हें पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित दवाएं मिलना बेहद जरूरी है. उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी छह महीनों के भीतर इसे देश की सबसे प्रतिष्ठित और विश्वसनीय प्रयोगशालाओं की सूची में शामिल कर दिया जाएगा. यह लैब न केवल दवाओं की जांच करेगी बल्कि मल्टीडिस्प्लिनरी साइंस और आयुर्वेद के रिसर्च वर्क के लिए काफी अहम साबित होगी.

इस प्रयोगशाला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब आयुर्वेदिक औषधियों की जांच के लिए सैंपल राज्य से बाहर भेजने की मजबूरी खत्म हो गई है. अब एक ही छत के नीचे हर प्रकार के जटिल और सूक्ष्म परीक्षण संभव हो सकेंगे. फिलहाल इस लैब में विश्वविद्यालय की अपनी रसायनशाला में तैयार होने वाली औषधियों और रिसर्च स्कॉलर्स के फॉर्मूलेशन की जांच की जा रही है, लेकिन बहुत जल्द इसे निजी फार्मेसियों और आम बाजार के लिए भी खोल दिया जाएगा.

जोधपुर : डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में राजस्थान की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब (औषधि परीक्षण प्रयोगशाला) शुरू हो गई है. स्वास्थ्य और आयुर्वेद क्षेत्र में एक ऐतिहासिक शुरुआत माना जा रहा है. लगभग 9 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से तैयार यह हाई-टेक लैब आयुर्वेदिक दवाओं की शुद्धता, उनकी गुणवत्ता और प्रामाणिकता की जांच करने में मील का पत्थर साबित होगी.

करोड़ों के उन्नत और विश्वस्तरीय उपकरण (फोटो ईटीवी भारत GFX)

करोड़ों के उन्नत और विश्वस्तरीय उपकरण : ​लैब की निदेशक डॉ. मनीषा गोयल ने बताया कि यह समूचे राजस्थान में अपनी तरह की एकमात्र और बेहद उन्नत टेस्टिंग लैब है. प्रयोगशाला को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए इसमें करीब 8 से 9 करोड़ रुपये के अत्याधुनिक और बेहद संवेदनशील वैज्ञानिक उपकरण स्थापित किए गए हैं. गोयल ने बताया कि हमारे पास छह हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हैं. इनमें GC-MS/MS, ICP-OES, HPTLC, HPLC, FTIR और यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जैसी विश्वस्तरीय मशीनें शामिल हैं. ये परिष्कृत उपकरण विशेष रूप से हर्बल और हर्बो-मिनरल (जड़ी-बूटी और खनिज आधारित) औषधियों के आणविक ढांचे की पहचान करते हैं और उनकी शत-प्रतिशत शुद्धता का सटीक डेटा प्रदान करते हैं.

आयुर्वेद के नाम पर मिलावटखोरी पर लगेगी लगाम (फोटो ईटीवी भारत GFX)

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मेटल टॉक्सिसिटी और पेस्टीसाइड्स की पहचान : ​आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में कई जटिल और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए स्वर्ण भस्म, लौह भस्म, रजत भस्म और ताम्र भस्म जैसी मूल्यवान भस्मों का उपयोग किया जाता है. हाल के वर्षों में यह चिंता लगातार बढ़ रही थी कि कुछ घटिया या अमानक आयुर्वेदिक दवाओं में 'हैवी मेटल टॉक्सिसिटी' (भारी धातुओं के हानिकारक अंश) पाई जाती है, जो सेहत को सुधारने के बजाय किडनी और लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है. इस नई लैब में मौजूद एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए दवाओं में भारी धातुओं (जैसे सीसा, पारा, आर्सेनिक) की मौजूदगी और उनकी सटीक मात्रा का तत्काल पता लगाया जा सकता है. इसके अलावा, खेती के दौरान जड़ी-बूटियों पर छिड़के जाने वाले हानिकारक कीटनाशकों (पेस्टीसाइड्स) के अंश भी इस लैब की नजरों से नहीं बच पाएंगे.

हर्बल ड्रग की मेटल टॉक्सिसिटी का भी पता लगेगा (फोटो ईटीवी भारत GFX)

आयुर्वेदिक दवाइयों में मिलावट की भी जांच : ​आज के समय में उपभोक्ताओं और डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बाजार में मिलने वाली कुछ आयुर्वेदिक दवाओं में चुपके से आधुनिक दवाएं (एलोपैथिक साल्ट्स) मिला दी जाती हैं, ताकि मरीज को तुरंत आराम मिल सके. डॉ. मनीषा गोयल के अनुसार, जोड़ों के दर्द और गठिया की दवाओं में कुछ अनैतिक मैन्युफैक्चरर्स या प्रैक्टिशनर एलोपैथिक स्टेरॉयड (Steroids) मिला देते हैं. इसी तरह, डायबिटीज कंट्रोल करने वाली हर्बल दवाओं में भी मॉडर्न एंटी-डायबिटिक सॉल्ट्स मिक्स कर दिए जाते हैं, जो मरीजों के लिए बेहद जानलेवा हो सकता है. यह नई लैब इन सभी प्रकार की चालाकियों और मिलावट को पूरी तरह से पकड़ने में सक्षम है.

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फॉर्मूलेशन की भी जांच, फिलहाल पीजी स्कॉलर के लिए : ​वर्तमान में यहां आयुर्वेद के पीजी (स्नातकोत्तर) स्कॉलर्स द्वारा तैयार किए जा रहे आसव, अरिष्ट, अवलेह, चूर्ण और टैबलेट्स के क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स को जांचा जा रहा है. विश्वविद्यालय का आगामी विजन यह है कि भविष्य में पूरे राजस्थान ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के शोधकर्ताओं और निजी औषधालयों के सैंपल्स की प्रामाणिक जांच जोधपुर की इसी धरती पर की जाएगी. डॉ. गोयल ने बताया कि अभी फिलहाल तो हमने यहां के जो पीजी स्कॉलर्स हैं उनके रॉ ड्रग का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं.