ETV Bharat / state

नगरीय निकायों को मिलने वाला पैसा जरूरतों के मुकाबले पर्याप्त नहीं, अब ज्यादा फंड और बेहतर टैक्स वसूली पर जोर

अनुमान है कि वर्ष 2047 तक प्रदेश की लगभग 50 प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करेगी.

Emphasis on greater financial provisions for civic bodies due to the expanding scope of urban expansion and development works.
नगरीय निकायों के अधिकारियों-जनप्रतिनिधियों से वार्ता करते वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 8:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: नगरीय निकायों को मिलने वाला पैसा उनकी जरूरतों के मुकाबले पर्याप्त नहीं है. ऐसे में नगरीय निकायों को टैक्स वसूली पर जोर देने का सुझाव दिया गया है. प्रदेश के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बुधवार को राज्य वित्त आयोग ने स्वायत्त शासन विभाग में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मंथन किया.

इसमें निकायों की आय बढ़ाने, संसाधनों को मजबूत करने और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच भविष्य की जरूरतों के अनुसार वित्तीय व्यवस्था तैयार करने पर चर्चा हुई. वहीं, प्राप्त सभी सुझावों का परीक्षण कर उन्हें आयोग की समग्र रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा.

बैठक के बाद किसने क्या कहा, सुनिए (ETV Bharat Jaipur)

मौजूदा फंड जरूरतों के मुकाबले कम : पहले पंचायती राज और अब नगरी निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ वित्त आयोग ने उनकी समस्याओं और मिल रहे फंड पर चर्चा की. राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि चर्चा के दौरान लगभग सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने माना कि वर्तमान में वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर नगरीय निकायों को मिलने वाला पैसा उनकी जरूरतों के मुकाबले पर्याप्त नहीं है. शहरों का लगातार विस्तार हो रहा है और विकास कार्यों का दायरा भी बढ़ रहा है. ऐसे में निकायों के लिए अधिक वित्तीय प्रावधान किए जाने की जरूरत है.

पढ़ें: चतुर्वेदी बोले- पंचायत को नई जनगणना के आधार पर मिले फंड, जनप्रतिनिधियों से संवाद में मिले सुझाव

यूडी टैक्स की बेहतर वसूली पर जोर : इस दौरान अर्बन डेवलपमेंट टैक्स (यूडी टैक्स) की वसूली के लिए आधुनिक और पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो सके. चतुर्वेदी ने कहा कि यदि टैक्स कलेक्शन बेहतर होगा तो उसी राशि को शहरों के पुनर्विकास, आधारभूत सुविधाओं और अन्य विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा.

सीमाएं स्पष्ट हों, भवनों का डेटा भी अपडेट हो : नगर निगम, यूआईटी और जेडीए जैसे संस्थानों के अधिकार क्षेत्रों को स्पष्ट करने की जरूरत भी बताई गई. साथ ही भवनों और संपत्तियों का अपडेटेड डेटा तैयार करने, पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने जैसे सुझाव भी सामने आए. अरुण चतुर्वेदी ने कहा- इन कमियों के कारण कई विकास कार्य प्रभावित होते हैं. अनुमान है कि वर्ष 2047 तक प्रदेश की लगभग 50 प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करेगी. ऐसे में भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अभी से नगरीय निकायों को अधिक संसाधन और वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई जानी चाहिए. ऐसे में आयोग की भविष्य की सिफारिशों में शहरी निकायों के लिए फंड का हिस्सा बढ़ाए जाने का सुझाव भी आया है.

पढ़ें: डेटा के खेल में फंस रहा है आपके गांवों का विकास?: राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्ट में खुलासा

तेजी से बदल रही हैं शहरों की जरूरतें : स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि शहरों की सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, यूडी टैक्स की कमियां, सीवर लाइन के संचालन-रखरखाव, केंद्र सरकार की योजनाओं में निकायों की हिस्सेदारी और राज्य से निकायों तक फंड के बंटवारे जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई. राजस्थान में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, इसलिए अब वित्तीय नीतियों की समय-समय पर समीक्षा करना जरूरी है, ताकि जनसंख्या, क्षेत्रफल और कार्यक्षमता के आधार पर संसाधनों का बेहतर वितरण हो सके.

सुझावों के आधार पर तैयार होगी रिपोर्ट : वित्त आयोग अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि नगरीय निकायों से मिले सुझावों को भी आयोग की समग्र रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा. ये रिपोर्ट राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार को सौंपी जाएगी. इससे भविष्य में नगरीय निकायों को ज्यादा सक्षम और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा तय की जा सकेगी.

पढ़ें: नई जनगणना के बाद बदलेगी अनुदान की तस्वीर, आत्मनिर्भर होंगे राजस्थान के निकाय- डॉ. अरुण चतुर्वेदी

TAGGED:

FUNDING FOR URBAN LOCAL BODIES
EMPHASIS ON INCREASED FUNDS
FOCUS ON BETTER TAX COLLECTION
COMMISSION CHAIRMAN ARUN CHATURVEDI
RAJASTHAN FINANCE COMMISSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.