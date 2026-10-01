RCA चुनाव 2026 : बीजेपी नेता पुत्रों के आरोप पर बोले अरुण चतुर्वेदी- शिकायत करने का अधिकार सभी को
अरुण चतुर्वेदी ने निर्वाचन अधिकारी से जांच कराने के लिए कहा है और स्पष्ट किया कि वे किसी भी निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं.
Published : October 1, 2026 at 5:11 PM IST
जयपुर : राजस्थान क्रिकेट संघ चुनाव को लेकर बीजेपी नेता पुत्रों की ओर से लगाए गए आरोपों पर वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में यदि किसी को कोई आपत्ति है तो शिकायत करने का अधिकार सभी को है. निर्वाचन अधिकारी के सामने शिकायत की जा सकती है. किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई भी होनी चाहिए.
चतुर्वेदी ने कहा कि मौजूदा आरसीए चुनाव निर्वाचन अधिकारी और प्रशासन की निगरानी में निर्धारित नियम-कायदे और मर्यादाओं के अनुसार हुआ है. चुनावी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया गया. जिन लोगों को चुनाव प्रक्रिया पर संदेह है, वे निष्पक्ष जांच की मांग कर सकते हैं. वे चुनाव वाले क्षेत्र में गए ही नहीं थे. उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सीसीटीवी कैमरों से सामने आ सकती है. उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से भी जांच कराने के लिए कहा है और स्पष्ट किया कि वे किसी भी निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं.
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डोटासरा के बयान पर भी पलटवार : आरसीए चुनाव में सत्ता के इस्तेमाल के आरोपों पर चतुर्वेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि आरसीए चुनाव के इतिहास को भी देखना चाहिए. उन्होंने 2009 के चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस से जुड़े शिवचरण माली ने भी नामांकन दाखिल किया था.
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कांग्रेस को अपने इतिहास को देखना चाहिए : चतुर्वेदी के मुताबिक उस समय चार-पांच मंत्री मौजूद थे और माली को नामांकन वापस लेना पड़ा. उन्होंने 2019 के आरसीए चुनाव का भी जिक्र किया. जब वैभव गहलोत और रामेश्वर डूडी आमने सामने थे. उस समय भी सरकार ने चुनावों में हस्तक्षेप किया. चतुर्वेदी ने कहा कि आरोप लगाने से पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आरसीए चुनावों के अपने इतिहास को भी देखना चाहिए.
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ये आरोप लगे : राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के 29 सितंबर को हुए चुनाव में राजनीतिक हस्तक्षेप और मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं. धनंजय सिंह खींवसर और आशीष तिवाड़ी ने आरोप लगाया था कि राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने और मतदान में बाधाएं उत्पन्न करने के प्रयास किए गए हैं. उन्होंने पत्र के माध्यम से आरोप लगाया कि अरुण चतुर्वेदी ने चुनाव की कार्यवाही को बाधित किया. धनंजय सिंह खींवसर, आशीष तिवाड़ी, मोहित यादव ने चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा भी लिखा.