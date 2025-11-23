ETV Bharat / state

वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी हादसे में बाल-बाल बचे, पाली से लौटते समय ब्यावर के पास हुआ एक्सीडेंट

वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी की कार भीषण सड़क हादसे का शिकार हुई. इस एक्सीडेंट में चतुर्वेदी बाल बाल बच गए.

अरुण चतुर्वेदी हादसे में बाल-बाल बचे
अरुण चतुर्वेदी हादसे में बाल-बाल बचे (PHOTO SOURCE- @chaturvediarun1)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 23, 2025 at 7:30 AM IST

Updated : November 23, 2025 at 7:36 AM IST

जयपुर : राजस्थान के वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी सड़क हादसे में बाल बाल बच गए. चतुर्वेदी शनिवार रात को भीषण हादसे का शिकार हो गए. हालांकि, गनीमत की बात रही कि वित्त आयोग के अध्यक्ष चतुर्वेदी भीषण हादसे में बाल-बाल बच गए. इस हादसे के बारे में उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है. अरुण चतुर्वेदी ने हादसे से जुड़ी तस्वीरें अपने सोशल अकाउंट पर शेयर की ओर लिखा कि 'होइहि वही जो राम रचि राखा'. तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अरुण चतुर्वेदी का सरकारी वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. डॉ अरुण चतुर्वेदी ने कहा वह बिल्कुल सुरक्षित है, किसी तरह कोई चोट नही है, ईश्वर की दया सब ठीक है.

पाली से लौट लोट रहे थे : अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि वो पाली के रणकपुर में सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पोती की शादी में शामिल होने के लिए गए थे. इसके बाद वह पाली से शाम को जयपुर लौट रहे थे. इस दौरान उनकी सरकारी गाड़ी (RJ14 UE 5560) ब्यावर के पास भीषण सड़क दुर्घटना की शिकार हो गई. गाड़ी का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन आप सभी की दुआओं से इस अप्रत्याशित दुर्घटना में मैं, ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी व अन्य सभी लोग सकुशल हैं.

हादसे से जुड़ी तस्वीरें शेयर की : अरुण चतुर्वेदी ने हादसे से जुड़ी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की. जिसमें उनकी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है. गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया है. वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने हादसे को लेकर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि || होइहि वही जो राम रचि राखा || आज शाम पाली से जयपुर लौटते समय ब्यावर के समीप हुई भीषण सड़क दुर्घटना में ईश्वर की कृपा व आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया ! कृपया चिंता ना करे आप सभी की दुआओं से इस अप्रत्याशित दुर्घटना में मेरे सहित वाहन चालक, सुरक्षाकर्मी व अन्य सभी लोग सकुशल हैं !

