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जयपुर: नवरात्रि और दशहरा पर जमकर बिके वाहन, 20% ग्रोथ के साथ EV और मिड-सेगमेंट कारों की भारी डिमांड

पूजा के लिए मंदिर पहुंचे वाहन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में नवरात्रि और दशहरा पर जमकर वाहनों की बिक्री हुई, जिसके बाद ऑटो सेक्टर की सेल में 20% ग्रोथ देखने को मिल रही है. अभी प्रदेश में धनतेरस तक शुभ मुहूर्त में वाहनों की बिक्री होगी, ऐसे में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है. वाहनों की बिक्री में उछाल आने का एक मुख्य कारण पिछले साल GST दरों में कमी आना भी है. केंद्र सरकार ने वाहनों पर जीएसटी की दरों में कटौती बीते साल सितंबर से लागू की थी, जिसके बाद कीमतें कम होने से बिक्री का आंकड़ा बढ़ा है.

फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (FORTI) के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में दोपहिया और चारपहिया वाहनों की बिक्री में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है. इस बार नवरात्रि से दिवाली तक वाहनों की बिक्री नया रिकॉर्ड बनाएगी और पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत से अधिक वाहन बिकेंगे. द राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजन सिंह का कहना है कि इस बार त्योहारों के दौरान राज्यभर के ऑटोमोबाइल सेक्टर में शानदार तेजी देखने को मिली है. सिर्फ राजधानी जयपुर में ही नवरात्रि और दशहरा पर हजारों नई गाड़ियां सड़कों पर उतरी हैं.