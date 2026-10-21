जयपुर: नवरात्रि और दशहरा पर जमकर बिके वाहन, 20% ग्रोथ के साथ EV और मिड-सेगमेंट कारों की भारी डिमांड
धनतेरस तक इस त्योहारी सीजन में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारी ग्रोथ की उम्मीद है.
Published : October 21, 2026 at 11:45 AM IST
जयपुर: प्रदेश में नवरात्रि और दशहरा पर जमकर वाहनों की बिक्री हुई, जिसके बाद ऑटो सेक्टर की सेल में 20% ग्रोथ देखने को मिल रही है. अभी प्रदेश में धनतेरस तक शुभ मुहूर्त में वाहनों की बिक्री होगी, ऐसे में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है. वाहनों की बिक्री में उछाल आने का एक मुख्य कारण पिछले साल GST दरों में कमी आना भी है. केंद्र सरकार ने वाहनों पर जीएसटी की दरों में कटौती बीते साल सितंबर से लागू की थी, जिसके बाद कीमतें कम होने से बिक्री का आंकड़ा बढ़ा है.
फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (FORTI) के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में दोपहिया और चारपहिया वाहनों की बिक्री में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है. इस बार नवरात्रि से दिवाली तक वाहनों की बिक्री नया रिकॉर्ड बनाएगी और पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत से अधिक वाहन बिकेंगे. द राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजन सिंह का कहना है कि इस बार त्योहारों के दौरान राज्यभर के ऑटोमोबाइल सेक्टर में शानदार तेजी देखने को मिली है. सिर्फ राजधानी जयपुर में ही नवरात्रि और दशहरा पर हजारों नई गाड़ियां सड़कों पर उतरी हैं.
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वाहन की खरीद के बाद लोग पूजा-अर्चना के लिए जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचते हैं. इस मौके पर नई गाड़ी खरीदकर पूजा के लिए पहुंचीं सविता चतुर्वेदी का कहना है कि नई गाड़ी हमेशा परिवार में सुख-समृद्धि लेकर आती है. नवरात्रि और धनतेरस का समय हमेशा से ही वाहन खरीदने के लिए शुभ माना जाता है. इसके अलावा वाहन निर्माता कंपनियां भी इस समय आकर्षक फाइनेंस योजनाएं और एक्सचेंज बोनस जैसे ऑफर दे रही हैं. आंकड़ों की बात करें तो द राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार:
- वर्ष 2023 अक्टूबर माह में कुल 1,48,298 वाहन बिके थे.
- जबकि वर्ष 2024 अक्टूबर माह में कुल 1,93,857 वाहनों की बिक्री हुई.
- यानी महज एक साल में वाहनों की बिक्री में लगभग 30% का इजाफा दर्ज किया गया है.
- इस साल जनवरी से सितंबर तक कुल 12,87,433 वाहन पंजीकृत हो चुके हैं और धनतेरस तक यह आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है.
EV की बिक्री में बढ़ोतरी: राजस्थान में बीते कुछ सालों में पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग भी तेजी से बढ़ी है. वर्तमान में सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट दे रही है और चार्जिंग स्टेशन विकसित करने पर काम कर रही है, ताकि लोग अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकें. वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार ईवी वाहनों का मार्केट शेयर काफी बढ़ा है.
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प्रदेश में वाहनों का मौजूदा गणित:
- प्रदेश में कुल 2 करोड़ 40 लाख से अधिक वाहन रजिस्टर्ड हैं.
- इनमें 1 करोड़ 88 लाख 93 हजार से अधिक पेट्रोल वाहन हैं.
- 43 लाख 38 हजार 279 से अधिक डीजल वाहन हैं.
- सीएनजी वाहनों की संख्या 80 हजार से अधिक है.
- कुल इलेक्ट्रिक वाहन 5 लाख से अधिक हैं.
- इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन 3 लाख से अधिक, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन 1 लाख से अधिक और इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहन 33 हजार से अधिक हैं.
छोटे वाहनों की बिक्री में आएगी तेजी: द राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का मानना है कि नवरात्रि के बाद दशहरा और धनतेरस का यह सीजन ऑटोमोबाइल कंपनियों व डीलरों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है. आने वाले दिनों में वाहन बिक्री के नए रिकॉर्ड बनेंगे और यह दौर लंबे समय तक ऑटो सेक्टर को मजबूती देगा. अक्टूबर-नवंबर के इन त्योहारी महीनों में कारों की बिक्री में 20 से 25 प्रतिशत तक का उछाल आने की उम्मीद है. इसमें भी छोटे और मिड-सेगमेंट वाहनों की डिमांड सबसे ज्यादा रहने की संभावना है, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक नई रफ्तार मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है.
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