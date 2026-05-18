राजस्थानी रंगों में डूबा जमशेदपुर, चोखी ढाणी से लेकर ऊंट की सवारी का लोग जमकर उठा रहे हैं मजा
जमशेदपुर में राजस्थान का झलक देखने को मिल रही है. राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थानी व्यंजन मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
Published : May 18, 2026 at 12:13 PM IST
जमशेदपुर: लौहनगरी जमशेदपुर में राजस्थान का नजारा देखने को मिल रहा है. राजस्थान की मिट्टी की खुशबू अपने देश की एक खूबसूरत संस्कृति को बयां कर रही है. अगर आप समर वेकेशन में राजस्थान घूमना चाहते हैं तो झारखंड के जमशेदपुर में राजस्थानी कला संस्कृति का आनंद ले सकते हैं, जिसमें राजस्थानी कला संस्कृति के साथ-साथ राजस्थान के परिवेश की झलकियां को बखूबी दिखाई जा रही हैं.
इस महोत्सव से गोपाल मैदान पूरी तरह से राजस्थानी रंग में सराबोर हो गया है. चारों तरफ राजस्थानी खुशबू, वहां की संस्कृति लोगों को खूब मोह रही है. इसका नजारा देखने के लिए लोग दूर-दूर से यहां पहुंच रहे हैं. आयोजनकर्ताओं का कहना है कि आज की पीढ़ी जो राजस्थान नहीं जा सकती है, उन्हें इस ऐतिहासिक शहर की खूबसूरती को समझने का मौका मिलेगा.
दरअसल, जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा बिस्टुपुर के गोपाल मैदान में राजस्थान महोत्सव का आयोजन किया गया है. जिसमें राजस्थान की समृद्ध कला संस्कृति के साथ राजस्थानी खान-पान और सामाजिक कल्चर का संगम देखने को मिल रहा है. मैदान में प्रवेश करते ही ऐसा लग रहा है कि मानो राजस्थान में घूम रहे हैं.
इस महोत्सव में लोग ऊंट की सवारी का भी जमकर आनंद उठा रहे हैं. वहीं, जगह-जगह राजस्थानी कला को भी स्थापित किया गया है, जहां अपनों के साथ लोग सेल्फी लेकर इस पल को यादगार बना रहे हैं. राजस्थान महोत्सव में चोखी ढाणी एक विशेष थीम रखा गया है, जहां लोग पारंपरिक राजस्थानी माहौल में राजस्थानी व्यंजन का आनंद ले सकते हैं.
आयोजनकर्ताओं का कहना है कि आज के दौर की पीढ़ी अपनी पुरानी कला संस्कृति को भूलती जा रही है. इस तरह के आयोजन के जरिए राजस्थान के इतिहास बताने के साथ वहां की हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास है. राजस्थानी खान-पान के स्वाद का अपना एक अलग ही मजा है. ऐसे आयोजन के जरिए समाज के लोगों को एक-दूसरे से मिलने का मौका मिलता है. राजस्थान महोत्सव में पुराने जमाने का मशहूर बाइस्कॉप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी इस बाइस्कॉप का आंनद उठा रहे हैं. लोगों को कठपुतली का नृत्य भी काफी मनमोहक लग रहा है.
इस अद्भुत माहौल का आंनद लेने वालों का कहना है कि कभी सोचे नहीं थे कि राजस्थान जा पाएंगे, लेकिन यहां आकर ऐसा लग रहा है कि वो राजस्थान में घूम रहे हैं. जमशेदपुर की यही खूबसूरती है कि इस शहर में हमेशा कुछ अलग देखने का मौका मिलता है. आज के जमाने में राजस्थान जैसे ऐतिहासिक शहर के संस्कृति खान-पान के साथ वहां की सामाजिक व्यवस्था को समझने का मौका मिला है.
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