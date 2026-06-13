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राजस्थान के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा अब गुजरात से खेलेंगे प्रोफेशनल क्रिकेट

जयपुर: राजस्थान के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा अब गुजरात से प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते नजर आएंगे. अशोक ने बेहतर अवसरों की तलाश में राजस्थान छोड़कर गुजरात का रुख किया है. वे अब आगामी घरेलू सत्र में गुजरात की ओर से क्रिकेट खेलेंगे. अशोक ने कहा, मेरा राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) से किसी प्रकार का विवाद नहीं है. राजस्थान ने हमेशा अवसर दिए और उन्हीं मौकों की बदौलत इस मुकाम पर पहुंचे हैं. हालांकि, अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने और बेहतर संभावनाओं के लिए गुजरात से खेलने का निर्णय लिया. राजस्थान के एक अन्य खिलाड़ी गणेश सुथार ने भी अब हरियाणा का रुख किया है.

अशोक ने 154 किमी प्रति घंटे फेंकी गेंद: गेंदबाजी से चर्चा में आए अशोक शर्मा हाल में आईपीएल में गुजरात टाइटन्स की ओर से खेलते हुए सुर्खियों में आए थे. उन्होंने अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से ध्यान आकर्षित किया. आईपीएल के दौरान 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर चर्चा का विषय बने. गणेश सुथार ने भी राजस्थान छोड़ने का फैसला किया है. अब वह घरेलू क्रिकेट में हरियाणा से खेलते नजर आएंगे.

राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डॉ. मोहित यादव ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों को बेहतर मौका मिल रहा है. प्रदेश का खिलाडी कही से भी खेले राजस्थान का नाम रोशन करेगा. आरसीए ने दोनों खिलाड़ियों को अन्य राज्यों से खेलने की एनओसी जारी कर दी.