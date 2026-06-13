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राजस्थान के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा अब गुजरात से खेलेंगे प्रोफेशनल क्रिकेट

अशोक शर्मा ने गुजरात तो गणेश सुथार ने पकड़ी हरियाणा की राह. दोनों को आरसीए ने जारी की एनओसी.

Ashok Sharma, fast bowler
अशोक शर्मा, तेज गेंदबाज (Photo courtesy: Ashok Sharma)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 13, 2026 at 3:42 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: राजस्थान के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा अब गुजरात से प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते नजर आएंगे. अशोक ने बेहतर अवसरों की तलाश में राजस्थान छोड़कर गुजरात का रुख किया है. वे अब आगामी घरेलू सत्र में गुजरात की ओर से क्रिकेट खेलेंगे. अशोक ने कहा, मेरा राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) से किसी प्रकार का विवाद नहीं है. राजस्थान ने हमेशा अवसर दिए और उन्हीं मौकों की बदौलत इस मुकाम पर पहुंचे हैं. हालांकि, अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने और बेहतर संभावनाओं के लिए गुजरात से खेलने का निर्णय लिया. राजस्थान के एक अन्य खिलाड़ी गणेश सुथार ने भी अब हरियाणा का रुख किया है.

अशोक ने 154 किमी प्रति घंटे फेंकी गेंद: गेंदबाजी से चर्चा में आए अशोक शर्मा हाल में आईपीएल में गुजरात टाइटन्स की ओर से खेलते हुए सुर्खियों में आए थे. उन्होंने अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से ध्यान आकर्षित किया. आईपीएल के दौरान 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर चर्चा का विषय बने. गणेश सुथार ने भी राजस्थान छोड़ने का फैसला किया है. अब वह घरेलू क्रिकेट में हरियाणा से खेलते नजर आएंगे.

राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डॉ. मोहित यादव ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों को बेहतर मौका मिल रहा है. प्रदेश का खिलाडी कही से भी खेले राजस्थान का नाम रोशन करेगा. आरसीए ने दोनों खिलाड़ियों को अन्य राज्यों से खेलने की एनओसी जारी कर दी.

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रवि भी छोड़ चुके राजस्थान : इससे पहले राजस्थान के स्पिनर रवि विश्नोई राजस्थान छोड़कर गुजरात से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं. रवि मौजूदा भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा है. राजस्थान के लिए कई अहम मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था. रवि ने राजस्थान के लिए कई घरेलू टूर्नामेंट खेले हैं, लेकिन वर्ष 2022 में रणजी मुकाबलों में राजस्थान टीम से उन्हें सिर्फ दो मैच खिलाए, जबकि तब रवि टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी थे. राजस्थान रणजी टीम के सिलेक्टर्स ने उन्हें टीम में जगह नहीं दी और इससे आहत होकर वर्ष 2023 में उन्होंने राजस्थान छोड़कर गुजरात से घरेलू क्रिकेट खेलने का फैसला किया.

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