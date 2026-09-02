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राजस्थान में ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई, अगस्त माह में 478 दवा नमूनों की जांच, 17 नमूने अमानक पाए गए

औषधि नियंत्रण विभाग ( ETV Bharat Jaipur )