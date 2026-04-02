केरलम विधानसभा चुनाव: गहलोत बोले- सरकार बनी तो लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा, राइट टू हेल्थ लागू करेंगे
केरलम में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर तंज कसा.
Published : April 2, 2026 at 4:01 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 4:52 PM IST
जयपुर : केरलम में हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने गुरुवार को केरलम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर केरलम में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी तो लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में चिरंजीवी योजना, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा और मुफ्त जांच सहित कई वादे किए हैं, जिन्हें सरकार बनते ही धरातल पर उतारा जाएगा.
सरकार बनी तो राइट टू हेल्थ लागू करेंगे : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केरलम में सरकार बनी तो राइट टू हेल्थ लागू करेंगे. हमने राजस्थान में राइट टू हेल्थ लागू किया था. कानून बनाकर लोगों को इलाज का अधिकार दिया था कि उसका फ्री इलाज हो और सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता का फ्री इलाज कराए. केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के नाम से इलाज के लिए घोषणा का उल्लेख चुनाव घोषणा पत्र में किया है.
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महिलाओं के लिए फ्री बस की घोषणा : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केरलम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें महिलाओं और कॉलेज-स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए फ्री बस की घोषणा की है. कर्नाटक और तेलंगाना में इसे लागू कर दिया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के समय खूब काम हुए थे. इनमें से कई स्कीम को राहुल गांधी ने केरलम के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया है.
केरलम सरकार ने वादा नहीं निभाया : गहलोत ने केरलम की मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केरलम सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव में वृद्धावस्था पेंशन 3000 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की थी. 5 साल बाद भी वह उस घोषणा को पूरा नहीं कर पाई है. हमारी सरकार बनी तो हम महिलाओं, वृद्धावस्था और कई पेंशन में 3000 रुपए देंगे. कांग्रेस पार्टी कोई वादा करती है तो उसे पूरा करती है.
VIDEO | Kerala Polls: During a press conference, Congress leader Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) says, “A scheme launched by Rahul Gandhi, is special initiative that could be a game changer for the public, especially by reducing out-of-pocket expenses in education and healthcare,… pic.twitter.com/08RFNSxZOh— Press Trust of India (@PTI_News) April 2, 2026
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राजस्थान में लोगों को 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिला : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पहले फ्री इलाज नहीं होता था, लेकिन साल 2012 में हमारी सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा योजना शुरू की थी, जो बहुत प्रसिद्ध हुई. लोगों को विश्वास ही नहीं था कि दवा फ्री मिल सकती है. इसके बाद साल 2018 में जब हमारी सरकार बनी तब हमने नि:शुल्क जांच योजना लागू की तब एमआरआई, सिटी स्कैन सहित तमाम जांच फ्री होने लगी.
इसके बाद कांग्रेस ने चिरंजीवी योजना लागू करके 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिया. इसमें किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, आर्गन सहित तमाम तरह के इलाज फ्री किए गए. पहले इस तरह के इलाज के लिए लोगों को अपने घर तक बेचने पड़ जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने लोगों को 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिया और 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा भी दिया. अगर किसी की सड़क हादसे में मौत हो जाए तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए दिए गए.
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कानून बनाकर राइट टू हेल्थ लागू किया : गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने भी हमारी चिरंजीवी स्कीम और हमारी ओर से लागू की गई योजनाओं का जायजा लिया था. इसके बाद ही उन्होंने कई राज्यों में कांग्रेस से घोषणा पत्र में हमारी योजना को शामिल किया था. कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में कानून पास करके लोगों को राइट टू हेल्थ का अधिकार दिया. सभी का फ्री इलाज होना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसका इलाज करें. आज सरकार बदल गई.
राजस्थान में 93% इंश्योरेंस कवरेज : गहलोत ने कहा कि आज भी राजस्थान में 93% लोगों को इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत में केवल 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज है. इसमें गुजरात में 44%, महाराष्ट्र में 22% और यूपी में 16% है. साल 2018 में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी. तब चुनाव घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाया था. कैबिनेट की पहली बैठक में उसे मुख्य सचिव को सौंप दिया था. अगर केरलम में कांग्रेस सरकार बनी तो हम कैबिनेट की पहली बैठक में ही अपने चुनाव घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाएंगे.