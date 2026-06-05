ETV Bharat / state

​बूंदी के पास बड़ा हादसा, हाईवे पर तड़प रहा था घायल, मसीहा बनकर पहुंचे ऊर्जा मंत्री नागर, बचाई जान

घटना जयपुर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बूंदी सदर थाना क्षेत्र रामगंज बालाजी की बताई गई है. जानकारी के अनुसार किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था और सड़क किनारे पड़ा हुआ था. इसी दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अपने काफिले के साथ जयपुर से कोटा की ओर आ रहे थे. जैसे ही उनकी नजर घायल व्यक्ति पर पड़ी, उन्होंने तुरंत वाहन रुकवाया और मौके पर पहुंचकर घायल की स्थिति का जायजा लिया.

बूंदी : जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता और मानवीय सरोकारों का एक प्रेरणादायक उदाहरण गुरुवार शाम को राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिला. जयपुर से कोटा लौट रहे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक अज्ञात व्यक्ति की जान बचाने के लिए न केवल अपना काफिला रुकवाया, बल्कि बिना समय गंवाए खुद उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े.

घायल की गंभीर हालत को देखते हुए मंत्री नागर ने तत्काल उसे अपने साथ चल रहे एस्कॉर्ट वाहन में बैठाने के निर्देश दिए. उन्होंने पुलिस जवानों और अपने स्टाफ को भी उसके साथ भेजा तथा बिना समय गंवाए घायल को कोटा के एमबीएस अस्पताल के लिए रवाना कराया. मंत्री ने मौके पर ही एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक से दूरभाष पर संपर्क कर घायल व्यक्ति को समुचित और त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि उपचार में किसी प्रकार की देरी न हो.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मंत्री की तत्परता और संवेदनशीलता ने सभी को प्रभावित किया. हाईवे पर मौजूद लोगों ने कहा कि अक्सर दुर्घटना के बाद लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्री ने न केवल वाहन रुकवाया बल्कि घायल को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने की पूरी व्यवस्था भी सुनिश्चित की. उनकी इस मानवीय पहल की क्षेत्रभर में सराहना हो रही है.

इसे भी पढ़ें: दर्दनाक सड़क हादसा: भीलवाड़ा में पुलिस कर्मियों सहित तीन लोगों की मौत, सीकर में 23 श्रद्धालु हुए घायल

ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि मानव जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है. किसी भी संकटग्रस्त व्यक्ति की सहायता करना हम सभी का नैतिक और सामाजिक दायित्व है. मानवीय संवेदनाएं ही समाज को मजबूत बनाती हैं. सड़क दुर्घटना या किसी भी आपात स्थिति में हमें पीड़ित की मदद के लिए आगे आना चाहिए. उन्होंने घायल व्यक्ति के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए नागरिकों से भी अपील की कि यदि कहीं कोई व्यक्ति दुर्घटना या संकट का शिकार दिखाई दे तो मानवता का परिचय देते हुए उसकी मदद करें. समय पर मिली सहायता किसी की जिंदगी बचा सकती है.