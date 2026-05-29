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शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिक्षक और कर्मचारी संगठन लामबंद, मांगें नहीं मानी तो घेराव, काले झंडे और दिल्ली कूच की चेतावनी

शिक्षक संघ सियाराम के संरक्षक सियाराम शर्मा ने कहा कि शिविरा पंचांग 2026-27 में ग्रीष्मावकाश में 10 दिन की कटौती और अन्य मांगों को लेकर शिक्षक लंबे समय से आंदोलनरत थे. इस दौरान उपखंड स्तर पर प्रदर्शन, सद्बुद्धि यज्ञ और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन सरकार ने कोई समाधान नहीं निकाला. इसके बाद 18 मई को रामगंजमंडी में 3000 से अधिक शिक्षकों की शांतिपूर्ण रैली निकाली गई थी, जिसकी पूर्व सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई थी.

रामगंज मंडी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ किए गए प्रोटेस्ट के बाद मंत्री की ओर से शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई. इसके विरोध में अब शिक्षक और कर्मचारी लामबंद हुए हैं. राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) और संयुक्त कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मानसिक उत्पीड़न, गैर-शैक्षणिक कार्यों के बढ़ते बोझ, ऑनलाइन फीडिंग के दबाव तथा छोटी-छोटी बातों पर नोटिस और चार्जशीट जारी करने की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है.

जयपुर: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शिक्षक और कर्मचारियों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है. राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) ने शिक्षकों पर दर्ज कथित झूठी एफआईआर वापस लेने और लंबित मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर जुलाई से आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है. संगठन ने कहा है कि शिक्षा मंत्री जहां भी कार्यक्रम में जाएंगे, वहां उनका घेराव कर काले झंडे दिखाए जाएंगे. आवश्यकता पड़ने पर हजारों शिक्षक दिल्ली कूच भी करेंगे. शिक्षकों की इस चेतावनी का कर्मचारियों ने भी समर्थन किया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि रैली की सफलता से सरकार बौखला गई और शिक्षा मंत्री के दबाव में बीजेपी की ही एक पदाधिकारी से शिक्षकों के खिलाफ झूठी और निराधार एफआईआर दर्ज करवाई गई. शर्मा ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि उनकी जायज मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा. वहीं, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के अंदर एफआईआर वापस नहीं ली गई और मांगों पर वार्ता शुरू नहीं हुई तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि 25 जून को विशेष टीम की घोषणा की जाएगी, जो शिक्षा मंत्री के हर कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन करेगी.

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इस दौरान अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा ने भी शिक्षक आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि यदि सरकार ने शिक्षकों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो जयपुर, कोटा या रामगंजमंडी में हजारों कर्मचारियों और शिक्षकों का महापड़ाव आयोजित किया जाएगा. इसके बाद भी समाधान नहीं निकला तो दिल्ली कूच किया जाएगा.

राजेंद्र सिंह राणा ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पद संभालने के बाद से लगातार शिक्षकों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे शिक्षक, कर्मचारी, छात्र और बेरोजगार वर्ग में भारी असंतोष है. उन्होंने कहा कि मंत्री को लोकतांत्रिक आचरण का पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षक सड़क पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं और कर्मचारी संगठन पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ा रहेगा. उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की.

संघ की प्रमुख मांगों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर लगी रोक हटाना, डार्क जोन में कार्यरत शिक्षकों को राहत देना, व्यावहारिक स्टाफिंग पैटर्न एवं समानीकरण लागू करना, गैर-शैक्षणिक कार्यों और निलंबन की धमकियों से मुक्ति दिलाना तथा शिक्षकों पर दर्ज एफआईआर वापस लेकर मांग-पत्र पर वार्ता शुरू करना शामिल है.