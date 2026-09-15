ETV Bharat / state

राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. राजेश्वर सिंह के नाम से बनी फर्जी फेसबुक आईडी, सीएस के साथ लगाई फोटो

राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. राजेश्वर सिंह ने लोगों को सोशल मीडिया पर सतर्क रहने को कहा है.

राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. राजेश्वर सिंह
राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. राजेश्वर सिंह के नाम से बनाई फर्जी फेसबुक आईडी. (Photo Source- Social Media)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2026 at 5:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों की गहमा-गहमी के बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त और रिटायर्ड आईएएस डॉ. राजेश्वर सिंह की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का मामला सामने आया है. किसी ने उनके नाम से उनकी असली फेसबुक आईडी की तरह हूबहू दिखने वाली फर्जी फेसबुक आईडी बना ली है. इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने तत्काल फेसबुक को रिपोर्ट किया. उन्होंने अपने जानकारों को भी आगाह किया है. डॉ. राजेश्वर सिंह का कहना है कि उन्हें आज मंगलवार को जानकारी मिली कि उनके नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है.

मैसेज पर आंख बंद करके नहीं करें भरोसा: यह फर्जी फेसबुक आईडी उनकी असली फेसबुक आईडी जैसी दिखती है, जिस पर उनकी मुख्य सचिव के साथ की फोटो कवर फोटो के रूप में पोस्ट की गई है. उनका कहना है कि जैसे ही उनकी जानकारी में आया. उन्होंने इसे लेकर फेसबुक को रिपोर्ट किया है, जिसे लेकर फेसबुक की टीम पड़ताल में लगी है. उन्होंने अपने संपर्क के लोगों को मैसेज कर उनके नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाए जाने की जानकारी दी है. साथ ही उन्होंने आगाह किया है कि उनके नाम से फेसबुक पर मिले संदेश पर भरोसा करने से पहले उस मैसेज की सत्यता की पुष्टि करें.

इसे भी पढ़ें- IPS अधिकारी की फेक आईडी बनाकर किया मैसेज, साइबर बदमाश ने 65 हजार रुपए ठगे

फर्जी आईडी से भेजी गई फ्रेंड रिक्वेस्ट: उनका कहना है कि फिलहाल, उनकी फर्जी फेसबुक आईडी से किसी को भी किसी तरह का मैसेज भेजने का मामला सामने नहीं आया है. हालांकि, उन्होंने सभी को आगाह किया है कि यदि उनके नाम से रुपए मांगने या अन्य किसी प्रकार का भ्रमित करने वाला संदेश मिले तो ऐसे मैसेज पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करें. इस फर्जी फेसबुक आईडी पर कई लोगों को फ्रेंड के रूप में भी जोड़ा गया है, जबकि कई लोगों को फर्जी आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की जानकारी भी सामने आई है.

आईएएस-आईपीएस की फर्जी आईडी बनाने के मामले: राजस्थान में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी या सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाने के मामले सामने आए हैं. हालांकि, ऐसे ज्यादातर मामलों में पुलिस में मुकदमे दर्ज नहीं हुए. इसके अलावा वाट्सएप पर अधिकारियों की डिस्प्ले फिक्चर लगाकर ठगी के प्रयास करने के मामले भी सामने आए हैं.

इसे भी पढ़ें- पड़ोसी को फंसाने के लिए युवक ने बना दी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बेटी की फेक आईडी, फिर जानिए क्या हुआ

TAGGED:

RAJASTHAN ELECTION COMMISSIONER
FAKE SOCIAL MEDIA PROFILE
DR RAJESHWAR SINGH IAS
SOCIAL MEDIA FRAUD
RAJESHWAR SINGH FAKE FACEBOOK ID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.