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राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. राजेश्वर सिंह के नाम से बनी फर्जी फेसबुक आईडी, सीएस के साथ लगाई फोटो

राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. राजेश्वर सिंह के नाम से बनाई फर्जी फेसबुक आईडी. ( Photo Source- Social Media )