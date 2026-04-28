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11 हजार 776 शिक्षकों के प्रमोशन के बाद भी 16 हजार से ज्यादा व्याख्याता पद रिक्त, छात्रों को नहीं मिला फायदा

प्रदेश में द्वितीय श्रेणी शिक्षकों को व्याख्याता पद पर पदोन्नति दी गई, लेकिन इसका लाभ जमीनी स्तर पर छात्रों तक नहीं पहुंच पाया है.

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जयपुर स्थित शिक्षा संकुल (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 5:02 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में शिक्षकों के प्रमोशन के बाद भी यथास्थान ज्वाइनिंग से छात्रों को फायदा नहीं मिला. वजह साफ है- सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पहले से ही 16 हजार 828 व्याख्याताओं के पद खाली हैं और पदोन्नति के बाद भी शिक्षकों को उनके पुराने स्थान पर ही ज्वाइन करा दिया गया. ऐसे में जिन स्कूलों में विषय विशेषज्ञ नहीं थे, वहां आज भी वही स्थिति बनी हुई है और पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

यथास्थान ज्वाइनिंग बनी बड़ी बाधा : शिक्षा विभाग में पदोन्नति के बाद यथास्थान ज्वाइनिंग की परंपरा अब व्यवस्था पर भारी पड़ रही है. इससे शिक्षकों को तो प्रमोशन का लाभ मिल जाता है, लेकिन जरूरतमंद स्कूलों तक उनकी सेवाएं नहीं पहुंच पातीं. नतीजा ये है कि कई सीनियर सेकेंडरी स्कूल आज भी व्याख्याताओं के बिना चल रहे हैं. राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग में एक नई परिपाटी बन चुकी है. पदोन्नति के बाद यथास्थान कार्य ग्रहण कराया जाता है. उसके बाद उन शिक्षकों को तो परिलाभ मिल जाता है, लेकिन छात्रों को शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं.

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प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल भी अटके : ये स्थिति केवल व्याख्याताओं तक सीमित नहीं है. प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति के बाद करीब 3800 प्रिंसिपल अब भी अपने पुराने स्कूलों में ही कार्यरत हैं. इनका एक साल में तीन बार काउंसलिंग शेड्यूल जारी हुआ, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई. इसी तरह 11 हजार से ज्यादा वाइस प्रिंसिपल की काउंसलिंग तो हो गई, लेकिन 8 महीने बाद भी वे नए स्कूलों में ज्वाइन नहीं कर पाए. इस कारण कई स्कूलों में एक ही पद पर दो-दो अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि दूसरी जगह पद खाली पड़े हैं.

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कैडर के क्रम में हो पदस्थापन : शिक्षक संगठन ने मांग की कि कैडर के क्रम में पहले प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को स्कूल अलॉट किए जाएं और फिर स्टाफिंग पैटर्न के तहत व्याख्याता के पदों पर भर्ती होनी है, जिसकी फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में गई है. ऐसे में इस प्रक्रिया के बाद पदोन्नत हुए व्याख्याताओं की काउंसलिंग कराई जाए तो ज्यादा श्रेष्ठ कर रहेगा, ताकि शिक्षक को अपने नजदीक की जगह मिल जाएगी और फिर वो पूरे मनोयोग से विद्यालय में छात्रों को पढ़ाएगा, अन्यथा ट्रांसफर के लिए भटकता रहेगा. उन्होंने सरकार से मांग की कि पदोन्नत हुए शिक्षकों को यथास्थान पर लगाने के बजाय तुरंत काउंसलिंग की जाए और सारे पद खोले जाएं, ताकि जल्द से जल्द से शिक्षक उस विद्यालय में पहुंचें और छात्रों को विषय विशेषज्ञ शिक्षक मिल सकें.

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व्याख्याता की बाट जोह रहे स्टूडेंट्स (ETV Bharat File Photo)

व्याख्याताओं की कमी, अधूरी प्रक्रिया से बिगड़ी व्यवस्था : राजस्थान शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बिहारी लाल मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों, खासकर सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में व्याख्याताओं की भारी कमी बनी हुई है. 16 हजार 828 पद खाली हैं. 11 हजार 776 शिक्षकों के प्रमोशन के बाद भी उन्हें यथावत ज्वाइन कराने से हालात और बिगड़े हैं. कई स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई चल रही है. विषय विशेषज्ञता के अभाव में छात्रों को मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है.

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छात्रों की पढ़ाई पर सीधा असर : व्याख्याताओं की कमी का सबसे ज्यादा असर बोर्ड कक्षाओं के छात्रों पर पड़ रहा है. विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों में विशेषज्ञ शिक्षक नहीं मिल रहे। ग्रामीण और दूरदराज के स्कूलों में स्थिति ज्यादा गंभीर है. कई जगह छात्र स्वाध्याय पर निर्भर रहना पड़ रहा है. हालांकि, इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग के एसीएस राजेश यादव का कहना है कि सरकार स्कूलों के स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा कर रही है. छात्र नामांकन और शिक्षक संख्या के आधार पर समानीकरण किया जाएगा, जहां शिक्षक सरप्लस हैं, वहां से ट्रांसफर किए जाएंगे. जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी.

Teachers for Senior Classes
सीनियर क्लासेस को पढ़ाती द्वितीय श्रेणी शिक्षिका (ETV Bharat File Photo)

समाधान नहीं हुआ तो बढ़ेगा संकट : बहरहाल, विशेषज्ञों की माने तो केवल पदोन्नति से शिक्षा व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है. जरूरी है समय पर काउंसलिंग हो, रिक्त पदों पर तुरंत नियुक्ति हो. अन्यथा सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता गिर सकती है. इससे अभिभावकों का भरोसा कमजोर होगा और निजी स्कूलों की ओर पलायन बढ़ेगा.

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