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10वीं के बाद छात्रों के भविष्य के लिए होगी करियर काउंसलिंग, जानिए क्या होगा खास...

हर ब्लॉक में पहुंचेंगे काउंसलर. छात्रों की रूचि-क्षमता के आधार पर सुझाएंगे विषय और विकल्प.

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छात्रों के भविष्य के लिए होगी करियर काउंसलिंग (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 13, 2026 at 7:31 PM IST

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जयपुर: 10वीं कक्षा के बाद छात्रों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि आगे क्या पढ़ें और किस दिशा में बढ़ें. अक्सर इसी मोड़ पर लिया गया फैसला उनके पूरे करियर को प्रभावित करता है. कई छात्र दोस्तों की देखा-देखी, माता-पिता के दबाव या जानकारी के अभाव में विषय चुन लेते हैं, जिससे आगे चलकर उन्हें परेशानी होती है. इसी चुनौती को देखते हुए अब सरकारी स्तर पर भी स्कूली छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग की व्यवस्था शुरू की जा रही है, ताकि छात्र अपनी क्षमता और रूचि के अनुसार सही विषय और करियर विकल्प चुन सकें.

सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए भी करियर गाइडेंस की व्यवस्था शुरू की जा रही है. शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि इसी सप्ताह से करियर काउंसलर नियुक्त किए जाएंगे, जो राज्य के सभी ब्लॉकों में जाकर 10वीं के बाद छात्रों को मार्गदर्शन देंगे. ये काउंसलर छात्रों के अंक, उनकी रूचि और योग्यता के आधार पर उन्हें बताएंगे कि उनके लिए कौन-सी स्ट्रीम बेहतर हो सकती है. साथ ही विज्ञान, वाणिज्य और कला के अलावा अन्य संभावित करियर विकल्पों और विषय संयोजनों के बारे में भी जानकारी देंगे.

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हर ब्लॉक में पहुंचेगी करियर गाइडेंस : सरकारी योजना के तहत करियर काउंसलर स्कूलों में जाकर छात्रों से सीधे संवाद करेंगे. इस दौरान वे छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का आकलन करेंगे और बताएंगे कि किस क्षेत्र में उनके लिए बेहतर संभावनाएं हो सकती हैं. साथ ही वे ये भी समझाएंगे कि अलग-अलग विषयों के साथ कौन-कौन से करियर विकल्प उपलब्ध हैं.

इसलिए जरूरी है 10वीं के बाद काउंसलिंग : शिक्षाविद् डॉ. मीनाक्षी मिश्रा का कहना है कि दसवीं तक छात्र लगभग सभी विषय पढ़ते हैं, लेकिन 11वीं में उन्हें एक विशेष स्ट्रीम चुननी होती है. यही चयन उनके आगे के करियर की दिशा तय करता है. उन्होंने कहा कि अधिकतर छात्र उस समय पूरी तरह परिपक्व नहीं होते, इसलिए वे कई बार जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं. कोई छात्र दोस्त को देखकर साइंस ले लेता है, तो कोई माता-पिता के दबाव में अपनी रूचि से अलग विषय चुन लेता है. कई बार छात्र स्कूल बदलना नहीं चाहते और वहां उपलब्ध स्ट्रीम के आधार पर ही विषय ले लेते हैं, जिससे बाद में उन्हें कठिनाई होती है.

पढे़ं : अब 9वीं कक्षा से ही की जा रही करियर काउंसलिंग, ताकि छात्र भविष्य के लिए ले सके उचित फैसला

क्षमता के आधार पर विषय चयन : डॉ. मिश्रा के अनुसार करियर काउंसलिंग के माध्यम से छात्रों की क्षमताओं और रूचियों का आकलन किया जाता है. इसके आधार पर उन्हें विषय चुनने और भविष्य की पढ़ाई के बारे में सुझाव दिए जाते हैं. इससे छात्र सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और अनावश्यक दबाव से भी बचते हैं. उन्होंने बताया कि आज का दौर केवल डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या शिक्षक बनने तक सीमित नहीं है. मीडिया, डिजाइन, डेटा साइंस, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, पर्यटन, उद्यमिता जैसे अनेक क्षेत्रों में करियर की संभावनाएं मौजूद हैं. सही मार्गदर्शन मिलने पर छात्र अपनी रूचि के क्षेत्र में बेहतर भविष्य बना सकते हैं.

सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेगा फायदा : बहरहाल, अब तक करियर काउंसलिंग की सुविधा अधिकतर प्राइवेट स्कूलों और संस्थानों तक सीमित थी, लेकिन सरकार की इस पहल से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा. विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पहल छात्रों को सही दिशा देने के साथ-साथ उनके करियर को ज्यादा बेहतर बनाएगी.

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