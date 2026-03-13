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10वीं के बाद छात्रों के भविष्य के लिए होगी करियर काउंसलिंग, जानिए क्या होगा खास...

छात्रों के भविष्य के लिए होगी करियर काउंसलिंग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: 10वीं कक्षा के बाद छात्रों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि आगे क्या पढ़ें और किस दिशा में बढ़ें. अक्सर इसी मोड़ पर लिया गया फैसला उनके पूरे करियर को प्रभावित करता है. कई छात्र दोस्तों की देखा-देखी, माता-पिता के दबाव या जानकारी के अभाव में विषय चुन लेते हैं, जिससे आगे चलकर उन्हें परेशानी होती है. इसी चुनौती को देखते हुए अब सरकारी स्तर पर भी स्कूली छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग की व्यवस्था शुरू की जा रही है, ताकि छात्र अपनी क्षमता और रूचि के अनुसार सही विषय और करियर विकल्प चुन सकें. सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए भी करियर गाइडेंस की व्यवस्था शुरू की जा रही है. शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि इसी सप्ताह से करियर काउंसलर नियुक्त किए जाएंगे, जो राज्य के सभी ब्लॉकों में जाकर 10वीं के बाद छात्रों को मार्गदर्शन देंगे. ये काउंसलर छात्रों के अंक, उनकी रूचि और योग्यता के आधार पर उन्हें बताएंगे कि उनके लिए कौन-सी स्ट्रीम बेहतर हो सकती है. साथ ही विज्ञान, वाणिज्य और कला के अलावा अन्य संभावित करियर विकल्पों और विषय संयोजनों के बारे में भी जानकारी देंगे. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) हर ब्लॉक में पहुंचेगी करियर गाइडेंस : सरकारी योजना के तहत करियर काउंसलर स्कूलों में जाकर छात्रों से सीधे संवाद करेंगे. इस दौरान वे छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का आकलन करेंगे और बताएंगे कि किस क्षेत्र में उनके लिए बेहतर संभावनाएं हो सकती हैं. साथ ही वे ये भी समझाएंगे कि अलग-अलग विषयों के साथ कौन-कौन से करियर विकल्प उपलब्ध हैं.