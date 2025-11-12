ETV Bharat / state

अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं : छात्रों का कोर्स अधूरा, मंत्री बोले- शिक्षक एक्स्ट्रा क्लास लेकर कराएं कोर्स पूरा

हालांकि, शिक्षक संगठनों ने सिलेबस में कम से कम 20% की कटौती करने की मांग उठाई थी, जिसे दरकिनार करते हुए शिक्षा मंत्री ने एक्स्ट्रा क्लास लेते हुए कोर्स पूरा करवाने की नसीहत दी है. शिक्षा विभाग में अर्द्धवार्षिक परीक्षा को रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन नवी से 12वीं तक के करीब 23 लाख छात्रों का कोर्स अभी भी अधूरा है और शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के कार्य में लगाई हुई है.

जयपुर: राजस्थान में नए शिक्षण सत्र को सीबीएसई की तर्ज पर 1 अप्रैल से शुरू करने की तैयारी के बीच अब विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 22 दिन पहले आयोजित की जा रही हैं. शिक्षा विभाग ने शिविरा पंचांग 2025-26 में निर्धारित 12 से 23 दिसंबर की जगह अब 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक परीक्षा कराने का फैसला लिया है. इस बदलाव से शिक्षकों और विद्यार्थियों में दबाव बढ़ गया है.

जिसके चलते शिक्षक संगठनों ने कोर्स में कटौती करने की मांग की थी, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि 1 अप्रैल से शैक्षणिक सत्र शुरू कर रहे हैं. ऐसे में सब कुछ रीशेड्यूल करना पड़ रहा है. ऐसे में परीक्षाएं भी प्रीपोन होगी. फिलहाल, हाफ इयरली परीक्षाओं को पहले लिया जा रहा है. शिक्षकों से कहा गया है कि वो छात्रों को एक्स्ट्रा क्लास लेकर के भी पढ़ाना पड़े तो पढ़ाए और फिर पेपर बनाने वाले शिक्षक ये एसेसमेंट करेंगे की परीक्षा में कितना कोर्स देना चाहिए.

सिलेबस नहीं हुआ पूरा, शिक्षक और छात्रों पर बढ़ रहा दबाव : राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि राजस्थान बोर्ड में नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने के उद्देश्य से अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं दिसंबर के बजाय 20 नवंबर से शुरू हो रही हैं. जबकि इन परीक्षाओं में कक्षा 10 और 12 का संपूर्ण सिलेबस और बाकी कक्षाओं का 70% सिलेबस शामिल होता है. अब शिक्षकों को दिसंबर तक पूरे किए जाने वाले कोर्स को 18 नवंबर तक पढ़ाना होगा, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के अंकों पर असर पड़ेगा.

गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी : वहीं, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रनजीत मीना ने कहा कि राजस्थान में एसआईआर का काम चल रहा है, जिसमें प्रदेश के करीब 40 फीसदी विद्यालय तो शिक्षकों से खाली हो गए हैं, क्योंकि एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 500 शिक्षकों को इस कार्य में लगाया गया है. आगामी अर्द्धवार्षिक परीक्षा 20 नवंबर से होने वाली है. सिलेबस पूरा नहीं हुआ है. बावजूद इसके, शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्य में लगाना गलत है.