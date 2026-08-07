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संस्कृत शिक्षा में शिक्षक भर्ती के प्रोविजनल कैंडिडेट्स का 12 अगस्त से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मिलेंगे अंग्रेजी, हिंदी, गणित-विज्ञान विषयों के शिक्षक

जयपुर स्थित शिक्षा संकुल ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) सीधी भर्ती परीक्षा के अंग्रेजी, हिंदी और गणित-विज्ञान विषयों की प्रोविजनल लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों का पात्रता परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक किया जाएगा. इस संबंध में संस्कृत शिक्षा आयुक्त प्रियंका जोधावत ने सभी चयनित अभ्यर्थियों से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी करने की अपील की है. प्रदेश के संस्कृत में विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के छात्रों को अंग्रेजी, हिंदी, गणित-विज्ञान विषय के 2 हजार 123 शिक्षक मिलेंगे. विभागीय आयुक्त प्रियंका जोधावत ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस जयपुर के गांधी सर्किल के पास स्थित राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत कॉलेज में आयोजित की जाएगी. विभाग की ओर से विषयवार और तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार अभ्यर्थियों को तय दिन और समय पर उपस्थित होना होगा. वेरीफिकेशन के दौरान कैंडीडेट्स के शैक्षणिक, प्रशिक्षण, आरक्षण और अन्य पात्रता संबंधी डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी. पढ़ें : शिक्षा मंत्री दिलावर बोले-पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने संस्कृत शिक्षा की उपेक्षा की, अब बदली रही तस्वीर