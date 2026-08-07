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संस्कृत शिक्षा में शिक्षक भर्ती के प्रोविजनल कैंडिडेट्स का 12 अगस्त से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मिलेंगे अंग्रेजी, हिंदी, गणित-विज्ञान विषयों के शिक्षक

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) सीधी भर्ती अगले चरण में प्रवेश कर गई है.

Education Complex in Jaipur
जयपुर स्थित शिक्षा संकुल (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 6:07 PM IST

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जयपुर: उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) सीधी भर्ती परीक्षा के अंग्रेजी, हिंदी और गणित-विज्ञान विषयों की प्रोविजनल लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों का पात्रता परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक किया जाएगा. इस संबंध में संस्कृत शिक्षा आयुक्त प्रियंका जोधावत ने सभी चयनित अभ्यर्थियों से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी करने की अपील की है.

प्रदेश के संस्कृत में विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के छात्रों को अंग्रेजी, हिंदी, गणित-विज्ञान विषय के 2 हजार 123 शिक्षक मिलेंगे. विभागीय आयुक्त प्रियंका जोधावत ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस जयपुर के गांधी सर्किल के पास स्थित राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत कॉलेज में आयोजित की जाएगी. विभाग की ओर से विषयवार और तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार अभ्यर्थियों को तय दिन और समय पर उपस्थित होना होगा. वेरीफिकेशन के दौरान कैंडीडेट्स के शैक्षणिक, प्रशिक्षण, आरक्षण और अन्य पात्रता संबंधी डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी.

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ये डॉक्युमेंट जरूरी :

  • आवेदन पत्र (Application Form) की प्रति
  • प्रवेश पत्र (Admit Card)
  • 10वीं और 12वीं की अंकतालिका और प्रमाण-पत्र
  • स्नातक/शास्त्री और अन्य आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट और डिग्री
  • बीएड/डीएलएड/बीएलएड और भर्ती के लिए निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण-पत्र
  • REET पात्रता प्रमाण-पत्र (भर्ती नियमों के अनुसार लागू हो)
  • जाति प्रमाण-पत्र (SC/ST/OBC/MBC/EWS) (यदि लागू हो)
  • मूल निवास (Domicile) प्रमाण-पत्र (यदि आवश्यक हो)
  • दिव्यांग (PwBD) प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
  • विवाह/नाम परिवर्तन संबंधी दस्तावेज (यदि लागू हो)
  • फोटो पहचान-पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
  • हाल के पासपोर्ट आकार के फोटो

उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ सभी आवश्यक मूल दस्तावेज और उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अनिवार्य रूप से लानी होंगी. निर्धारित समय पर डॉक्यूमेंट पेश नहीं करने या आवश्यक रिकॉर्ड अधूरे होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए अभ्यर्थियों को पहले से ही सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर निर्धारित तिथि पर समय से पहुंचने की सलाह दी गई है.

संस्कृत शिक्षा विभाग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का विस्तृत कार्यक्रम, आवश्यक प्रारूप और अन्य दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए हैं. अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपने विषय, तिथि और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. आयुक्त ने स्पष्ट किया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भर्ती प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है. इसके समयबद्ध और सुचारु संचालन से भर्ती प्रक्रिया को जल्द अंतिम रूप दिया जा सकेगा.

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