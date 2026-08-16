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Rajasthan Education Department : सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर सख्ती, बिना अनुमति फोटो-वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग प्रतिबंधित

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा, गरिमा और निजता को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

Rajasthan Education Department
जयपुर स्थित शिक्षा संकुल (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2026 at 10:04 PM IST

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जयपुर: माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार ने स्कूल परिसरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश, फोटो-वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर स्पष्ट नियम तय किए हैं. विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

शिक्षा विभाग ने 'In Loco Parentis' यानी अभिभावक के समान दायित्व के सिद्धांत का हवाला देते हुए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा, गरिमा, निजता और कल्याण की विशेष जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बच्चों के जीवन, गरिमा, निजता के अधिकार और सुप्रीम कोर्ट के निजता संबंधी निर्णय का भी उल्लेख किया गया है.

बिना अनुमति बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं : नए निर्देशों के मुताबिक प्रधानाचार्य/संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. इसमें सरकारी अधिकारी भी तभी प्रवेश कर सकेंगे, जब वे अपने आधिकारिक दायित्व के निर्वहन के लिए स्कूल आए हों. स्कूल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश से पहले विजिटर रजिस्टर में अपनी एंट्री दर्ज करनी होगी. साथ ही प्रधानाचार्य, शिक्षक या अधिकृत विद्यालय अधिकारी की अनुमति के बिना कोई बाहरी व्यक्ति क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल, खेल मैदान या फिर छात्रों की एक्टिविटी वाले क्षेत्रों में एंट्री नहीं कर सकेगा.

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फोटो, वीडियो और इंटरव्यू पर भी रोक : निर्देशों में छात्रों, शिक्षकों या फिर स्कूल एक्टिविटीज की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर लाइव स्ट्रीमिंग को प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना प्रतिबंधित किया गया है. ऐसी अनुमति भी केवल विधि सम्मत उद्देश्य के लिए दी जा सकेगी. विद्यालय प्रशासन को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों की फोटो, वीडियो या फिर व्यक्तिगत जानकारी का ऐसा संग्रह, प्रकाशन या प्रसारण न हो, जिससे उनकी निजता, गरिमा या सुरक्षा प्रभावित हो.

जबरन फोटो-वीडियो बनाने या स्कूल में बाधा डालने पर कार्रवाई : यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश करता है, परिसर छोड़ने से इनकार करता है, अनधिकृत फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने का प्रयास करता है या फिर स्कूल के कामकाज में बाधा पैदा करता है, तो प्रधानाचार्य को तत्काल स्थानीय पुलिस और शिक्षा अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं. मामले की परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता, 2023, POCSO Act, किशोर न्याय अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम समेत अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकेगी. प्रधानाचार्य ऐसे आगंतुक का प्रवेश भी अस्वीकार कर सकते हैं, जिसकी मौजूदगी से विद्यालय की सुरक्षा, निजता, अनुशासन या शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होने की आशंका हो.

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