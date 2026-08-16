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Rajasthan Education Department : सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर सख्ती, बिना अनुमति फोटो-वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग प्रतिबंधित

जयपुर स्थित शिक्षा संकुल ( ETV Bharat File Photo )