RTE दाखिला 2026: फर्जी आय प्रमाण पत्र पर सख्ती, पकड़े जाने पर भरनी होगी दोगुनी फीस

झुंझुनू: शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया को लेकर इस बार शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मील ने बताया कि यदि कोई अभिभावक फर्जी आय प्रमाण पत्र या गलत दस्तावेजों के आधार पर बच्चे का दाखिला कराने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में संबंधित अभिभावक से स्कूल की निर्धारित फीस की दोगुनी राशि तक जुर्माना वसूला जा सकता है.

पैन कार्ड अनिवार्य: जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मील ने बताया कि सत्र 2026-27 के लिए पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से आवेदन प्रक्रिया में इस बार पैन (PAN) नंबर को अनिवार्य किया गया है. इससे विभाग अभिभावकों की वास्तविक आय का क्रॉस-चेक कर सकेगा और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी. वहीं, तकनीकी दिक्कतों और दस्तावेजों की कमी को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 10 मार्च कर दी है.