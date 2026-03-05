ETV Bharat / state

RTE दाखिला 2026: फर्जी आय प्रमाण पत्र पर सख्ती, पकड़े जाने पर भरनी होगी दोगुनी फीस

RTE के तहत एडमिशन में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से इस बार आवेदन प्रक्रिया में पैन (PAN) नंबर को अनिवार्य किया गया है.

RTE ADMISSION 2026
शिक्षा अधिकारी कार्यलाय, झुंझुनू (ETV Bharat Jhunjhunu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 5, 2026 at 6:46 PM IST

2 Min Read
झुंझुनू: शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया को लेकर इस बार शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मील ने बताया कि यदि कोई अभिभावक फर्जी आय प्रमाण पत्र या गलत दस्तावेजों के आधार पर बच्चे का दाखिला कराने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में संबंधित अभिभावक से स्कूल की निर्धारित फीस की दोगुनी राशि तक जुर्माना वसूला जा सकता है.

पैन कार्ड अनिवार्य: जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मील ने बताया कि सत्र 2026-27 के लिए पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से आवेदन प्रक्रिया में इस बार पैन (PAN) नंबर को अनिवार्य किया गया है. इससे विभाग अभिभावकों की वास्तविक आय का क्रॉस-चेक कर सकेगा और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी. वहीं, तकनीकी दिक्कतों और दस्तावेजों की कमी को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 10 मार्च कर दी है.

12 मार्च को आवंटन: आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू हुई थी, लेकिन बीच में होली सहित कई छुट्टियां होने से अभिभावकों को जाति, मूल निवास और आय प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी हुई. नए कार्यक्रम के अनुसार 12 मार्च को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाएगा. आवेदन के दौरान अभिभावक अधिकतम पांच स्कूलों का विकल्प भर सकेंगे. RTE के तहत प्रवेश के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम होना जरूरी है.

