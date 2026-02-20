ETV Bharat / state

शिक्षा विभाग में 'रिक्तियों का जाल'...1.22 लाख पद खाली, पदोन्नति अटकी तो भर्ती भी थमी

राजस्थान के शिक्षा महकमे में हजारों रिक्तियां ( ETV Bharat File Photo )