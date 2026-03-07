राजस्थान में स्कूल दिवस बढ़कर हुए 214, छात्रों को मिलेगा 40 दिन ज्यादा पढ़ाई का मौका
शिक्षा विभाग के नए वार्षिक कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 मई से 20 जून तक रहेगा.
Published : March 7, 2026 at 2:56 PM IST|
Updated : March 7, 2026 at 5:05 PM IST
जयपुर: राज्य में स्कूली शिक्षा में पढ़ाई के समय को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी करने जा रहा है, जिसके तहत अब स्कूलों में पढ़ाई के दिन बढ़कर 214 होंगे. यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप बनाई गई है, जिससे छात्रों को पूरे शैक्षणिक सत्र में करीब 40 दिन अतिरिक्त पढ़ाई का अवसर मिलेगा. इसके लिए सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियों में भी बदलाव किया गया है.
छात्रों को स्कूलों में पढ़ाई का ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने अवकाश की व्यवस्था में बदलाव किया है. जारी होने वाले नए कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 मई से 20 जून तक रहेगा. अवकाश समाप्त होने के बाद 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेशभर के स्कूलों में मेगा योग शिविर आयोजित किए जाएंगे. इनमें छात्र, शिक्षक और अभिभावक भी भाग ले सकेंगे. शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि योग शिविर के अगले दिन यानी 22 जून से नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी.
शीतकालीन अवकाश में भी बदलाव: उन्होंने बताया कि इस बार शीतकालीन अवकाश के समय में भी बदलाव किया गया है. पहले परंपरागत रूप से शीतकालीन अवकाश क्रिसमस से शुरू हो जाते थे, लेकिन उस समय सर्दी का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है. इसे ध्यान में रखते हुए अब शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 10 जनवरी तक निर्धारित किए गए हैं, ताकि वास्तविक सर्दी के दिनों में छात्रों को राहत मिल सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि आमतौर पर शीतकालीन अवकाश के बाद सर्दी अधिक पड़ती है, ऐसे में कलेक्टर के आदेश पर स्कूलों में छुट्टियां करनी पड़ती हैं. इसे ध्यान में रखते हुए यह बड़ा बदलाव किया गया है.
अवकाश के दौरान भी पढ़ाई से जुड़ाव: शिक्षा विभाग के शासन सचिव का कहना है कि नया कैलेंडर इस सोच के साथ तैयार किया गया है कि छात्र जब अवकाश पर जाएं तो उनके पास पढ़ाई से जुड़ी सामग्री मौजूद रहे. अवकाश के दौरान उन्हें किताबें, असाइनमेंट और होमवर्क दिए जाएंगे, ताकि वे समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ाई से जुड़े रहें. उन्होंने बताया कि बढ़े हुए स्कूल दिवसों से छात्रों को पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से समझने, अभ्यास करने और गतिविधियों में भाग लेने का अधिक समय मिलेगा. उम्मीद है कि इससे राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा.